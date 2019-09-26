В 50 хочу учиться я опять!

Программа реализуется совместно с Министерством труда на лучших образовательных площадках во всех регионах страны.

Программа профессионального обучения и повышения квалификации предпенсионеров - это возможность для северян бесплатно получить знания, которые могут понадобиться для новой работы или нынешнего места труда. А еще иногда это шанс осуществить давнюю мечту.

- В программе участвуют люди, которые не считают дни до пенсии. Одни хотят освежить навыки, чтобы остаться в тренде. Другие понимают, что у них есть еще возможность заняться в жизни чем-то другим, - уверена заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

В Мурманской области колледжи только готовятся к запуску групп слушателей по разным компетенциям. Первые занятия начнутся уже этой осенью.

- Мы быстро формируем группу на программу «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В ней уже даже есть двое наших сотрудников, которые идут на повышение квалификации. Я уверена, что эта программа будет пользоваться спросом - машины сейчас есть почти у всех. Предпенсионеры – это молодые, активные люди. У нас в колледже работают такие – я думала, им лет по 30, - рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Кольского транспортного колледжа Татьяна Масленникова. – Обучение будет длиться 144 часа, форма – очная вечерняя, ведь многие слушатели работают.

Чтобы пройти обучение по программе Ворлдскиллс, необходимо обратиться в колледж или зарегистрироваться и выбрать компетенцию на специальном сайте 50plus.worldskills.ru Набор в группы уже идет! Главное - не бояться что-то изменить в своей жизни. Новое обучение также должно показать работодателям, что опытный специалист – на вес золота.

- Если вы проанализируете большое количество вакансий на частных сайтах, то обратите внимание на то, что очень многие работодатели ограничивают возраст, - говорит генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. - А профессионализм на самом деле от возраста никак не зависит. В некоторых вещах люди, которые имеют достаточно большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и голодные до побед.

Фото предоставлено Ворлдскиллс Россия.

КОНКРЕТНО

Записаться на программу могут мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет , а также те, кто имеет право на досрочную пенсию

Где в Мурманской области обучают по Worldskills:

• Мурманский технологический колледж сервиса, ул. Гвардейская, 14, тел. (8152) 70-40-53 компетенция «Парикмахерское искусство»;

• Кандалакшский индустриальный колледж, Кандалакша, ул. Спекова, 50, тел. (81533) 3-18-35 компетенция «Электромонтаж»;

• Кольский транспортный колледж, Кола, пер. Островский, 14, тел. (81553) 3-33-09 компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;

• Мурманский индустриальный колледж, ул. Подгорная, 80, тел. (8152) 47-38-37 компетенция «Инженерный дизайн CAD»;

• Мурманский колледж экономики и информационных технологий, ул. Полярные Зори, 60, тел. (8152) 44-69-42, компетенция «Программные решения для бизнеса»;

• Мурманский медицинский колледж, ул. Ломоносова, 16, тел. (8152) 25-35-93 компетенция «Медицинский и социальный уход»;

• Мурманский педагогический колледж, ул. Володарского, 5, тел. (8152) 42-25-63, компетенции «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».

Фото предоставлено Ворлдскиллс Россия.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».