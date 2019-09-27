В Териберку и Варзугу – с 4G от Tele2

Северная природа неповторима и уникальна, но суровый климат не прощает ошибок, поэтому в любом походе гораздо увереннее себя чувствуешь, когда в кармане лежит заряженный мобильный телефон и есть связь. В ходе необычного пресс-тура на берегу Кильдинского озера телефон показывал значок 4G от Tele2. Оператор в 2019 году проделал большую работу, расширив сеть 4G в 18 населенных пунктах Мурманской области.

Путешествуй без границ!

- Мурманчане все больше времени проводят в сети, с каждым годом растет число активных пользователей мобильного интернета. Мы запустили сеть LTE в 2017 году, но работы по ее расширению и улучшению не прекращаем, - рассказывает технический директор мурманского филиала Tele2 Юрий Петров. – Только в этом году мы расширили зону скоростного интернета в 18 населенных пунктах Заполярья: закрывали белые пятна, в густонаселенных жилых районах увеличивали емкость сети, скорость передачи данных. Кроме того, запустили мобильный интернет в Варзуге и Териберке – туристических кластерах Кольского полуострова.

В Tele2 другие правила! Фото: Илья Лукнов

Например, в той же Варзуге всего 300 жителей, но во время сезона рыбалки численность увеличивается за счет туристов из Великобритании. Тоже самое касается и Териберки, которую в этом году уже посетило больше тысячи абонентов Tele2.

- Ни для кого не секрет, что сети оказываются перегруженными в праздники, особенно в Новый год. Но в Мурманской области потребление трафика растет даже в сезон северного сияния, за которым с каждым годом приезжает все больше туристов из Китая, - отмечает необычную особенность нашего региона Юрий Васильевич.

Трафик в сети Tele2 в Мурманской области в 2019 году вырос на 34%, при этом в сети 4G – на 66%.

- Мы работали не только в крупных городах, но и в таких небольших как Тайбола и Магнетиты, которые позволили нам закрыть федеральную трассу «Кола» технологией 4G. Кроме того, модернизировали все базовые станции на территории Видяево, Заозерска, Гаджиево и Снежногорска. Обеспечили скоростным интернетом наших военных, - говорит Юрий Васильевич.

Жители области стали больше использовать интернет даже в заграничных поездках. Интернет-трафик в роуминге у заполярных абонентов Tele2 вырос более чем в три раза. Кстати, северяне этим летом расширили свою географию путешествий, посетив 147 стран мира.

По дороге экскурсовод рассказывал журналистам о природе Севера.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Тариф настроит Миа

Однако не скоростью единой завоевывает своих абонентов Tele2. Мобильный оператор модернизирует и тарифные предложения.

- Мы первыми стали персонализировать продукт. Речь идет и о переносе остатков интернет-трафика и минут на другой месяц и о тарифном конструкторе, в котором абоненты могут сами настраивать тариф. В этом году внедрили услугу на базе искусственного интеллекта «Миа». Алгоритм анализирует профиль потребления клиента и предлагает оптимальное соотношение минут и гигабайтов, стоимость при этом не меняется, - рассказывает коммерческий директор мурманского филиала Tele2 Евгений Брюзгин.

Кстати, еще одна уникальная и приятная опция для путешественников «SOS-пакет», благодаря которому отрицательный или нулевой баланс не влияют на работу мессенджера WhatsApp и Яндекс-навигатора. Даже если деньги на телефоне закончатся, пользователь останется на связи и обязательно доберется до места назначения.

Вперед в будущее!

- Tele2 действительно стирает границы! Позволяет перемещаться и развиваться вместе с нами. 28 лет назад прошел первый звонок в сети GSM. Наша компания запускала мобильный интернет в формате 3G в 2015 году, в 2016 – первые сети 4G, а в этом году мы уже включили первую зону 5G. Организовали первый видеозвонок в рамках этой технологии на Петербургском международном экономическом форуме, - отмечает директор мурманского филиала Tele2 Татьяна Тихоненко.

Поход к Кильдинскому озеру показал, что густой лес для высокоскоростного интернета - не преграда!Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

До 5G Заполярью еще далеко. А вот проверить качество связи в регионе можно уже сейчас. Мобильный оператор доверил это сделать журналистам, предложив им прогуляться по экотропе до озера Кильдинского. В итоге общественные эксперты не только любовались красотами природы, но и следили за тем, как быстро работает интернет, поминутно выкладывая в соцсети фотографии северных растений и завораживающих видов. А значит, труды сотрудников Tele2 не пропали даром!