Новый импульс для отрасли

Ремонт дорог в Мурманской области - дело особенное. Дорожники вынуждены работать в экстремальных условиях, фактически в режиме цейтнота: из-за суровых климатических условий сезон ремонтных работ очень короткий. Лето в Мурманской области начинается позже, чем в других регионах, а заканчивается - раньше. Хотя в этом году стихия благоприятствовала.

Вячеслав Кузнецов, руководитель группы компаний «Мурманавтодор» и «Кольское дорожное управление».

- Мы вышли на дороги с асфальтными работами 6 мая, хотя обычно это происходит в последних числах месяца. Повезло так повезло! - улыбается руководитель группы компаний «Мурманавтодор» и «Кольское дорожное управление» Вячеслав Кузнецов.

По словам руководителя, в 2019 году работы гораздо больше, чем в 2018-м. Причин этому много, одна из них - программа «Безопасные и качественные дороги» (БКД), которая заработала с этого года и охватила большинство регионов России, в том числе и Мурманскую область. Плюс - колоссальный объем по содержанию дорог. Напомним, что в ведении «Мурманавтодора» 1200 километров региональных и федеральных трасс (всего в Мурманской области - 2,5 тысячи километров). Нельзя забывать о международной программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза «Коларктик» - в ее рамках дорожники реализовали проект Обустройство и ремонт автомобильной дороги “Кола-Верхнетуломский - Лотта”». А еще - работы в муниципалитетах Мурманской области: много сделали в самом Мурманске, Апатитах, Ковдоре, Оленегорске, Ловозере.Выполняли работы по строительству внутренних и подъездных дорог для российской компании «ФосАгро»… В общем, в 2019 году пришлось потрудиться на славу.

Ремонт автомобильной дороги «Кола-Верхнетуломский - Лотта».

- Районы: Мурманский, Полярнозоренский, Ловозерский, Апатито- Кировский, Ковдорский, Мончегорский, Кольский вместе с дорогами на Туманный, Териберку и Лотту, - все это - наша зона ответственности, - отмечает Вячеслав Кузнецов и для наглядности показывает на карту региона. - Объем работ на самом деле был очень серьезный. Однако руководитель региона Андрей Чибис поставил задачу управиться к 1 сентября, и мы - скажу без ложной скромности - с ней справились. На многих объектах шли даже с опережением графика! А сейчас помогаем другим компаниям, которые немного не уложились в обозначенные сроки. Считаю так: если силы позволяют, то надо работать!

УМНЫЙ ПОДХОД

Один из сданных «Мурманавтодором» в этом году объектов - мост через Кольский залив. Здесь заменили старое дорожное покрытие на новое. В ближайшие годы Кольский мост станет одним из самых важных объектов дорожной инфраструктуры во всем регионе. Уже совсем скоро (10 сентября) стартует реконструкция моста через реку Тулома. Переправу закроют, а проезд организуют по Кольскому мосту. Движение по нему возрастет в разы!

Директор «Мурманавтодора» Сергей Колмыков.

- Кольский мост - не самый крупный объект. Но от этого не менее значимый, - подчеркивает директор «Мурманавтодора» Сергей Колмыков. - Любой мост - это специфическая конструкция, которая сильно отличается от обычной дороги. Автомобили вызывают небольшое раскачивание моста, поэтому дорожное покрытие, по сути, работает «на растяжение».

Однако дорожники подошли к делу с умом. Новое покрытие на переправе, продолжает Сергей Колмыков, было решено сделать из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) - более пластичного, износостойкого, сверхпрочного материала. Он в гораздо меньшей степени подвержен деформации, поэтому Кольский мост будет служить автомобилистам долгие годы.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В руководстве «Мурманавтодора» отмечают: залог успеха в дорожном строительстве - это в том числе применение инновационных технологий. В этом году компания освоила изготовление щебеночно-мастичных смесей, а также продолжает совершенствовать хорошо зарекомендовавший себя метод холодной регенерации.

- Суть этой технологии в следующем. Старое дорожное покрытие фрезеруется, а затем смешивается с необходимыми добавками (в том числе с битумной эмульсией). Так старый асфальт обретает новую жизнь, - объясняет заместитель исполнительного директора Станислав Кузнецов, пока наша машина двигается в сторону Териберки. - Полученный материал мы используем в качестве нижнего слоя, а сверху укладываем новый. То есть усиливаем дорожную одежду.

Новый асфальтоукладочный комплекс выполняет работы на участке дороги к Териберке.

Отметим, что в арсенале «Мурманавтодора» есть оборудование, которое позволяет «пережевывать» старый асфальт сразу на месте проведения работ.

Это очень удобно, потому что упрощается логистика: не нужно тратить время на то, чтобы ехать на базу, а потом - обратно. В результате покрытие получается качественным и долговечным.

КАЧЕСТВО - В ПРИОРИТЕТЕ

Отдельная тема для разговора - это автопарк предприятия. «Vogele», «Hamm», «Caterpillar», «Scania», «Volvo»… Приятно отметить, что на дорогах региона работает самая современная техника.

- Компания продолжает развиваться. В этом году мы приобрели новый асфальтоукладочный комплекс - асфальтоукладчик и группу катков, - рассказывает директор «Кольского дорожного управления» Михаил Чернасов. Сегодня вы видели как эти новые, современные машины выполняют работы на участке дороги к Териберке.

Дорога на Териберку одна из самых сложных в обслуживании зимой, когда тут снегу наметает так, что до пяти метров отвалы вдоль дороги получаются, а проезд надо обеспечить во что бы то ни стало.

- Также мы усилили свою лабораторию и стали применять импортные добавки, которые значительно повышают качество асфальтобетона. В общем, есть все необходимое, чтобы заниматься не только региональными, но и федеральными дорогами.

В приоритете у нас качество, - добавляет Михаил Чернасов.

Его слова подтверждают факты. Например, «Мурманавтодор» изготавливает асфальтобетон и эмульсию для одной из самых авторитетных дорожно-строительных компаний России - «ВАД», которая в этом году продолжает работы на подъезде к Мурманску.

- «ВАД» - очень требовательная компания, которая внимательно следит за качеством. Но к нашей продукции у ее специалистов никаких вопросов не возникало, - подчеркивает Михаил Чернасов. - Надеемся, в будущем наше сотрудничество станет еще более плодотворным.

КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В «Мурманавтодоре» отмечают, что компания, успешно справившись со всеми своими объектами, сейчас помогает привести в порядок дороги в Мурманске. Об этом ее попросили власти региона. В «Мурманавтодоре» ни секунду не раздумывали, нужно помогать или нет.

- Дело в том, что в последнее время власть стала прислушиваться к нам - у нас наконец-то наладился конструктивный диалог, - говорит Вячеслав Кузнецов. - Объясню, в чем дело. Раньше существовала проблема - дорожники могли работать только днем. Учитывая продолжительность ремонтного сезона, это непозволительная роскошь. Поэтому еще перед стартом работ Андрей Чибис провел совещание с руководителями дорожно-строительных предприятий. Глава региона оперативно решил вопрос и в течении нескольких суток было издано постановление, разрешающее дорожникам работать ночью. В выигрыше остались все, а главное - местные жители. Дороги были открыты для движения гораздо быстрее. Большое спасибо губернатору!

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Вячеслав Кузнецов подчеркивает: в последнее время решаются многие болезненные вопросы.

- Дорожники привыкли, что к ним относятся «по остаточному принципу». Но сейчас все меняется, - делится наблюдением руководитель группы компаний. - Больше всего радует то, что наши встречи с руководством региона приводят к принятию конкретных и осязаемых решений.

Впрочем, еще одна заветная мечта дорожников пока не осуществилась…

«ПОВЕЗЛО С ЭТОЙ КОМАНДОЙ»

Самой серьезной проблемой для мурманских дорожников было позднее проведение конкурсов на заключение государственных контрактов. Бывало и такое, что тендеры разыгрывались… в августе! То есть в тот момент, когда ремонтные работы должны уже подходить к концу. Дорожные предприятия боролись не только с суровой северной стихией, но и с бюрократической машиной… Есть ли свет в конце тоннеля? Теперь да!

- По поручению губернатора Мурманской области мы сотрудничаем с производственной системой государственной корпорации «Росатом», - рассказывает заместитель директора «Мурманавтодора» Михаил Смыслов. - Мы создаем систему, которая позволит ускорить дорожное строительство - начиная от производственных процессов и заканчивая проведением торгов. Вопросы, которые не решались годами, уже сдвинулись с мертвой точки.

Планируется, что торги на следующий год будут открыты уже в этом ноябре.

Подробнее о проекте, который называется «Эффективный регион» рассказывает руководитель проекта АО Производственная система «Росатом» (АО «ПСР» ) Наталья Гуреева. По ее словам, программа затрагивает самые важные сферы жизни: медицину, образование, бизнес… И, конечно, дорожное строительство. А главная цель проекта - внедрение технологий бережливого производства.

- Наша задача - изучить работу дорожных предприятий и устранить потери. Например, некоторые процессы требуют оптимизации, поскольку дублируются, - рассказывает Наталья Гуреева. - Работой с «Мурманавтодором» мы полностью удовлетворены. Нам повезло с этой командой: она хорошо организована, а сотрудники работают слаженно и понимают друг друга буквально с полуслова. Опыт «Мурманавтодора» и «Кольского дорожного управления» достоин того, чтобы тиражировать его не только на регион, но и на всю страну. Я видела изнутри, как организован процесс на предприятии, и никаких придирок у меня не нашлось.

Главное - решить проблему с внешними факторами.

- Труднее всего в нашей стране - это бороться с бумагой. Самой серьезной оптимизации требует документооборот, - признает руководитель проекта АО «ПСР». - Сезон ремонтных работ в Мурманской области очень короткий, поэтому деньги до предприятий нужно доводить быстрее. Если раньше подготовка к проведению торгов могла занять в общей сложности девять месяцев, то в скором времени этот показатель должен быть сокращен до трех-четырех месяцев.

Пластиковое разделительное ограждение на оживленной трассе Апатиты - Кировск.

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ

В завершение нашей поездки по дорогам Мурманской области Вячеслав Кузнецов замечает: «Кто-то приходит работать в нашу группу компаний, кто-то уходит. Неизменным остается лишь один факт: какой бы совершенной ни была техника, самое главное - это люди».

Коллектив «Мурманавтодора» можно смело назвать сплавом опыта или молодости. В компании работают люди, которые посвятили дорожной отрасли всю свою сознательную жизнь - «дорожники с пеленок». А некоторые сотрудники только закончили учебу и стремятся проявить полученные знания и набраться опыта.

Не менее важен карьерный рост - именно он привлекает молодых работников.

- Мы не только нанимаем людей «со стороны», но и растим свои кадры, - добавляет заместитель исполнительного директора Евгений Васильев. - Например, Илья Бондаренко совсем недавно был машинистом катка, сейчас он мастер. Сергей Хрещаневич и Евгений Павлов - тоже мастера. Антон Драневич - начальник апатитского участка, где большие объемы работ и интенсивное движение…

Хочется отметить мастера Николая Шкаредного, машиниста фрезы Игоря Реутова, оператора асфальтоукладчика Сергея Таболина...

Прораб Владислав Авдеев.

Резюмируя, Евгений Васильев отмечает: «У нас есть все перспективы для роста. Толковой молодежи мы доверяем». А прораб Владислав Авдеев в свою очередь подчеркивает: «Работы на всех хватит, главное - подходить к ней со всей ответственностью. И тогда все обязательно получится!».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В «Мурманавтодоре» признаются, что уже сейчас «живут всеми мыслями о зиме».

- Мы обновляем технику, готовим материалы и думаем, как лучше организовать процесс, - отмечает Вячеслав Кузнецов. - Региональные дороги должны быть не хуже не федеральных. Время, когда автомобилисты содрогались лишь упоминании слова «регионалка», давно прошло. И в наших силах продолжать менять ситуацию в лучшую сторону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Есть такое понятие - идеология дальнейшей эксплуатации дороги.

Ведь построить или отремонтировать дорогу - это только полдела. Не менее важно заранее понять, как она будет эксплуатироваться. Местным компаниям в этом плане полегче: они уже закрепились в регионе, у них есть свои базы в разных точках. А что делать новичкам?

Допустим, у нас есть дорога длиной 230 километров. Чтобы одна снегоуборочная машина полностью прошла ее, нужно около шести часов. Это слишком много. Поэтому такая техника должна базироваться через каждые 50 километров, а не только в начале или в конце трассы. Или - площадки складирования песко-соляной смеси. Они, как ни трудно догадаться, тоже должны быть рассредоточены вдоль всей магистрали. Хотя бы на каждых 40 километрах.

Все это должно закладываться еще на этапе реконструкции, однако, к сожалению, так происходит не всегда. Мне кажется, крайне важно обратить внимание на этот момент!».

Вячеслав КУЗНЕЦОВ, руководитель группы компаний «Мурманавтодор» и «Кольское дорожное управление».

НАША СПРАВКА

«Кольское дорожное управление» специализируется на ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и муниципального значения. «КДУ» - одно из лидирующих дорожных предприятий Мурманской области.

Вместе «Мурманавтодор» «КДУ» реализовало множество успешных проектов, заказчиками которых выступали ФКУ УпрДор «Кола», Мурманскавтодор, ОАО Кольская ГМК, Кольская АЭС, «Фос-Агро», НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт», Мурманский морской торговый порт и практически все муниципалитеты Мурманской области.