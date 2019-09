Экспериментировать в стиле ««ambient»

«Однажды я шел по зимней вечерней улице и услышал трескучий звук, который возник где- то вверху – там, где длинной нитью простилались тонкие скрипучие электропровода. Видимо, он был вызван соприкосновением ветра о линию электрического шнура. Возник шум, напоминающий череду звуков, которая напомнила мелодию. Скрип снега под ногами, звук завывающей вьюги, бьющиеся о многовольтные линии – это та музыкальная гармония, которую хотелось запомнить и воспроизвести по максимуму точно, достоверно и создать из этого уникального звукового эффекта музыкальный аккорд. С этой истории началось мое увлечение и поглощение музыкой, созданной окружающим миром. Именно такой захватывающий опыт в изучении музыки и природой вещей вдохновляют меня создавать «живую» музыку, в стиле «ambient » (эмбиент)».

С такой истории можно начать мой диалог с музыкантом и композитором Алексеем Ткаченко. Он сочиняет музыку в еще не самом популярном в России жанре – «ambient».

Эмбиент – музыка вне структур и схем

- Стиль ambient - направление, которое для многих слушателей считается неопознанным и пока неизученным объектом среди жанров электронной музыки. Алексей, можете сформулировать в нескольких словах, что же означает музыкальный жанр ambient?

- В моем понимании эмбиент - это то музыкальное направление, которое, образно выражаясь, является олицетворением свободы в исполнении музыкальных фраз. В композиции треков , как правило, нет четкой структурированности. Если, к примеру, в классических произведениях, как правило, есть определенная структура, четкая композиция (вступление, развитие действия, завязка, кульминация, развязка), то эмбиент не предполагает такой схемы. Изначально классический эмбиент – это музыка, в которой не могло быть ритма и вокала. Современный стиль - более разнообразен в своем воплощении. Здесь мне более близок минимализм: создавая музыку, я в основном делаю акцент на эксперименты со звуком, поиске нового необычного звучания - здесь нет определенных рамок, границ и большую роль играет воображение музыканта, желание найти уникальные звуки и тембры, благодаря компьютерным технологиям, наблюдениям за природными явлениями и деталями внешнего мира. В ХХI веке при наличии компьютера и звукового оборудования в плане техническом возможно достичь невероятных результатов.

«Музыкальное самообразование, или все возможно»…

- «Музыкальное самообразование», - звучит несколько парадоксально. Как вам удалось начать профессионально заниматься композиторством, не получив академического образования? Что здесь сыграло большую роль: наличие природных способностей, качеств для достижения цели, необъятное желание учиться (даже самостоятельно), упорство в постижении главной азбуки музыканта - нотной грамоты? В чем секрет?

- Для меня вопрос образования стал относительным. Конечно, когда занимаешься композиторством (в жанре эмбиент, в том числе), оно никогда не повредит. Но здесь важна, на мой взгляд, мера: образование не должно загонять в рамки. Знание нотной грамоты, основ музыкальной гармонии, необходимость слушать и слышать разную музыку – важные и нужные моменты. В сочинении эмбиента ценную роль играет наличие технического образования. Оно может помочь создать качественный трек. Знание компьютерных, электротехнологий, физики всегда могут иметь важное значение. Если музыкант умеет пользоваться техническими приемами и разбирается в музыкальных спецэффектах, он может исполнять музыку эмбиент на любом инструменте.

В процессе самообразования важны желание учиться, терпение и время. Это необходимые истины, чтобы постоянно заниматься самообучением, развитием навыков и способностей.

«Произошел щелчок, и я стал экспериментировать»

- Как произошло знакомство с жанром? Была ли точка отсчета? С чего все началось?

- Можно сказать, что это произошло спонтанно. До 2015 года я знал об этом жанре очень приблизительно и слушал такую музыку достаточно редко. Вдруг в какой- то момент произошел щелчок, и мне стало интересно работать со звуком. Звук, мое понимание его и воплощение: я стал искать новые оттенки и варианты в звучании; отсутствие рамок, границ в музыке заставили меня начать серьезно изучать это направление, пробовать экспериментировать и сочинять.

Эмбиент - музыка будущего?

- Можно ли сказать, что эмбиент – это музыка ХХI века. Ведь она - достаточно гибкая, может видоизменяться и в какой-то степени быть одним из знаков ХХI века - века компьютеризации.

- Да, она достаточно гибкая, но пока сложно сказать, что с ней будет происходить в ХХI веке. Музыкальная индустрия с каждым поколением меняется и, возможно, безграничный и непредсказуемый эмбиент займет важные и мощные позиции в музыкальном мире. Сейчас очень популярен кроссовер электронной музыки и классики. Это, в какой- то степени, ноу- хау последних десятилетий. Насколько меняются восприятие музыкантом внешнего мира, темпы его развития в знании технологии – таким образом меняется и сам жанр, в частности, эмбиент.

«…И рождается музыка»

- В какой степени вы считаете себя творческим человеком , композитором ? В чем для вас сущность этих понятий?

- Понятие «творческий » - для меня достаточно абстрактное. Я сочиняю музыку в стиле эмбиент, воссоздавая звуки, шумы, тембры окружающего мира, придаю им некую музыкальную форму, и в результате рождается трек. Однажды я взял у жены фен, записал гудение в микрофон, затем обработал этот звук через компьютерную программу, получив яркие звуковые эффекты и уникальные тембры, создал мелодию и возник трек. Возможно, для меня это и есть творческий акт. Я объединяю свои технические знания и навыки со своим воображением, в результате чего рождается музыка.

О концепции эмбиента

- Алексей, вы экспериментируете со стилями электронной музыки. Музыка здесь звучит достаточно мрачно, томно и порой уныло. Одно из изданий сравнивает вашу музыку с «состоянием засидевшегося поздней ночью перед компьютером человеком». В чем вы видите главную идею ваших работ?

- Для меня на самом деле важно, чтобы каждый мой трек имел свою концепцию. Когда я создавал альбом «Drevlyanka», у меня возник замысел передать состояние спального района, городской окраины, найти красивое в некрасивых, казалось бы, вещах с помощью музыки. Например, в этом альбоме у меня есть трек, посвященный природе электрического тока. Я пробовал воспроизвести шум гудения от потрескивания линий и трансформировал этот звук в музыкальный трек. Через несколько дней так случилось, что я попал на концерт филармонии, где исполнялась симфония Д.Д. Шостаковича, посвященная событиям 1905 года, я проникся одной из частей этого произведения, технически соединил шумовой эффект от проводов и музыкальную интонацию симфонии. Если говорить вкратце, в работе меня вдохновляют две вещи: опыт, который я нахожу во внешнем мире - на улицах, заводах , в предметах, объектах , меня окружающих и та музыка, которую я слушаю: классику, джаз, рок, соул.

- За историей создания музыкальная группы, как правило, стоят важные события, случайности, неожиданные или ожидаемые моменты. Какова история создания группы Selga?

- Все просто. Я взял карельское слово «selga» (в переводе с карельского - «гора, каменная гряда»), позиционируя себя карельским музыкантом. Суть в том, что я представляю этим названием край, где я живу - Карелию. Подсознательно я подозревал, что в будущем с проектом Selga буду выходить на зарубежную публику, представлять его на западной музыкальной платформе. Именно таковой была моя цель при создании названия.

- Созданные вами альбомы ambient- проекта Selga были выпущены во Франции (альбом «Drevlyanka») и США (мини-альбом «Hearts in Atlantis»). Композиции альбома «Drevlyanka» вошли в саундтрек к австралийскому художественному фильму. Какие отзывы были получены от иностранного слушателя?

- Целевая аудитория моих работ - достаточно обособленная ,специфичная. Обычно моя музыка нравится или не нравится - третьего не дано (смеется). На Западе, к примеру, этот стиль принимается более живо и эмоционально. После того, как я выложил свои первые три трека в открытый доступ - я тут же стал получать отзывы от слушателей из Норвегии, Австралии, Аргентина, Финляндии. Не могу объяснить почему, но иногда мне проще ориентироваться на более крупные территории с большой целевой аудиторией. На настоящий момент, мои работы более востребованы на Западе. Хотя надеюсь, что в будущем моя музыка станет не менее интересной в России и Карелии.

«Источник вдохновения – хорошее кино»

- Иногда вы создаете треки, в основном, к фильмам. Если бы у вас была возможность, приоткрылась дверца к исполнению мечты, к фильму какого режиссера вы бы хотели создать музыку?

- Мне близка эстетика таких киножанров, как триллер, драма, хоррор, фантастика. Если говорить о режиссерах, мне близки и интересны музыкальные темы Дэвида Линча, Квентина Тарантино, Джо Райта. Здесь я вижу для себя ресурс и вдохновение для творчества. Атмосфера, нерв музыки в фильмах этих режиссеров вписываются в понимание концепции и моих треков.

«Миссия эмбиента - это…»

- В чем вы видите миссию музыку, которую вы исполняете?

- Объединять и отражать восприятие окружающего мира со своим воображением, видеть красоту, дисгармонию природы и создавать из них нечто красивое и гармоничное с помощью музыки. Думаю, так.

- Алексей, спасибо за диалог на столь неисчерпаемую тему!

На самом деле, об эмбиенте можно говорить также бесконечно, как и его слушать, представляя себе картины и образы, смотреть фильмы и ощущать атмосферу и его замысел, благодаря этой музыке. Она многослойна, необъятна и вмещает в себя те детали и мелочи окружающей жизни, которые мы порой можем не замечать, а музыка эмбиент дарит такую редкую и ценную возможность.

Алексей Ткаченко - музыкант, композитор, создатель и вдохновитель группы «Selga», автор треков к лейблам и фильмам. Композиции «Wires Know The Truth» и «Dusty Sunrise» с альбома «Drevlyanka» вошли в саундтрек к австралийскому короткометражному художественному фильму «Aura», снятому в штате Квинсленд.

Экспериментальный электронный проект «Selga» из столицы Карелии. Атмосферная музыка ambient и IDM без строгих рамок и жестких ограничений. На раннем этапе существования проекта все композиции посвящаются городской жизни. Хаотичная суета мегаполиса, романтика окраин, захватывающие миры ночных проспектов и переулков, промзоны и спальные районы.

«Автор проекта смело экспериментирует с эмбиентом и IDM, получая на выходе интересный музыкальный коктейль. Спокойные музыкальные гармонии звучат по-ночному спокойно и мрачно. Изредка появляющиеся легкие танцевальные мелодии на заднем плане звучат едва слышно, прячась за насыщенными эмбиентными полотнами. Музыка напоминает состояние засидевшегося поздней ночью перед компьютером человека. Изредка переводя взгляд от яркого монитора к безмятежно спящему городу, он отрешенно рассматривает пустые глазницы домов и все более и более сереющее небо и, тяжело вздохнув, продолжает работу" (с) Журнал Arcanum, #3, ноябрь 2015.

