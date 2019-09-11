2019-09-12T14:17:43+03:00
Карелия

Успей подписаться на "Комсомольскую правду"-Республика Карелия" по льготной цене

Декада подписки проводится в период с 3 по 13 октября
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Актуальные новости, полезная информация, увлекательные истории и развлечение – все это любимая газета нашей страны "Комсомольская правда". Наше издание готово предоставить все это своим читателям с доставкой на дом. Всем тем, кому важно следить за жизнью в стране и мире!

"Комсомольскую правду" любят все от мала до велика. Это касается не только возраста, но и статуса. Читают "комсомолку" и в вузах, и на лавочках, и даже в главенствующих кабинетах.

И сейчас, в преддверии майских праздников наступает время, когда подписаться на "Комсомолку" становится особенно приятно и выгодно. Внимание, 3 октября стартует декада льготной подписки на газету "Комсомольская правда"!

Успей подписаться на нашу газету по льготной цене во всех отделениях Почты России города Петрозаводска и Республики Карелия до 13 октября 2019 года!

ИСТОЧНИК KP.RU

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