Изобретатель тренажеров для детей с ДЦП: "Придется остановить работу, денег нет"

Мурманчанина Олега Козелкова многие хвалят в соцсетях. Напомним, «Комсомолка» написала, что мужчина создает тренажеры для тяжелобольных пациентов, в том числе для детей с ДЦП и переживших инсульт. Работа и без того шла непросто, а теперь Олег попал в неприятную ситуацию.

Тяжелый процесс

- За три года я потратил своих денег уже более 2,5 миллионов рублей, - рассказывает Олег.

Деньги уходят на закупку материалов и деталей к тренажерам (официально они называются шаговые имитаторы ходьбы). Только электронная начинка, которую приходится заказывать из Китая, стоит около 30 тысяч рублей. Спонсоров и благодетелей у проекта нет, мурманчанину приходится справляться своими силами.

Хотя иногда помощь все же есть. Так, в декабре 2017 года Олег Козелков выиграл грант поддержки инновационных предпринимателей от министерства развития предпринимательства и промышленности Мурманской области. 500 тысяч рублей он должен был потратить на сертификацию своего тренажера. Но сейчас почти всю сумму он должен вернуть обратно.

- Я не смог продолжить процесс сертификации, потому что тренажер был сырой. Надо было пройти три экспертизы: токсикологическую, техническую, и медицинскую. Какие чертежи я мог предоставить на них? Со старым двигателем и недоработками? Тренажер бы сертифицировали в таком состоянии, и потом снова пришлось бы все проходить. Мне пришлось тратить деньги на сами тренажеры. Пришлось ремонтировать старые аппараты, потому что больше никто не может этого сделать, - рассказал Олег «КП».

У министерства он попросил отсрочку до декабря этого года, чтобы отчитаться о тратах. Но получил отказ. Ведь по-хорошему он должен был сделать это еще в декабре 2018-го.

«Это наши налоги»

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в министерство развития предпринимательства и промышленности Мурманской области. Там уточнили, что в год грант поддержки инновационных предпринимателей получают всего 2-3 человека. И обычно проблем не возникало. Иногда были трудности с грантами для начинающих предпринимателей, но все удавалось уладить.

В ведомстве рассказали, что после получения гранта Олегу Козелкову активно помогали. Например, он смог съездить со своим изобретением в Москву и Калининград, чтобы завести полезные знакомства для ускорения сертификации и доработки тренажера. Но когда дело дошло до бумаг, дружба закончилась.

- В декабре 2018 года он должен был предоставить отчет, что он целенаправленно потратил деньги. Он этого не сделал. Мы сразу заволновались, - рассказал «КП» заместитель министра Олег Костенко. - Деньги были на счету, а тут их нет, Олег неожиданно отказывается предоставить отчет. Понимаете, человек уходит в подполье и в это же время открывает автосервис. Он сидел у меня в кабинете, рассказывал - есть три свидетеля! Получается, что он зарабатываеть себе в карман. У меня изначально не было желания доводить все до правоохранительных органов, но сейчас он строит из себя жертву в пабликах. Это наши с вами налоги! Я его действия квалифицирую как мошенничество.

В ведомстве начали претензионную работу, но надеются, что до суда дело не дойдет, и Олег добровольно вернет деньги. Только вот у изобретателя таких денег нет. По гранту ему зачли только 70 потраченных тысяч рублей. Но 430 тысяч – вынь да положь.

- И так катастрофически денег не хватает. Я пытался объяснить, что не трачу деньги на себя, только на тренажер, у меня цех - люди работают над изобретением. Я никуда не исчезаю, тренажером занимаюсь. Сейчас придется останавливать проект - нет средств его продолжать, надо зарабатывать деньги, - сетует Олег.

Еще он переживает, что больше никогда не выиграет гранты. Мол, это как кредитная история: испортил – будет тяжело.

Есть надежда, что все-таки у мурманчанина появится поддержка. Кстати, после публикации в «Комсомолке» северяне стали писать в соцсетях, мол, давайте номер карты Олега, пожертвуем, кто сколько может, все-таки хорошее дело делает – детишек на ноги ставит. Но мужчина боится принимать такую помощь – вдруг мошенником назовут? Как отчитаться за такие поступления? Поэтому пока старается не опускать руки и просто работать с дырой в кармане.

- Я не рискую. Я все равно буду продолжать, - твердо говорит Олег.