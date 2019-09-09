В Мурманске полицейские нашли медвежонка, которого держали в плену на хлебе и воде

В свое время северяне много возмущались из-за медведей на Кольском пивзаводе. Там колосолапые жили в клетках. Владельцы утверждали, что хищникам хватает еды, о них заботятся. Но зоозащитники упорно доказывали, что те медленно умирают. В итоге мишуток увезли в Подмосковье, где есть приют «Хотеичи».

А теперь в Заполярье спасают еще одного косолапого. Медвежонка случайно нашли полицейские. Оказалось, что малыша держали в заточении.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Первомайском районе в заброшенном здании был обнаружен медвежонок на привязи. Людей рядом не было, только миска для кормления, - рассказал «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев. – Сейчас проводится проверка, устанавливается собственник здания и люди, которые держали животное.

Как стало известно «КП», здание находится у Прибрежной дороги. Малыш истощен, но к людям агрессию не проявляет.

Мишутку кормили только водой и хлебом. Фото: vk.com/murmanpriut

- Говорить ли вам, что я испытала, увидев в каких условиях содержался маленький зверь? – не сдерживает эмоций руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина. - По ошейнику, который туго стянул шею, могу предположить, что детеныш находился в этой жуткой неволе месяцы и что ждало его, остается только догадываться, но ничего хорошего в голову не идет. Человек, присматривающий за мишей, без стеснения на вопрос полицейского о еде, рассказал, что кормят малыша хлебом и водой, иногда подливая молока (!!!). Я прошу, нет, требую наказания людям, которые совершили это злодейство, я жажду, чтобы их на много лет посадили на хлеб и воду в такую же вонючую камеру, которой они обеспечили ребенка.

Сейчас волонтеры пытаются хотя бы откормить мишутку. Что ему надо – читайте в «Конкертно». Прогнозы на судьбу малыша пока осторожные. Выпускать его сейчас на волю равносильно подписанию смертельного приговора. Детеныш не готов к самостоятельности, и просто погибнет от голода. Да и состояние его здоровья не ахти. Ему нужен осмотр специалистами.

Не теряя времени, Оксана Анчишкина сразу же, как к ней попал медвежонок, стала звонить по приютам для диких животных. Таких в нашей стране не так уж мало, но вот пристроить туда заполярного сироту не так просто.

- Связалась с Центром по реабилитации диких животных под Тверью – жду ответа и помощи от них (к ним детеныш не поедет, но обещали поискать, куда можно его пристроить). Позвонила замечательной семье из Пушкинских гор - у них очень известный Зооград. Они сочувствовали, но взять медведя тоже не могут. Рассказали о бедственном положении с медвежатами в России и что пока будет разрешена берложья охота (т.е. медведицу убивают в берлоге, когда она охраняет и согревает медвежат!!!), положение дел не изменится. Позвонила в Центр по выхаживанию медвежат-сирот - тоже жду ответа, думают, - рассказала о положении дел Оксана Львовна.

В полиции сейчас тоже думают, как можно помочь мишутки. Может, взять шефство?

КОНКРЕТНО

Чем помочь мишутке?

Потапычу – так ласково называют малыша, нужно:

- сено для подстилки

- лесные коренья, например, ягоды малины, черники, брусники на веточке с - мед в сотах

- червяки

- свежевыловленная рыба,

- кукурузу в початках,

- подсолнух с семечками

- орехи в скорлупе, желуди

Все, кто хочет помочь, могут звонить Оксане Львовне Анчишкиной 8921-271-93-93. Группа приюта.