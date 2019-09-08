Фестиваль «Гольфстрим» в Мурманске: от заплыва в 9-градусной воде до арктической кухни
7 сентября тысячи мурманчан и гостей города собрались на Кольском мосту, чтобы принять участие в масштабном ежегодном фестивале «Гольфстрим», который радует северян уже четвертый раз.
В регби играли только профессиональные спортсмены.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Программа мероприятия включала в себя множество видов спорта. Участники соревновались в пляжном волейболе, регби, экстремальной атлетике «Пожарная тяга», велоспорте, «парковых» шахматах, футболе на песке. Те, кто любит ощущения поострее, могли пройти полосу препятствий «Crazy миля – 5».
Угощения арктической кухни пришлись по вкусу северянам.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Также всех гостей праздника ждала «Арктическая кухня», где все желающие могли попробовать деликатесы из разных уголков Кольского края. Здесь предлагалось отведать шашлыки, суп из оленины, блины с форелью, уху, пирожки с палтусом и другие интересные блюда.
Любой гурман смог найти для себя, что отведать на обед в день фестиваля.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Только вперед!
Особо зрелищной частью фестиваля стал заплыв закаленных спортсменов через Кольский залив. Преодолевая огромное расстояние в ледяной воде, температура которой не поднималась в этот день выше девяти градусов, первым успешно финишировал мурманчанин Владислав Сапожников. Он был победителем и в прошлом году. Житель заполярной столицы проплыл 1200 метров за 14 минут 37 секунд. Ему достанется золотая медаль и приз в сто тысяч рублей. Второе и третье место заняли гости из Германии - Кристоф Вандраш и Алиса Фатум. Они тоже получат денежные призы.
Температура воды в Кольском заливе не превышала в этот день 9 градусов.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
На берегу пловцов встречали секунданты, врачи и спасатели.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Но кульминацией «Гольфстрима» конечно же был традиционный легкоатлетический пробег через Кольский мост, дистанцию которого осилили около десяти тысяч профессиональных спортсменов из разных стран, люди с ограниченными возможностями, а также огромное количество обычных детей и взрослых, желающих поучаствовать в массовом забеге. Хотя небо затянуло тучами и лил дождь, как выяснилось, преодолеть 1611 метров в такую погоду оказалось не сложно, а даже приятно.
Спасатели показали свою силу и удаль.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Преодолеть водную дистанцию решились и наши соотечественники, и иностранцы.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
- Бегал в прошлом году, сейчас уже легче преодолеваю этот путь, потому что занимаемся на уроках физкультуры, - рассказывает одиннадцатиклассник Ваня.
- Очень понравился забег, дождь совсем не мешал. Мы вообще шли и пели, к призовым местам не рвались, нам было весело, - комментируют состязания мурманские студенты.
Забег по мосту через Кольский залив - главное событие "Гольфстрима".Фото: Наталья ЛОБАНОВА
- Я бежала медленно, так что не было сложно, а сырая погода – это не страшно, наоборот добавляет эмоций, - отвечает школьница Екатерина Козырева.
"Красиво и впечатляюще!"
Жители Кольского края поделились с «КП» и общими впечатлениями от осеннего праздника.
- Фестиваль выдался замечательным. Так же красиво и впечатляюще, как и в прошлом году. Забег мне понравился больше всего, - с улыбкой говорит северянин Роман Щукин.
Без поддержки справиться с погодными препятствиями в виде ветра и дождя было бы намного сложнее.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
- Хорошая музыка меня порадовала на мероприятии. Из всех сегодняшних соревнований я бы выделил именно заплыв, очень волнующе. Но вообще на все было интересно посмотреть. В следующем году обязательно придем сюда еще раз! - рассказывает Дима, ученик мурманской кадетской школы.
Спортсмены с радостью принимали подарки от организаторов.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
В завершении праздника выглянуло солнце, и под его яркими лучами были объявлены победители и лауреаты в некоторых видах спорта. Так, пальма первенства в соревнованиях по велоспорту досталась Виталию Макарову, в роллер-спорте победу среди юношей одержал Евгений Бабочкин, а среди девушек - Виктория Медведева.
Северяне от мала до велика радовались празднику спорта.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Торжественная церемония награждения спортсменов, участвовавших в пробеге, «Пожарной тяге» и заплыве через Кольский залив, прошла на главной площади города Пять Углов. В завершении фестиваля северное небо озарилось красочным праздничным фейерверком.
Традиционное развлечение для детей и взрослых - гигантские шахматы.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU