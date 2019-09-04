«Дракула. История вечной любви». Ледовый мюзикл

Конец XIX века, Лондон. Молодой юрист Джонатан Харкер и его возлюбленная Мина собираются пожениться. Но, по долгу службы, Джонатан вынужден оставить невесту одну и отправиться в Трансильванию к странному пожилому графу, желающему приобрести недвижимость в Лондоне…

Героев шоу озвучили известные артисты, актеры театра и кино. Ван Хельсинг - охотник за нечистью, доктор оккультных наук и мистик, заговорит голосом популярного российского актера, писателя и философа - Ивана Охлобыстина. Александр Красовицкий исполнит песню Ренфилда - пациента клиники для душевнобольных и верного прислужника графа Дракулы.

Специально созданное для спектакля двухчасовое музыкальное сопровождение с песнями, спецэффекты и завораживающее фигурное катание создадут атмосферу, леденящую кровь и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества — графе Дракуле, историю любви вне законов времени и расстояний.

Двухчасовой саундтрек к спектаклю написан молодым Петербургским композитором Алексеем Галинским, написавшим музыку к спектаклям на льду: «Принцесса Анастасия», «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Щелкунчик и Повелитель тьмы». Алексей стал автором произведения «Олимпия», написанного специально для показательных выступлений по фигурному катанию на Олимпийских играх в Сочи 2014, а также саундтрека к кинофильму «Бой с тенью 3».

Зрители увидят масштабные видеоинсталляции на огромном экране и ледовой поверхности, яркие костюмы, олицетворяющие эпоху и образы героев того времени. Декорации, концертный свет и зеркальный шар, в который в один момент устремляются сотни лучей яркого белого света и весь зрительный зал моментально становится непосредственным участником происходящего на льду. Клубы тяжелого дыма, стелящегося по ледяной клади, дымовые пушки, стреляющие красным кровавым дымом и множество других спецэффектов!

Актеры-фигуристы предстанут перед зрителями в образе героев романа: возлюбленных Мины и Джонатана; юной Люси, первой павшей от укуса вампира; решительного и смелого Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с темными силами; голодных и беспощадных вампирш и, конечно же, зловещего графа Дракулы.

Артисты глубоко входят в драматические роли, погружая зрителя в сюжет и показывая реальный театральный спектакль на льду. В мюзикле «Дракула на льду» участвуют также ледовые акробаты, исполняющие сальто, воздушные гимнасты, парящие над ледовой ареной, огненные жонглеры, поджигающие огненный круг, чтобы избавиться от потусторонней нечисти.

Продолжительность спектакля: 2 ч. 30 мин., включая антракт 20 мин.

До встречи в Ледовом дворце! Будет страшно интересно!

http://draculaonice.ru

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