2019-09-05T12:34:40+03:00
Политика

Андрей Малахов: «Андрей Чибис – выбор тех, кто хочет изменить жизнь на Севере в лучшую сторону»

Известный ведущий рассказал, почему поддерживает Андрея Чибиса
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Региону нужен сильный и компетентный в разных отраслях руководительРегиону нужен сильный и компетентный в разных отраслях руководитель
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Я вырос в Апатитах Мурманской области и здесь до сих пор живет моя мама. Это мой родной регион, поэтому мне особенно важно, кто сегодня будет решать вопросы моих земляков.

Я подружился с Андреем Владимировичем, когда он работал заместителем министра одной из самых непростых отраслей – ЖКХ и строительства. Тогда он жил в командировках по всем регионам страны, и застать его в Москве было сложно. Его всегда отправляли на самые сложные участки работ. В частности, он занимался обеспечением водоснабжения в Крыму и заслужил репутацию лучшего эксперта по ЖКХ в стране.

Знаю Андрея Владимировича как открытого, честного, инициативного человека. Он был выпускником первой школы губернаторов и знает, как эффективно управлять регионом. Именно поэтому я вошел в Штаб общественной поддержки Андрея Чибиса и считаю его кандидатуру на пост губернатора разумным выбором тех, кто хочет изменить жизнь на Севере в лучшую сторону.

Сегодня Арктика – это место новых возможностей и очень важно, кто возглавит Мурманскую область. Сейчас пришло время использовать весь потенциал региона. Это и природные ресурсы, и развитие внутреннего туризма, и личная реализация северян. На правах местного я могу сказать, что здесь живут особенные люди – упорные, с сильным характером, потомки тех, кто не боится жизни в суровых климатических условиях. И если дать северянам новый импульс развития, мы действительно сможем стать форпостом Арктики.

Именно поэтому региону нужен сильный и компетентный в разных отраслях руководитель. Я хочу, чтобы каждый мой земляк сделал свой собственный выбор, основанный на взвешенной позиции всех качеств кандидатов и программы, которую они предлагают. Поэтому призываю всех неравнодушных прийти 8 сентября на избирательные участки и решить, как на Севере жить.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.

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