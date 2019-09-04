Дорогие друзья, жители Мурманской области!

31 марта Президент Российской Федерации доверил мне руководство Мурманской областью. Моя задача – сделать все, чтобы на Севере было комфортно жить: в теплых домах, благоустроенных городах, иметь достойный заработок и видеть свое будущее и будущее своих детей именно здесь.

Сейчас Арктика – территория новых возможностей, и мы можем сделать так, чтобы северяне жили достойно, чтобы к нам стремились приезжать и вместе с нами развивать регион. В этом я вижу свою главную задачу как руководителя области.

Нам многого удалось добиться за эти 5 месяцев. Мы начали исправлять ситуацию в самых болезненных точках. Запустили изменения в медицине, начали наводить порядок в ЖКХ, появился проект по доступной рыбе, благоустраиваются наши города и поселки, дан старт программе по формированию кадрового резерва для правительства и ведущих предприятий региона.

Мы уже начали наш путь к созданию комфортной жизни на Севере, но без долгосрочного планирования и понимания, куда мы идем, невозможны качественные изменения. Поэтому мы вместе с жителями области и экспертами создали программу конкретных действий, которую будем реализовывать в ближайшие 5 лет.

Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании Народной стратегии развития региона. Мы очень внимательно изучили все предложения, подробно обсудили наши решения с представителями всех отраслей и сформулировали четкий план работы, по которому будем двигаться дальше.

Главная точка отсчета – это выборы 8 сентября. В этот день жители Мурманской области выберут не просто губернатора, но и определят вектор развития на ближайшие годы. Для реализации всех намеченных в нашей программе задач важен каждый голос. Голос за развитие региона и достойную жизнь. Приходите 8 сентября на выборы и решайте, каким будет наше будущее, ведь нам на Севере – жить!

Андрей Чибис

5 АРГУМЕНТОВ ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС ЗА АНДРЕЯ ЧИБИСА

Аргумент №1: Выход медицины из затяжного кризиса

- Я работаю в здравоохранении более 30 лет. Уверенно говорю: с приходом Андрея Владимировича медицина получила беспрецедентную поддержку. Сформирован стратегический план первоочередных мер, который уже дал результаты. За 4 месяца отрасль получила небывалые финансовые вливания – 1 миллиард 100 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования. Новые автомобили и подстанции скорой помощи, новые отделения во всех районах, дополнительно привлеченные специалисты – это реальные дела, которые характеризуют Андрея Владимировича лучше всяких слов.

Сделано многое, предстоит сделать еще больше. И нам как никогда нужен молодой и энергичный руководитель с поддержкой федерального центра.

Голосуя за Андрея Чибиса, мы голосуем за качественную медицину. Это – шанс для нашей области!

Александра БУДОВА, ГОБУЗ «Мурманская областная

клиническая больница имени П.А. Баяндина», главный врач

Аргумент №2: Возрождение рыбной отрасли

- Мы, рыбаки, были приятно удивлены, когда в регион пришел новый руководитель и одними из первых пригласил к себе нас. Мы привыкли, что многие годы областная власть не замечала рыбную отрасль. И вот новый руководитель спросил: «Чем я могу вам помочь?» Договорился с Москвой о сохранении исторического принципа распределения квот по вылову рыбы. Это решение спасло от разорения многих прибрежников! Привлек предприятия розничной торговли, обеспечил людей рыбой по доступной цене.

Не менее важно и то, что Андрей Владимирович хочет возродить Мурманский порт, чтобы наши рыбаки сдавали улов дома, а не в Норвегии. Поставил вопрос о минимизации препон для рыболовецких судов в Мурманском порту. Заходить в родной порт стало выгоднее и проще.

8 сентября важно поддержать Андрея Чибиса, чтобы в Москве увидели: глава региона пользуется доверием всего населения. Это очень важно – сразу же увеличатся шансы, что инициативы Мурманской области по поддержке рыболовной отрасли и распределению квот будут приняты. Поэтому я поддерживаю Андрея Чибиса и призываю всех жителей области проголосовать за него!

Юрий ЗАДВОРНЫЙ, рыбопромышленник, генеральный директор АО «Мурмансельдь», участник проекта «Наша рыба»

Аргумент №3: Открытая власть для людей

- Я веду прием в штабе общественной поддержки Андрея Владимировича Чибиса. Люди верят – этот человек способен изменить жизнь в нашем регионе к лучшему, может решить самые острые проблемы.

Мне понравилось, что с первых дней на посту руководителя области он стал ездить по всем районам, общаться с жителями, интересоваться их мнением. Стал наводить порядок. Он не тратил время на «раскачку», сразу же начал принимать быстрые и грамотные решения.

Это человек молодой, инициативный, перспективный руководитель, обладающий федеральной поддержкой. Имеет опыт управления. Как сейчас говорят, человек в тренде.

Уверен, на этих выборах Андрей Чибис – лидер. Но нельзя думать, будто его изберут без нашего участия, что все решено. Это не так! Только люди, пришедшие на избирательные участки, смогут определить будущее региона на годы вперед. 8 сентября надо прийти и поддержать Андрея Чибиса!

Виктор САЙГИН, почетный гражданин Мурманской области

Аргумент №4: Решение проблем ЖКХ

- Проблемы ЖКХ – это проблемы номер один для жителей России и нашей области. Считаю, нашему региону повезло, что Президент страны назначил к нам опытного специалиста в этой отрасли. Он пришел с лозунгом «ЖКХ меняется» и это правда, ЖКХ действительно меняется к лучшему.

Главное преимущество Андрея Чибиса в том, что в вопросах ЖКХ, с которыми без решительной региональной власти никогда не справиться, он хорошо разбирается, знает их и не боится радикальных мер, что видно по его действиям.

Еще одно преимущество Андрея Чибиса – вместе с ним в регион приходят федеральные деньги. За это лето область посетили больше министров и вице-премьеров, чем за последние 5 лет. А что такое федеральные деньги? Это возможность привести в порядок больше дворов, отремонтировать больше дорог, подъездов и фасадов.

Андрей Чибис демонстрирует новую модель «власть-общество», где общество – заказчик, а власть исполнитель. Но полноценный заказчик лишь тот, кто поддержит 8 сентября перемены, происходящие в области. Проголосовал – спрашивай с власти! Поэтому мы должны прийти на выборы и поддержать Андрея Владимировича!

Денис ЯКОВЕНКО, председатель комиссий по экономическим,экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области

Аргумент №5: Надежда молодежи на образование и работу

- На меня как работника федерального исследовательского центранаибольшее впечатление произвело внимание Андрея Чибиса к заполярной науке. Он инициатор проекта создания в Мурманской области Научно-образовательного центра мирового уровня. Это прорывной проект на стыке науки, высшего образования и промышленного производства, который даст новый импульс развития региону.

Очень важно, что у молодежи появилась надежда на образование и достойную работу, комфортную и интересную среду, на социальные лифты. Поэтому сейчас мы должны проявить ответственность за регион, за наше будущее и обязательно поддержать Андрея Чибиса 8 сентября!

Владимир ДЯДИК, первый заместитель Председателя Президиума ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук"

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.