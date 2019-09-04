Нам на Севере – жить!
Дорогие друзья, жители Мурманской области!
31 марта Президент Российской Федерации доверил мне руководство Мурманской областью. Моя задача – сделать все, чтобы на Севере было комфортно жить: в теплых домах, благоустроенных городах, иметь достойный заработок и видеть свое будущее и будущее своих детей именно здесь.
Сейчас Арктика – территория новых возможностей, и мы можем сделать так, чтобы северяне жили достойно, чтобы к нам стремились приезжать и вместе с нами развивать регион. В этом я вижу свою главную задачу как руководителя области.
Нам многого удалось добиться за эти 5 месяцев. Мы начали исправлять ситуацию в самых болезненных точках. Запустили изменения в медицине, начали наводить порядок в ЖКХ, появился проект по доступной рыбе, благоустраиваются наши города и поселки, дан старт программе по формированию кадрового резерва для правительства и ведущих предприятий региона.
Мы уже начали наш путь к созданию комфортной жизни на Севере, но без долгосрочного планирования и понимания, куда мы идем, невозможны качественные изменения. Поэтому мы вместе с жителями области и экспертами создали программу конкретных действий, которую будем реализовывать в ближайшие 5 лет.
Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании Народной стратегии развития региона. Мы очень внимательно изучили все предложения, подробно обсудили наши решения с представителями всех отраслей и сформулировали четкий план работы, по которому будем двигаться дальше.
Главная точка отсчета – это выборы 8 сентября. В этот день жители Мурманской области выберут не просто губернатора, но и определят вектор развития на ближайшие годы. Для реализации всех намеченных в нашей программе задач важен каждый голос. Голос за развитие региона и достойную жизнь. Приходите 8 сентября на выборы и решайте, каким будет наше будущее, ведь нам на Севере – жить!
Андрей Чибис
5 АРГУМЕНТОВ ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС ЗА АНДРЕЯ ЧИБИСА
Аргумент №1: Выход медицины из затяжного кризиса
- Я работаю в здравоохранении более 30 лет. Уверенно говорю: с приходом Андрея Владимировича медицина получила беспрецедентную поддержку. Сформирован стратегический план первоочередных мер, который уже дал результаты. За 4 месяца отрасль получила небывалые финансовые вливания – 1 миллиард 100 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования. Новые автомобили и подстанции скорой помощи, новые отделения во всех районах, дополнительно привлеченные специалисты – это реальные дела, которые характеризуют Андрея Владимировича лучше всяких слов.
Сделано многое, предстоит сделать еще больше. И нам как никогда нужен молодой и энергичный руководитель с поддержкой федерального центра.
Голосуя за Андрея Чибиса, мы голосуем за качественную медицину. Это – шанс для нашей области!
Александра БУДОВА, ГОБУЗ «Мурманская областная
клиническая больница имени П.А. Баяндина», главный врач
Аргумент №2: Возрождение рыбной отрасли
- Мы, рыбаки, были приятно удивлены, когда в регион пришел новый руководитель и одними из первых пригласил к себе нас. Мы привыкли, что многие годы областная власть не замечала рыбную отрасль. И вот новый руководитель спросил: «Чем я могу вам помочь?» Договорился с Москвой о сохранении исторического принципа распределения квот по вылову рыбы. Это решение спасло от разорения многих прибрежников! Привлек предприятия розничной торговли, обеспечил людей рыбой по доступной цене.
Не менее важно и то, что Андрей Владимирович хочет возродить Мурманский порт, чтобы наши рыбаки сдавали улов дома, а не в Норвегии. Поставил вопрос о минимизации препон для рыболовецких судов в Мурманском порту. Заходить в родной порт стало выгоднее и проще.
8 сентября важно поддержать Андрея Чибиса, чтобы в Москве увидели: глава региона пользуется доверием всего населения. Это очень важно – сразу же увеличатся шансы, что инициативы Мурманской области по поддержке рыболовной отрасли и распределению квот будут приняты. Поэтому я поддерживаю Андрея Чибиса и призываю всех жителей области проголосовать за него!
Юрий ЗАДВОРНЫЙ, рыбопромышленник, генеральный директор АО «Мурмансельдь», участник проекта «Наша рыба»
Аргумент №3: Открытая власть для людей
- Я веду прием в штабе общественной поддержки Андрея Владимировича Чибиса. Люди верят – этот человек способен изменить жизнь в нашем регионе к лучшему, может решить самые острые проблемы.
Мне понравилось, что с первых дней на посту руководителя области он стал ездить по всем районам, общаться с жителями, интересоваться их мнением. Стал наводить порядок. Он не тратил время на «раскачку», сразу же начал принимать быстрые и грамотные решения.
Это человек молодой, инициативный, перспективный руководитель, обладающий федеральной поддержкой. Имеет опыт управления. Как сейчас говорят, человек в тренде.
Уверен, на этих выборах Андрей Чибис – лидер. Но нельзя думать, будто его изберут без нашего участия, что все решено. Это не так! Только люди, пришедшие на избирательные участки, смогут определить будущее региона на годы вперед. 8 сентября надо прийти и поддержать Андрея Чибиса!
Виктор САЙГИН, почетный гражданин Мурманской области
Аргумент №4: Решение проблем ЖКХ
- Проблемы ЖКХ – это проблемы номер один для жителей России и нашей области. Считаю, нашему региону повезло, что Президент страны назначил к нам опытного специалиста в этой отрасли. Он пришел с лозунгом «ЖКХ меняется» и это правда, ЖКХ действительно меняется к лучшему.
Главное преимущество Андрея Чибиса в том, что в вопросах ЖКХ, с которыми без решительной региональной власти никогда не справиться, он хорошо разбирается, знает их и не боится радикальных мер, что видно по его действиям.
Еще одно преимущество Андрея Чибиса – вместе с ним в регион приходят федеральные деньги. За это лето область посетили больше министров и вице-премьеров, чем за последние 5 лет. А что такое федеральные деньги? Это возможность привести в порядок больше дворов, отремонтировать больше дорог, подъездов и фасадов.
Андрей Чибис демонстрирует новую модель «власть-общество», где общество – заказчик, а власть исполнитель. Но полноценный заказчик лишь тот, кто поддержит 8 сентября перемены, происходящие в области. Проголосовал – спрашивай с власти! Поэтому мы должны прийти на выборы и поддержать Андрея Владимировича!
Денис ЯКОВЕНКО, председатель комиссий по экономическим,экологическим, правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области
Аргумент №5: Надежда молодежи на образование и работу
- На меня как работника федерального исследовательского центранаибольшее впечатление произвело внимание Андрея Чибиса к заполярной науке. Он инициатор проекта создания в Мурманской области Научно-образовательного центра мирового уровня. Это прорывной проект на стыке науки, высшего образования и промышленного производства, который даст новый импульс развития региону.
Очень важно, что у молодежи появилась надежда на образование и достойную работу, комфортную и интересную среду, на социальные лифты. Поэтому сейчас мы должны проявить ответственность за регион, за наше будущее и обязательно поддержать Андрея Чибиса 8 сентября!
Владимир ДЯДИК, первый заместитель Председателя Президиума ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук"
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.
ИСТОЧНИК KP.RU