Александр Масько: "Мурманский торговый порт был, есть и будет всегда!"

В одном из крупнейших предприятий Северо-Запада и Мурманской области есть прекрасная традиция отмечать каждый свой день рождения, высаживая деревья на территории столицы Заполярья. Следуя ей неотступно, сотрудники Мурманского морского торгового порта дали жизнь тысяче зеленых насаждений. Очередную партию прекрасных спирей (кустарники с небольшими белыми или розовыми цветами. - Ред.) посадили на предприятии в честь своего 104-го дня рождения.

1300 человек как одна большая семья

- Мы действительно счастливые люди. Мы счастливы тем, что работаем на старейшем предприятии города, - говорит генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько. - Порт родился в тяжелое время, но под счастливой звездой. На протяжении всей своей истории он был объектом особого внимания как на Кольском полуострове, так и в портовой отрасли и в стране в целом. Неоднократно порт становился опорной точкой для России в тяжелые времена. А сегодня это один из крупнейших транспортных узлов на Северо-Западе страны и в Арктике с дружным и талантливым коллективом. 1300 человек как одна большая семья!

Портреты особо отличившихся сотрудников появятся на доске почета.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

И сотрудники торгового порта это лишний раз доказали. Очередной день рождения родного предприятия они отметили сразу несколькими производственными рекордами, к которым, к слову, специально не готовились, а просто планомерно трудились, каждый день выполняя свои обязанности. В частности, этим летом портовики побили свой предыдущий рекорд, выгрузив за сутки 858 вагонов. А непосредственно накануне на борт судна «Сибирь» была погружена самая крупная за всю историю предприятия партия щебня - 24 205 тонн. Но в Мурманском морском торговом порту уверены, что это не предел.

Инвестируя в будущее

- У нашего предприятия нет горизонтов завершения проекта. Порт был, есть и будет всегда! Сегодня мы начинаем инвестировать в реконструкцию гидротехнических сооружений, - отмечает Александр Вадимович. - Срок службы причала - минимум 50 лет. Вкладывая деньги в реконструкцию гидросооружений, мы инвестируем в следующие полвека. Параллельно мы продолжаем заниматься экологией. В первую очередь речь идет о крупнейшем проекте - пылеветрозащитном экране, возведение которого продолжается.

К слову, на этом перечень долгосрочных проектов Мурманского морского торгового порта не заканчивается. Предприятие продолжает социальное партнерство с городом и областью. И одним из приоритетных направлений считают образование. Уже третий год в гимназии № 8 Мурманска действует профильный транспортно-логистический класс. Портовики как никто другой заинтересованы, чтобы вчерашние школьники оставались в родном городе, получали образование, а потом шли работать на предприятия Заполярья.

Зелени много не бывает

Ну, а чтобы они жили в красивом и зеленом городе, каждый год сотрудники торгового порта высаживают сотни саженцев. По традиции эту миссию доверяют отличившимся сотрудникам, получившим ко дню рождения родного предприятия ведомственные и правительственные награды.

По традиции награжденные вместе с детьми посадили саженцы спиреи.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- В этом году я одержала неожиданную победу в социальном проекте по вовлечению работников в культуру производства и безопасности труда. Задача была - придумать логотип и слоган по этой теме, - рассказывает Екатерина Волова, ведущий специалист по охране труда и производственному контролю ММТП. - Я предложила нарисовать на логотипе каску - обязательный атрибут на нашем предприятии, - которую держат руки. Это все мы - над судном и краном, которые символизируют нашу основную деятельность.

Планируется, что теперь именно эта картинка появится на всех документах по безопасности труда Мурманского морского торгового порта. А пока ее автор заботливо поливает посаженный куст спиреи. По словам Екатерины Олеговны, все сотрудники порта следят за посаженными собственными руками деревьями и, затаив дыхание, ждут, когда те зацветут. К слову, в этом году благодаря их заботам появилось 150 спирей, а до этого на предприятии было высажено еще 132 ели. Всего же на различные социальные проекты, ориентированные на работников предприятия и их близких, а также на жителей Мурманска и всей области, в этом году порт направил свыше 130 миллионов рублей.