2019-08-30T08:51:52+03:00
Общество

В Мончегорске состоится Imandra Viking Fest: расписание, как проехать, афиша

В Мурманской области ожидается нашествие викингов!
Мария ПАШЕНКОВА
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Одна из визиток фестиваля - костюмированное шоу. Фото: Александр АлексеевОдна из визиток фестиваля - костюмированное шоу. Фото: Александр Алексеев
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На этих выходных в Мурманской области откроется портал в другое время и даже страну. В Мончегорске снова пройдет Imandra Viking Fest — большой фестиваль, посвященный культуре викингов. С утра до вечера он вовлечет в свои мероприятия северян так, что можно будет легко забыть, где ты находишься и в каком году.

Фестиваль состоится 31 августа, основные мероприятия начнутся с 13.00. Все площадки разместятся на ул. Нагорная, 17. Что важно — вход на Imandra Viking Fest бесплатный!

Полная программа фестиваля. Фото: vk.com/imandravikingfest

Полная программа фестиваля. Фото: vk.com/imandravikingfest

Добраться до Мончегорска можно в эту субботу несколькими способами: на автобусе, личной машине (для гостей будет создана бесплатная парковка), с попутчиками — фестиваль соберет тысячи северян, и через группу мероприятия в «ВКонтакте» можно будет найти тех, кто подвезет. Также 31 августа от центра города до фестиваля и обратно каждые 30 минут будут курсировать бесплатные шаттлы.

По Мончегорску будут курсировать бесплатные шаттлы. Фото: vk.com/imandravikingfest

По Мончегорску будут курсировать бесплатные шаттлы. Фото: vk.com/imandravikingfest

- На фестивале будет работать стойка регистрации. Это одна из ключевых зон фестиваля! Во-первых, именно здесь вы получите карманную карту селения и флаер со скидками от наших партнеров, показав свой билет на TimePad (распечатанный или на телефоне), и сможете зарегистрироваться на конкурс костюмов! Во-вторых, сюда можно обратиться с любым вопросом. Потеряли телефон? Нашли чью-то вещь? Нужна комната матери и ребенка? Почувствовали себя нехорошо? Смело идем к стойке и просим помочь, подсказать. В-третьих, здесь можно взять бесплатные Детские Браслеты и указать на них контакты родителя. Маленький гость получит интересный аксессуар, а мамы и папы - возможность быстрее найти малыша, на случай, если он потеряется в толпе, - рассказывают организаторы праздника.

Для гостей создадут бесплатную парковку.Фото: vk.com/imandravikingfest

Для гостей создадут бесплатную парковку.Фото: vk.com/imandravikingfest

Чего ждать от Imandra Viking Fest? Костюмированное шествие викингов, мастер-класс от кузнецов, мастер-класс по запеканию поросенка на вертеле, показательные бои от реконструкторов, турнир для гостей, огненное шоу «Пламя Асгарда», выступление разных музыкальных групп, в том числе хедлайнера — группы «Ария». Скачивайте программу или ищите ее на самом фестивале. И вы точно не пропустите ничего интересного!

На фестивале выступят разные музыкальные группы. Хедлайнеры - "Ария". Фото: Александр Алексеев

На фестивале выступят разные музыкальные группы. Хедлайнеры - "Ария". Фото: Александр Алексеев

Также всю важную и актуальную информацию можно найти на сайте Imandra Viking Fest и в группе праздника в «ВКонтакте».

Гости смогут сами попробовать бои викингов. Фото: Александр Алексеев

Гости смогут сами попробовать бои викингов. Фото: Александр Алексеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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