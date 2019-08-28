2019-08-28T18:03:25+03:00
Общество

Юрий ЗАДВОРНЫЙ: «У Андрея Чибиса слова не расходятся с делами»

Рыбопромышленник, генеральный директор АО «Мурмансельдь», участник проекта «Наша рыба» рассказывает о том, почему поддерживает Андрея Чибиса
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Мы, рыбаки, были приятно удивлены, когда в регион пришел новый руководитель, и одними из первых пригласил к себе нас. Мы привыкли, что многие годы областная власть совершенно не замечала рыбную отрасль, дескать, все, что связано с водными ресурсами, решает Москва. И вот приходит руководитель, который спрашивает: «Чем я могу вам помочь?» И тут же принимается за дело. Договаривается с Москвой об отмене аукционов на квоты по лову рыбы. А ведь это решение спасло от разорения многих прибрежников!

После этого Андрей Владимирович поставил задачу обеспечить жителей области рыбой по доступной цене. Привлек предприятия розничной торговли. Даже название для программы «Наша рыба» мы придумали вместе.

Он сумел осуществить то, о чем мы давно мечтали: чтобы наш труд, труд рыбаков, приносил пользу жителям всей области. Люди с удовольствием покупают рыбу, которая продается практически без наценок. А мы довольны тем, что можем участвовать в этой программе.

Не менее важно и то, что Андрей Владимирович хочет возродить мурманский порт, чтобы наши рыбаки приходили и сдавали улов у себя дома, а не в Норвегии. И многое уже удалось сделать. По его инициативе состоялось совещание с участием заместителя Генерального прокурора и представителей всех правоохранительных структур, на котором Андрей Владимирович поставил вопрос о минимизации административных препон для рыболовецких судов в Мурманском порту. Результаты уже очевидны:заходить в наш родной порт стало выгодней и проще.

Мне очень импонирует то, что у этого руководителя слова не расходятся с делами. Это очень редкое и очень ценное качество. Еще мне нравится его открытость, доступность, нацеленность на результат. Он не считает для себя зазорным спрашивать мнения представителей отрасли, чтобы принять максимально эффективные и нужные решения. Он ездит по населенным пунктам области, ему важно увидеть все своими глазами, услышать мнения жителей. Возьму на себя смелость сказать, что такого руководителя у нас никогда не было.

Я хорошо знаю всех кандидатов в губернаторы Мурманской области. Это достойные люди. Но никто из них не сопоставим с Андреем Чибисом по опыту, по деловым качествам и возможностям. Мы все убедились, что нет смысла голосовать за кандидата только потому, что он – мурманчанин. Нужно трезво оценивать его способности. Поэтому я поддерживаю Андрея Чибиса и призываю всех жителей области проголосовать за него 8 сентября.

Не сомневаюсь: этот руководитель – молодой, энергичный, пользующийся поддержкой федерального центра, сумеет развить потенциал нашей области.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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