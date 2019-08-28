В Мурманске собрать ребенка в школу обойдется в 11 тысяч рублей
Всем давно известен факт того, что учащиеся старших классов не станут сильно заморачиваться с покупками необходимых предметов к школе. Они рассчитывают, что на уроках им хватит листочка, найденного под партой, и ручки из пенала одноклассника.
А вот сборы в первый класс - занятие ответственное. Тут не купишь простой карандаш да одну тетрадь и не отправишь со спокойной душой ребенка получать знания. Здесь нужно все тщательно продумать, составить список покупок, учесть пожелания дочки или сына и в итоге еще желательно бы не остаться без гроша в кармане. Ведь, как выяснила «КП», собрать первоклассника в школу - удовольствие не из дешевых.
Юбки да заколочки - в школу одет с иголочки
Чтобы узнать, сколько стоит детская одежда и канцелярия, мы отправились на школьную ярмарку.
Девочки или мальчики - неважно, общая стоимость одежды для школьника примерно одинаковая.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Всем родителям хочется, чтобы ребенок был краше всех на первое сентября. Но сколько же стоит наряд первоклассника? Так, с ног до головы одеть девочку обойдется примерно в 4300 рублей. Сюда входит блузка, юбка, жилетка, туфли, банты и колготки. Затраты на мальчика будут чуть меньше - 3800 рублей, что включает в себя костюм, рубашку, ботинки и галстук. Так как в дальнейшем понадобится еще спортивный костюм и кроссовки для занятий физкультурой, то прибавляем сверху около 2500 рублей.
- Девочку всегда нарядить дороже, чем мальчика. Оно и понятно, потому что родители хотят, чтобы их дочка выглядела красивой и ухоженной, - рассказывает коммерческий директор магазина детской одежды Лариса Вылку. - Тем не менее, у нас чаще всего одевают мальчиков, например, берут сразу по три пары брюк, чтобы хватило на целый год.
Каждый со своим списком
С одеждой разобрались. Теперь нужно собрать первокласснику портфель. На все необходимые канцелярские принадлежности к школе цена будет не сильно меньше, чем на костюм первоклассника. Ведь здесь придется составить действительно длинный список: ручки, карандаши, краски, кисточки, пластилин, тетради, папки, обложки и много чего еще. Сам рюкзак обойдется родителям в 2000 - 3000 рублей. Из того, что стоит в среднем больше 150 рублей, - это пенал, подставка для книг, фартук для урока труда и папка для хранения предметов по изо.
Канцелярия, кажется, стоит недорого, но нужно ее очень много.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
- Чаще всего покупают карандаши, ручки и дневники. Мамы и папы приходят с разными списками, потому что все школы требуют разные принадлежности для первоклассников, - говорит продавец магазина канцтоваров Надежда Кубовская.
Как мы выяснили, набор тетрадей из десяти штук, обложки и дневник вместе стоят около 350 рублей. Несколько ручек, простых карандашей, ластик, линейка и точилка - 225 рублей.
- Стараемся делать цены адекватными, невысокими, чтобы люди уходили довольные покупкой. В среднем родители тратят у нас около тысячи рублей за раз, - поясняет индивидуальный предприниматель Евгения Стреталовская.
Рюкзак или портфель - самое дорого из школьного гардероба.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Денег мало не бывает
В общем итоге, вроде бы и не так дорого выходит, но если включить сюда еще и предметы для творчества (краски, пластилин, альбом и т. д.), то в итоге получается портфель примерно на 5000 рублей.
Если подсчитать общую сумму, то на нарядного первоклассника в полном боевом комплекте родителям придется потратить плюс-минус 11 000 рублей. И это еще не учитывая рабочие тетради, задачники и словари. Так что стоит заранее подумать о том, чтобы отложить деньги на сборы своего ребенка в учебное заведение.
КОНКРЕТНО
Примерные цены в магазинах города (руб.)
Одежда для девочки
Блузка – 800 - 1200
Юбка – 900 - 1100
Банты – 300 - 400
Туфли – 1000
Колготки – 200 - 300
Итого: 3200 - 4000
Одежда для мальчика
Костюм (пиджак, жилетка, брюки) – 2000 - 2500
Галстук – 100 - 150
Рубашка – 500 - 600
Туфли – 1000
Итого: 3600 - 4250
Спортивная одежда
Костюм – 1500
Кроссовки – 650 - 1000
Итого: 2150 - 2500
Канцелярия
Портфель – 1500 - 4000
Пластилин (6 цв.) - 40
Банка под краску - 30
Акварель (6 цв.) – 50 - 60
Цветная бумага - 60
Цветной картон - 60
Папка для тетрадей - 110
Пенал – 200 - 500
Цветные карандаши (12 цв.) – 110 - 200
Клей – 40
Фломастеры (6 цв.) - 40
Гуашь (6 цв.) - 150
Кисточки (3 шт.) - 60
Ножницы - 70
Доска для лепки - 60
Ручки – 15 - 140
Карандаши – 15 - 60
Ластик – 15 - 35
Точилка – 20 - 40
Тетради (12 л.) – 10 - 20
Альбом для рисования - 55
Обложки для тетрадей (10 шт.) - 100
Подставка для книг - 170
Линейка – 15 - 30
Клеенка – 130
Фартук – 150 - 300
Нарукавники - 75
Папка – 170 - 400
Мешок для обуви - 150
Итого: 3670 - 4935
ИСТОЧНИК KP.RU