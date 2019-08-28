В Мурманске собрать ребенка в школу обойдется в 11 тысяч рублей

Всем давно известен факт того, что учащиеся старших классов не станут сильно заморачиваться с покупками необходимых предметов к школе. Они рассчитывают, что на уроках им хватит листочка, найденного под партой, и ручки из пенала одноклассника.

А вот сборы в первый класс - занятие ответственное. Тут не купишь простой карандаш да одну тетрадь и не отправишь со спокойной душой ребенка получать знания. Здесь нужно все тщательно продумать, составить список покупок, учесть пожелания дочки или сына и в итоге еще желательно бы не остаться без гроша в кармане. Ведь, как выяснила «КП», собрать первоклассника в школу - удовольствие не из дешевых.

Юбки да заколочки - в школу одет с иголочки

Чтобы узнать, сколько стоит детская одежда и канцелярия, мы отправились на школьную ярмарку.

Девочки или мальчики - неважно, общая стоимость одежды для школьника примерно одинаковая.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Всем родителям хочется, чтобы ребенок был краше всех на первое сентября. Но сколько же стоит наряд первоклассника? Так, с ног до головы одеть девочку обойдется примерно в 4300 рублей. Сюда входит блузка, юбка, жилетка, туфли, банты и колготки. Затраты на мальчика будут чуть меньше - 3800 рублей, что включает в себя костюм, рубашку, ботинки и галстук. Так как в дальнейшем понадобится еще спортивный костюм и кроссовки для занятий физкультурой, то прибавляем сверху около 2500 рублей.

- Девочку всегда нарядить дороже, чем мальчика. Оно и понятно, потому что родители хотят, чтобы их дочка выглядела красивой и ухоженной, - рассказывает коммерческий директор магазина детской одежды Лариса Вылку. - Тем не менее, у нас чаще всего одевают мальчиков, например, берут сразу по три пары брюк, чтобы хватило на целый год.

Каждый со своим списком

С одеждой разобрались. Теперь нужно собрать первокласснику портфель. На все необходимые канцелярские принадлежности к школе цена будет не сильно меньше, чем на костюм первоклассника. Ведь здесь придется составить действительно длинный список: ручки, карандаши, краски, кисточки, пластилин, тетради, папки, обложки и много чего еще. Сам рюкзак обойдется родителям в 2000 - 3000 рублей. Из того, что стоит в среднем больше 150 рублей, - это пенал, подставка для книг, фартук для урока труда и папка для хранения предметов по изо.

Канцелярия, кажется, стоит недорого, но нужно ее очень много.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Чаще всего покупают карандаши, ручки и дневники. Мамы и папы приходят с разными списками, потому что все школы требуют разные принадлежности для первоклассников, - говорит продавец магазина канцтоваров Надежда Кубовская.

Как мы выяснили, набор тетрадей из десяти штук, обложки и дневник вместе стоят около 350 рублей. Несколько ручек, простых карандашей, ластик, линейка и точилка - 225 рублей.

- Стараемся делать цены адекватными, невысокими, чтобы люди уходили довольные покупкой. В среднем родители тратят у нас около тысячи рублей за раз, - поясняет индивидуальный предприниматель Евгения Стреталовская.

Рюкзак или портфель - самое дорого из школьного гардероба.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Денег мало не бывает

В общем итоге, вроде бы и не так дорого выходит, но если включить сюда еще и предметы для творчества (краски, пластилин, альбом и т. д.), то в итоге получается портфель примерно на 5000 рублей.

Если подсчитать общую сумму, то на нарядного первоклассника в полном боевом комплекте родителям придется потратить плюс-минус 11 000 рублей. И это еще не учитывая рабочие тетради, задачники и словари. Так что стоит заранее подумать о том, чтобы отложить деньги на сборы своего ребенка в учебное заведение.

КОНКРЕТНО

Примерные цены в магазинах города (руб.)

Одежда для девочки

Блузка – 800 - 1200

Юбка – 900 - 1100

Банты – 300 - 400

Туфли – 1000

Колготки – 200 - 300

Итого: 3200 - 4000

Одежда для мальчика

Костюм (пиджак, жилетка, брюки) – 2000 - 2500

Галстук – 100 - 150

Рубашка – 500 - 600

Туфли – 1000

Итого: 3600 - 4250

Спортивная одежда

Костюм – 1500

Кроссовки – 650 - 1000

Итого: 2150 - 2500

Канцелярия

Портфель – 1500 - 4000

Пластилин (6 цв.) - 40

Банка под краску - 30

Акварель (6 цв.) – 50 - 60

Цветная бумага - 60

Цветной картон - 60

Папка для тетрадей - 110

Пенал – 200 - 500

Цветные карандаши (12 цв.) – 110 - 200

Клей – 40

Фломастеры (6 цв.) - 40

Гуашь (6 цв.) - 150

Кисточки (3 шт.) - 60

Ножницы - 70

Доска для лепки - 60

Ручки – 15 - 140

Карандаши – 15 - 60

Ластик – 15 - 35

Точилка – 20 - 40

Тетради (12 л.) – 10 - 20

Альбом для рисования - 55

Обложки для тетрадей (10 шт.) - 100

Подставка для книг - 170

Линейка – 15 - 30

Клеенка – 130

Фартук – 150 - 300

Нарукавники - 75

Папка – 170 - 400

Мешок для обуви - 150

Итого: 3670 - 4935