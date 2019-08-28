2019-08-28T11:25:35+03:00
Общество

Сто шагов с опережением графика

Антикризисный план правительства Мурманской области, подготовленный командой врио губернатора области Андрея Чибиса, начал приносить результаты
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«Качество жизни северян надо менять немедленно», – заявил Андрей Чибис в первые дни после назначения на должность руководителя Мурманской области. Под его руководством был разработан план первоочередных мер, цель которого – вывести из кризиса самые проблемные отрасли и добиться ощутимых перемен здесь и сейчас. Реализация плана должна быть закончена до конца текущего года. Сомневаться в этом не приходится: уже сейчас понятно, что намеченные 100 шагов реализуются с опережением графика.

Комфортная жизнь и доступная медицина

Приоритет №1 – повышение качества жизни. Среди неотложных действий в сфере здравоохранения – открытие новых кабинетов и отделений, оснащение больниц и поликлиник новейшим медоборудованием, привлечение новых специалистов, сокращение времени ожидания приема у узких специалистов.

План повысил социальную защищенность жителей Мурманской области. На региональном уровне приняты решения об индексации социальных выплат. Область будет выплачивать «мамину зарплату» – ежемесячную субсидию женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет. С октября маломобильные граждане смогут воспользоваться «социальным такси».

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Для решения проблем ЖКХ создан оперативный штаб. С 1 сентября начинает работу Единая служба контроля и надзора в ЖКХ с представительствами в Кандалакше, Апатитах, Заполярном, Оленегорске и ЗАТО Александровск. Задача новой структуры – контроль над управляющими компаниями и принятие оперативных мер реагирования на месте.

Выработан эффективный механизм закрепления ответственности собственников зданий и земельных участков за содержание прилегающих территорий. Оценку текущей работы и свои предложения по продолжению проектов северяне теперь могут дать на интернет-портале «Наш Север», который начал работать с 1 августа.

Для того чтобы начать налаживать комфортную жизнь в наших городах и поселках, открываются 33 новых детских городка и 23 спортплощадки. На следующем этапе появятся 17 лыжных трасс общего пользования, 17 городских катков, 20 городских пространств с художественной подсветкой, 60 арт-объектов.

Север должен развиваться

Благополучие региона должно быть построено на активно развивающейся экономике, считает Андрей Чибис. С этой целью в регион привлекаются многомиллиардные инвестиции, заключены соглашения о строительстве новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Для поддержки малого и среднего бизнеса открывается центр «Мой бизнес», который будет работать в режиме единого окна. Ставка делается и на развитие государственно-частного партнерства. Бизнес совместно с областным правительством привлекается к реализации социально значимых проектов. Чтобы туристическая индустрия приносила доход в областной бюджет, создаются новыемаршруты и инфраструктура для поддержки отрасли.

Кроме того, в два раза увеличено финансирование на ремонт дорог.

Одним из приоритетов в экономике Андрей Чибис считает возрождение рыбной промышленности и обеспечение жителей региона качественной и недорогой нашей рыбой. Для этого в области уже запущен проект, благодаря которому в магазинах и на специализированной ярмарке свежий улов можно приобрести по адекватным ценам.

СКАЗАНО

Андрей Чибис:

- Это лишь начало огромной работы по коренному преобразованию качества жизни в Мурманской области. Простые и быстрые решения, которые мы можем предложить северянам прямо сейчас. В наших общих интересах, чтобы эта успешная работа продолжалась и развивалась после 8 сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича

ИСТОЧНИК KP.RU

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