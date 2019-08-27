2019-08-28T12:21:55+03:00
Карелия

День Республики отметили в Медвежьегорске

Этот небольшой, но богатый культурой и историей город, принял эстафету в подготовке празднования 100-летнего юбилея Карелии, который наш край будет отмечать уже в следующем году
Наталья Шарай
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Фото: gov.karelia.ru.Фото: gov.karelia.ru.
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24 августа в Медвежьегорске прошли праздничные мероприятия, которые, по данным УМВД Карелии, посетило более 8 тысяч человек. Гости и жители города смогли принять участие в ярком шествии, увидеть музыкальные представления на творческих площадках, а также посетить выставки-презентации, организованные муниципальными районами.

Медвежьегорск – один из городов, где ведется активная деятельность по его благоустройству. Район выиграл право принимать День Республики – на подготовку к праздничным торжествам республиканский бюджет выделил 50 миллионов рублей.

Провести время с пользой и удовольствием могли жители и гости города всех возрастов. Торжественные мероприятия начались ранним утром и закончились поздним вечером. Событие сопровождалось возложением венков и цветов на мемориале Славы.

В течение дня в городе работали выставки, одна из которых представляла достижения карельских предприятий народных промыслов: карельской вышивкой, изделиями из карельской березы, шунгита и талькохлорита. Уникальная выставка « Чтобы помнили» познакомила посетителей с артефактами Великой Отечественной войны, найденными в ходе поисковых экспедиций. Также здесь были проведены тематические лекции и мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке.

На территории праздника работали чайные и продуктовые лавки, где гости города могли согреться горячим карельским чаем и угоститься национальными карельскими деликатесами.

На городском стадионе для ценителей здорового и активного образа жизни были организованы спортивные игры: футбол, теннис и волейбол. На стадионе школы № 3 с показательными выступлениями выступили сотрудники МЧС и представители Федерации кроссфита Карелии.

На площади Кирова развернулось финальное представление празднования, в рамках которого выступили артисты ансамбля «Кантеле» и Музыкального театра РК. Закончились торжества музыкальной программой с участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова, световым шоу и салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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