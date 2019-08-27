День горняка: широко и масштабно

День горняка – особенный праздник для всех жителей Кировско-Апатитского района. Тысячи семей северян чествуют своих родных, чья трудовая судьба связана с комбинатом «Апатит» (ныне - Кировским филиалом КФ АО «Апатит», группа «ФосАгро»). В этом году с небывалым размахом профессиональную дату город отметил вместе с юбилеем предприятия: 90 лет назад на суровой хибинской земле был создан промышленный гигант с мировым именем. Жемчужиной горно-химической отрасли назвал «ФосАгро» вице-премьер Дмитрий Козак, посетивший Хибины накануне праздника.

Праздник целых поколений

В День горняка улицы города были заполнены людьми. Эпицентром любимого городского праздника стал стадион «Горняк», где и развернулась основная программа мероприятия. Открыл праздник Марш горняцкой славы. Работники структурных подразделений КФ АО «Апатит», ветераны предприятия, делегации дочерних организаций прошли по улицам города.

Эффективную работу всего коллектива горнодобывающего предприятия оценили высокие гости праздника: Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, который зачитал адресованное трудовому коллективу комбината «Апатит» поздравительное письмо Президента РФ Владимира Путина, Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, Андрей Г. Гурьев, заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро», Андрей А. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро», Владимир Давыденко, генеральный директор АО «Апатит», Андрей Абрашитов, директор КФ АО «Апатит», Алексей Игумнов, председатель объединённой профсоюзной организации «ФосАгро-Апатит».

Традиционное шествие сотрудников Кировского филиала АО «Апатит» по улицам родного города.

– В этом году День горняка у нас особенный, потому что отмечается в год 90-летия комбинат «Апатит», ставшего флагманом горно-химической отрасли страны, базовым «элементом» региона и компании «ФосАгро», – отметил Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро». – «Апатит» предприятие поистине уникальное, буквально вчера этому было дано еще одно подтверждение. Добыта и отгружена 2-миллиардная тонна руды. Это более 19 миллионов думпкаров. Если из них составить поезд, то он 7 раз сможет обогнуть Землю по экватору. Фантастика. И здесь сейчас собрались люди, которые сделали эту фантастику реальностью. Благодарю всех работников и ветеранов предприятия за добросовестный труд, профессионализм, преданность делу.

С поздравлением через видеообращение к горнякам обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал благословение Божие на всех тружеников предприятия «Апатит».

Высокими наградами разного достоинства, знаками отличия, благодарственными письмами и грамотами отметили труд нескольких десятков передовиков.

– Сегодня вы не просто выдаёте миллионы тонн руды на-гора, сегодня вы являетесь гарантом стабильной работы всех заводов, всех перерабатывающих площадок компании «ФосАгро», – отметил ключевую роль работы горняков Андрей Абрашитов, директор КФ АО «Апатит». – Производственные результаты юбилейного года действительно заслуживают уважения.

Накануне праздника на Восточном руднике была отбита рекордная двухмиллиардная тонна апатит-нефелиновой руды. В марте Кировский рудник добыл 800-миллионную тонну руды. В июле АНОФ-3 отгрузила 100-миллионную тонну апатитового концентрата. В сентябре КФ АО «Апатит» произведёт и отгрузит 700-миллионную тонну апатитового концентрата.

Лучшему горняку 2019 взрывнику Кировского рудника Ивану Чеботарёву подарили новый автомобиль.

Звания «Лучший горняк-2019» удостоен взрывник Кировского рудника Иван Чеботарёв. «Меня переполняют эмоции, кажется, до конца даже ещё не осознал, что произошло. Я до самого выхода на сцену не знал, что стану «Горняком года». Спасибо руководству предприятия, что оценили мой труд», – сказал герой дня. По традиции, лучшего горняка наградили автомобилем. Ключи от машины «Киа Рио» вручил Андрей Г. Гурьев, заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро».

Трудовой стаж Ивана Чеботарёва в подземке – 16 лет. Он грамотный специалист, в совершенстве владеющий своей специальностью. Иван Евгеньевич принимает активное участие во внедрении передовых методов работы, освоении рудничной техники, участвует в экспериментах по применению новых взрывчатых веществ на предприятии.

Эмоции праздника

На протяжении всего дня в Кировске работали различные площадки, развлечений хватало и взрослым, и детям. Ребятню, как магнитом, тянуло на выставку горной техники. Здесь можно посидеть в кабине настоящей подземной машины, нажимая кнопки и рычаги. В этом году на уличной экспозиции представили 10 металлических рудничных гигантов.

На мототрассе выясняли, кто из них самый стремительный, гонщики практически из всех городов региона. Здесь прошло Первенство Кировска по мотокроссу на приз КФ АО «Апатит». По словам судьи соревнований Сергея Лутовинова, трасса из-за погоды (с утра шёл дождь) оказалась непростой – много падений. Но несмотря на все сложности на старт вышло более 60 спортсменов.

День горняка прошел с размахом.

В центре Кировска в День горняка развернулся город мастеров: хибинские сувениры, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, «уголок шаржистов». В сквере на Ленинградской работала машина времени. Мончегорские реконструкторы предложили всем гостям праздника почувствовать себя настоящими викингами – сфотографироваться на троне, украшенном рунами, с тяжеленным мечом и в металлическом шлеме. Они также учили детей и взрослых фехтовать, и сами демонстрировали умение владеть боевым оружием.

В Театральном дворике в течение дня выступали артисты уличных театров из Санкт-Петербурга и Москвы. Необычные спектакли сменяли один другой. Эффектные костюмы и эмоциональность актёров не оставили никого равнодушными. Многие зрители признались: было интересно просто подурачиться вместе с этими инопланетными «чудиками».

Ярким и запоминающимся финалом Дня горняка-2019 стало выступление звезд российской эстрады – Леонида Агутина и Елены Темниковой. Побывать на концерте именитых певцов можно было бесплатно. Такой подарок городу каждый год преподносит предприятие «Апатит», ведь День горняка – это праздник не только тех, кто связан с горным делом, но и всех жителей Кировска и Апатитов.

- Прекрасный праздник! Не хотелось уходить домой, - делятся впечатлениями кировчане.