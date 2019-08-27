«ФосАгро» – жемчужина горнодобывающей промышленности России!

То, что невозможное возможно, как никто знают сотрудники комбината «Апатит». Еще 90 лет назад мало кто верил в то, что на Кольском полуострове в принципе можно жить и добывать полезные ископаемые. Однако амбициозные ученые, талантливые руководители и самоотверженные горняки доказали, насколько успешно можно это делать. Сегодня компанию «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит» знают не только в России, но и далеко за ее пределами.

Не просто успех компании!

- За последние десятилетия отрасль заметно преобразилась: это и внедрение новых технологий, модернизация всего производства, повышение производительности и безопасности труда, огромное внимание, которое уделяется сохранению окружающей среды, - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, который приехал в Кировск 23 августа, чтобы поздравить сотрудников предприятия с юбилеем компании и Днем горняка одновременно.

– Я хочу поблагодарить вас за высокие экологические корпоративные стандарты чистоты удобрений, которые в итоге стали международными. Это не просто успех компании, это сбережение здоровья людей, продление их жизни не только в стране, но и во всем мире! «ФосАгро» – жемчужина в нашей горнодобывающей промышленности! Каждая третья тонна за последние шесть лет, внесенная на поля страны, – это ваши удобрения, качественные и экологически чистые, пользующиеся большим спросом в России и 100 странах мира.

Дмитрий Козак вручил директору КФ АО "Апатит" Андрею Абрашитову Почетную грамоту от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Мирового признания комбинату «Апатит» и всей компании помогли добиться простые горняки, которые на протяжении нескольких поколений самоотверженно трудятся в Хибинах. Один из них - Анатолий Чуйкин, машинист буровой установки Кировского филиала АО «Апатит» и горняк во втором поколении. Его отец Михаил Чуйкин был в свое время легендарной личностью на предприятии. Что ж, его сын достойно продолжил начатое отцом дело. В канун Дня горняка Дмитрий Козак поздравил его с присвоением звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» и зачитал сотрудникам предприятия телеграмму от президента России Владимира Путина.

- Не запятнать честь семьи и с гордостью продолжать горняцкое дело – стало моим жизненным кредо. Мне приятно, что мою работу так высоко оценили. И все же считаю, что это заслуга всей нашей бригады, руководства комбината, а также тех, кто учил меня на протяжении всей жизни, - с волнением в голосе поблагодарил Анатолий Чуйкин.

С поддержкой и благодарностью

После Анатолия Чуйкина его коллеги поднимались на сцену нескончаемым потоком, получая из рук высоких гостей заслуженные награды. Было видно, что каждый работник этого большого предприятия болеет за свое дело и готов двигаться вперед к новым успехам. А ведь перспективы у «ФосАгро» многообещающие.

- Мы рады, что один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков нашей области активно развивается и является передовой компанией не только в России, но и за ее пределами, - отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. - Отдельная благодарность Дмитрию Козаку и всему правительству за поддержку инициатив Заполярья по снижению стартового платежа за недропользование и по надежному энергоснабжению, которое позволит повысить безопасность людей и качество работы. Наша главная миссия – сделать быт и жизнь людей труда лучше и комфортнее. А социальная политика «ФосАгро» нацелена на то, чтобы менять качество жизни не только ее сотрудников, но и всех горожан.

Юные хоккеисты по достоинству оценили новую ледовую арену в Кировске.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Семь экваторов Земли

В успехах «ФосАгро» и «Апатита» можно не сомневаться. Свой 90-летний юбилей предприятие встретило яркой трудовой победой – отгрузкой двухмиллиардной тонны апатит-нефелиновой руды.

- В первую очередь хочу поздравить горняков – людей, которые в таких тяжелых заполярных условиях работают на открытых рудниках, в подземке и добывают камень плодородия апатит, который сегодня известен на весь мир. Руда из Мурманской области является самой экологически чистой! – обратился к горнякам генеральный директор «ФосАгро» Андрей А. Гурьев. – Два миллиарда тонн руды – это результат колоссального труда вас и ваших отцов. Только вдумайтесь в эту цифру! Это поезд длиной более 250 тысяч километров, который может обогнуть экватор семь раз. Из этой руды мы произвели 700 миллионов тонн апатитового концентрата. И все благодаря вам, труженикам Восточного рудника и комбината «Апатит», вашим предшественникам-горнякам, которые сражались здесь, за Полярным кругом, с погодой и добывали для всей страны и мира камень плодородия.

Не только трудовой победой отметили юбилей градообразующего предприятия в Кировске. В канун Дня горняка здесь открыли долгожданный Ледовый дворец «Апатит Арена», построенный в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией «ФосАгро» и правительством Мурманской области.

В его строительство вложено 500 миллионов рублей.

В итоге кировчане получили не только Ледовую арену, но и многофункциональный комплекс, который можно будет использовать и для занятий спортом, и для проведения выставок и концертов. При этом растапливать лед не придется.

Первыми по воротам «Апатит Арены» ударили Андрей Чибис и заместитель председателя совета директоров «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, тем самым ознаменовав открытие Дворца. Восторженные глаза юных хоккеистов были для них лучшей наградой.

КСТАТИ

Святейший патриарх Кирилл поздравил горняков

«ФосАгро» стало первой компанией в мире и в России, которую патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил высшим орденом православной церкви – орденом «Славы и чести» II степени.

- Сердечно поздравляю всех тружеников комбината «Апатит» с 90-летием предприятия. Компания создавалась в трудные 20-е годы, и тогда многие не верили в саму возможность добывать полезные ископаемые в Хибинах, в условиях тяжелого северного климата, но благодаря героизму наших дедов и отцов невозможное стало возможным. И на севере России возникло предприятие, которое сегодня известно во многих странах мира, - поздравил работников Кировского филиала АО «Апатит» патриарх Кирилл в записанном для этого случая видеообращении. – Хотел особо поблагодарить руководство и весь коллектив за поддержку строительства храмов практически на всех производственных площадках предприятия. «Апатит» делает много, помогая людям. Дай Бог, чтобы и дальше успехи комбината в сфере добычи полезных ископаемых, на внутреннем и внешнем рынках сопровождались ростом благополучия тружеников и расширением социальной базы.