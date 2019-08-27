2019-08-27T11:58:22+03:00
Общество

Верхом на доске и с «Северным ветром» в обнимку

В Никеле прошел международный фестиваль спорта, творчества и свободы
Алиса ВИШНЕВСКАЯ
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Только за первые несколько часов попробовать встать на САП рискнули больше 50 человек и, судя по их довольным лицам, оно того стоило.Только за первые несколько часов попробовать встать на САП рискнули больше 50 человек и, судя по их довольным лицам, оно того стоило.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ
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Всего в пяти километрах от границы с Норвегией правый берег реки Шуонийоки на два дня заиграл яркими красками, наполнился звуками музыки, детского смеха и звонкими голосами никельчан и гостей международного фестиваля «Северный ветер», который при поддержке «Норникеля» организовали для северян 24 и 25 августа. Праздник был посвящен 75-летию окончания Петсамо-Киркенесской операции, а потому военная тематика прошла красной нитью через все его мероприятия.

На фестивале звучали песни военных лет. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

На фестивале звучали песни военных лет.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- Мы благодарны героям Великой Отечественной войны за то, что живем под мирным небом, и хотим, чтобы и молодежь испытывала то же чувство. Поэтому используем то, что наиболее близко подрастающему поколению: спорт, творчество и свободу, - говорит Ирина Мелешко, организатор фестиваля «Северный ветер». – Мы призываем всех беречь природу, поэтому выбрали экологически чистые виды спорта. Впервые. специально для Никеля, доставили каяки. Все оборудование, которое привезено сюда для фестиваля, останется в городе, и жители смогут им пользоваться.

Занять себя на празднике смогли все от мала до велика. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Занять себя на празднике смогли все от мала до велика.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Держи баланс!

Несмотря на далеко не летнюю погоду – в Никеле было всего 10 градусов тепла, дул ветер и то и дело срывался мелкий дождик, - все желающие могли попробовать себя в относительно новом виде спорта - САП-серфинге.

- САП переводится как «гребля стоя». Принцип техники как в каноэ, но только стоя на ногах на доске для серфинга. Именно поэтому работает больше мышц, особенно корпуса, пресса и ног, - рассказывает спортсмен из Литвы Вытис Забуленас. – Вставая первый раз на доску, несколько минут надо сидеть на коленях, чтобы почувствовать равновесие. А спустя 5 - 10 минут уже можно попробовать встать на ноги и начать грести, обязательно с двух сторон.

На фестиваль приехали сотни северян и гостей Заполярья. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

На фестиваль приехали сотни северян и гостей Заполярья.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Вытис и спортсмен Гиедриус Ребзда приехали специально из Европы, чтобы поддержать фестиваль и принять участие в соревнованиях. Кстати, несмотря на то, что на Крайнем Севере этот спорт только набирает популярность – в Никеле год назад открылась секция по САП-серфингу, конкуренция на спокойной воде реки Шуонийоки оказалось довольно сильной. Среди участников заплыва для профессионалов были замечены абсолютная чемпионка России по САП и чемпионка Европы по гребле Елена Терехова, владелец школы САП-бординга в Германии Александер Шпиллер и его земляк, призер международных соревнований по серфингу и САП Флориан Йане.

Александер Спиллер и Флориан Йане, приехавшие специально из Германии, остались в восторге от фестиваля и северной природы. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Александер Спиллер и Флориан Йане, приехавшие специально из Германии, остались в восторге от фестиваля и северной природы.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- Этот вид спорта абсолютно для всех. Я настолько увлеклась им, что купила экипировку и специально приехала из Москвы в Никель, чтобы поучаствовать в этом фестивале, - делится опытом руководитель программ департамента общественный связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова. – Сегодня все работают в режиме включенности 24 часа, а на воде можно отвлечься и поймать баланс. Кроме того, после «Северного ветра» здесь останется большое количество оборудования. Надеемся, что оно будет использоваться в Никеле и окрестных городах.

Только за первые несколько часов попробовать встать на САП рискнули больше 50 человек и, судя по их довольным лицам, оно того стоило.

- Для меня это уже не первый опыт. Я уже раз 20 точно на него вставал, правда, в Крыму, а теперь попробовали и здесь. Мне нравится держать баланс на волнах и чувствовать прикосновение воды, - делится впечатлениями 14-летний никельчанин Александр Ловцов.

«Битва за север!»

Мастер-классы были особенно популярны у гостей праздника. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Мастер-классы были особенно популярны у гостей праздника.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Тех же, кто не рискнул залезть в холодную воду пусть даже и в гидрокостюме, ждали более привычные развлечения. В лесочке рядом с рекой можно было сыграть в боулинг или дартс, а чуть подальше - заняться творчеством. Например, создать свою неповторимую холщевую сумку, раскрасив ее с помощью трафаретов акриловыми красками, или поиграть в настольные игры.

Но главное – гости «Северного ветра» могли оставить свой след в истории города. Творческим натурам предложили раскрасить большую картину, которую специально для Никеля написал современный художник Макс Гошко-Даньков. Для этого всего-то надо было взять в руки фломастер и сделать несколько ярких штрихов. После фестиваля арт-объект передадут городу в качестве подарка.

Творческим натурам предложили раскрасить большую картину, которую специально для Никеля написал современный художник Макс Гошко-Даньков. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Творческим натурам предложили раскрасить большую картину, которую специально для Никеля написал современный художник Макс Гошко-Даньков.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Для поклонников спорта в «Лектории» именитые участники фестиваля рассказывали о занятиях САП-серфингом и устраивали автограф-сессии. Особой популярностью у молодежи пользовался известный российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров Александр Легков.

А в арт-центре «Вторая школа» в это время шли «Литературные выходные». Здесь в тепле гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах от саами, попробовать написать письмо по советским прописям или начать переписку с жителями Норвегии, сделав для них открытку. Но главное, все желающие могли принять участие в квесте «Битва за север».

На оупен-эйре не обошлось без саамского колорита. Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

На оупен-эйре не обошлось без саамского колорита.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- У нас шесть станций, на которых участники должны выполнять различные задания. Для этого придется поработать и с картой, и с документальными источниками, и даже с музейными экспонатами. Кроме того, гости могут надеть военную форму, взять вещевой мешок и сфотографироваться с хештегом нашего фестиваля, - рассказывает Елена Попова, директор историко-краеведческого музея Печенгского района. – Здесь нет проигравших. Во время квеста каждый получит удовольствие, и, что главное, знания.

В общем, «Северный ветер» пришелся по вкусу каждому: и творческим личностям, и поклонникам спорта, и интеллектуалам.

Угощения на «Северном ветре» были высший класс! Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Угощения на «Северном ветре» были высший класс!Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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