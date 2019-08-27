Верхом на доске и с «Северным ветром» в обнимку

Всего в пяти километрах от границы с Норвегией правый берег реки Шуонийоки на два дня заиграл яркими красками, наполнился звуками музыки, детского смеха и звонкими голосами никельчан и гостей международного фестиваля «Северный ветер», который при поддержке «Норникеля» организовали для северян 24 и 25 августа. Праздник был посвящен 75-летию окончания Петсамо-Киркенесской операции, а потому военная тематика прошла красной нитью через все его мероприятия.

На фестивале звучали песни военных лет.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- Мы благодарны героям Великой Отечественной войны за то, что живем под мирным небом, и хотим, чтобы и молодежь испытывала то же чувство. Поэтому используем то, что наиболее близко подрастающему поколению: спорт, творчество и свободу, - говорит Ирина Мелешко, организатор фестиваля «Северный ветер». – Мы призываем всех беречь природу, поэтому выбрали экологически чистые виды спорта. Впервые. специально для Никеля, доставили каяки. Все оборудование, которое привезено сюда для фестиваля, останется в городе, и жители смогут им пользоваться.

Занять себя на празднике смогли все от мала до велика.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Держи баланс!

Несмотря на далеко не летнюю погоду – в Никеле было всего 10 градусов тепла, дул ветер и то и дело срывался мелкий дождик, - все желающие могли попробовать себя в относительно новом виде спорта - САП-серфинге.

- САП переводится как «гребля стоя». Принцип техники как в каноэ, но только стоя на ногах на доске для серфинга. Именно поэтому работает больше мышц, особенно корпуса, пресса и ног, - рассказывает спортсмен из Литвы Вытис Забуленас. – Вставая первый раз на доску, несколько минут надо сидеть на коленях, чтобы почувствовать равновесие. А спустя 5 - 10 минут уже можно попробовать встать на ноги и начать грести, обязательно с двух сторон.

На фестиваль приехали сотни северян и гостей Заполярья.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Вытис и спортсмен Гиедриус Ребзда приехали специально из Европы, чтобы поддержать фестиваль и принять участие в соревнованиях. Кстати, несмотря на то, что на Крайнем Севере этот спорт только набирает популярность – в Никеле год назад открылась секция по САП-серфингу, конкуренция на спокойной воде реки Шуонийоки оказалось довольно сильной. Среди участников заплыва для профессионалов были замечены абсолютная чемпионка России по САП и чемпионка Европы по гребле Елена Терехова, владелец школы САП-бординга в Германии Александер Шпиллер и его земляк, призер международных соревнований по серфингу и САП Флориан Йане.

Александер Спиллер и Флориан Йане, приехавшие специально из Германии, остались в восторге от фестиваля и северной природы.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- Этот вид спорта абсолютно для всех. Я настолько увлеклась им, что купила экипировку и специально приехала из Москвы в Никель, чтобы поучаствовать в этом фестивале, - делится опытом руководитель программ департамента общественный связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова. – Сегодня все работают в режиме включенности 24 часа, а на воде можно отвлечься и поймать баланс. Кроме того, после «Северного ветра» здесь останется большое количество оборудования. Надеемся, что оно будет использоваться в Никеле и окрестных городах.

Только за первые несколько часов попробовать встать на САП рискнули больше 50 человек и, судя по их довольным лицам, оно того стоило.

- Для меня это уже не первый опыт. Я уже раз 20 точно на него вставал, правда, в Крыму, а теперь попробовали и здесь. Мне нравится держать баланс на волнах и чувствовать прикосновение воды, - делится впечатлениями 14-летний никельчанин Александр Ловцов.

«Битва за север!»

Мастер-классы были особенно популярны у гостей праздника.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Тех же, кто не рискнул залезть в холодную воду пусть даже и в гидрокостюме, ждали более привычные развлечения. В лесочке рядом с рекой можно было сыграть в боулинг или дартс, а чуть подальше - заняться творчеством. Например, создать свою неповторимую холщевую сумку, раскрасив ее с помощью трафаретов акриловыми красками, или поиграть в настольные игры.

Но главное – гости «Северного ветра» могли оставить свой след в истории города. Творческим натурам предложили раскрасить большую картину, которую специально для Никеля написал современный художник Макс Гошко-Даньков. Для этого всего-то надо было взять в руки фломастер и сделать несколько ярких штрихов. После фестиваля арт-объект передадут городу в качестве подарка.

Творческим натурам предложили раскрасить большую картину, которую специально для Никеля написал современный художник Макс Гошко-Даньков.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Для поклонников спорта в «Лектории» именитые участники фестиваля рассказывали о занятиях САП-серфингом и устраивали автограф-сессии. Особой популярностью у молодежи пользовался известный российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров Александр Легков.

А в арт-центре «Вторая школа» в это время шли «Литературные выходные». Здесь в тепле гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах от саами, попробовать написать письмо по советским прописям или начать переписку с жителями Норвегии, сделав для них открытку. Но главное, все желающие могли принять участие в квесте «Битва за север».

На оупен-эйре не обошлось без саамского колорита.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- У нас шесть станций, на которых участники должны выполнять различные задания. Для этого придется поработать и с картой, и с документальными источниками, и даже с музейными экспонатами. Кроме того, гости могут надеть военную форму, взять вещевой мешок и сфотографироваться с хештегом нашего фестиваля, - рассказывает Елена Попова, директор историко-краеведческого музея Печенгского района. – Здесь нет проигравших. Во время квеста каждый получит удовольствие, и, что главное, знания.

В общем, «Северный ветер» пришелся по вкусу каждому: и творческим личностям, и поклонникам спорта, и интеллектуалам.