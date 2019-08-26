«Хор Турецкого» поздравит мурманчан с Днем рождения порта

В честь Дня рождения градообразующего предприятия, 1 сентября, выступит музыкальный коллектив «Хор Турецкого». Праздничный концерт состоится на главной сцене города – площади «Пять Углов». В начале мероприятия с приветственными словами перед горожанами выступят генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Концерт стал подарком АО «ММТП» мурманским портовикам и всем жителям Заполярной столицы. В свою очередь музыканты подготовили для мурманчан особую программу выступления под названием «народное караоке №1», в рамках которой исполнят классические композиции и популярные песни разных эпох.

«Хор Турецкого» славится своей концепцией выступления – уникальным многоголосьем, а также широким репертуаром: от мировой классики до народных песен.

- Все, что создает Маэстро, продюсер коллектива Михаил Турецкий, имеет огромный успех и резонанс в обществе. Так, за 25 лет творческой деятельности «Хор Турецкого» признан рекордсменом популярности, SOPRANO – уникальным женским проектом, не имеющим аналогов в мире, а новый проект «Праздник Песни» – масштабным культурным событием, - пишут о новой программе организаторы концерта. - Михаил задает тренды в музыкальный индустрии. Благодаря невероятной творческой интуиции он способен удивить даже самого взыскательного зрителя.

Насладиться живым выступлением знаменитой арт-группы может любой желающий – вход свободный.

Начало выступления в 18.00.