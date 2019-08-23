2019-08-23T12:49:24+03:00
Общество

Переезжаем в Санкт-Петербург с "Комсомолкой": все от советов до ошибок

Как жителям Мурманской области влиться в жизнь северной столицы
Ника СВЕТЛОВА
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Санкт-Петербург - сильный магнит для жителей Мурманской области.Санкт-Петербург - сильный магнит для жителей Мурманской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Статистика последних лет говорит, что именно жители Мурманской области в лидерах среди тех, кто чаще всего переезжает в Санкт-Петербург. Причем пакуют чемоданы и уезжают на новое место жительства как молодые северяне, так и в возрасте.

Откуда такая любовь? Объяснить сложно, да и надо ли. Главное, что северная Венеция - сильный магнит. И не хочется испортить эти отношения неудачным переездом.

Именно поэтому "Комсомольская правда"-Мурманск" на одной виртуальной площадке собрала все, что надо знать тем, кто мечтает жить в Санкт-Петербурге. Стоит ли арендовать квартиру или сразу покупать свое жилье. Насколько доступны квартиры вторичного рынка и реально ли купить гнездышко в новостройке. Комфортно ли жить в самом городе или в 21 веке люди хотят комфорт загородной жизни?

Что советуют эксперты, которые знают рынок недвижимости северной столицы от и до.

В нашем проекте "Переезд в Санкт-Петербург" мы все расскажем и поможем справиться с вашими сомнениями и страхами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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