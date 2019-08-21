По данным мурманского гидрометцентра, радиационный фон на Колськом полуострове в норме. Фото: kolgimet.ruПо данным мурманского гидрометцентра, радиационный фон на Колськом полуострове в норме. Фото: kolgimet.ru
2019-08-21T17:17:20+03:00
Общество

Гидрометцентр: Радиационный фон в Мурманской области в пределах нормы

После взрыва в Северодвинске жители Заполярья стараются не поддаваться панике, что дается им нелегко
Елена ЧУМАКОВА
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Мурманск и Северодвинск разделяет всего 571 километр по прямой, что в масштабах страны совсем нечего. Поэтому жителей Кольского полуострова, которые с ужасом ждут, когда радиоактивное облако преодолеет это смешное по сути расстояние, вполне можно понять. Напомним, 8 августа во время испытаний на морской платформе под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. ЧП случилось на территории воинской части на побережье Двинской губы. Погибшие при взрыве ученые работали над созданием малогабаритного ядерного реактора, который можно использовать в том числе и в условиях Крайнего Севера. Но во время испытаний что-то пошло не так.

Можно спать спокойно?!

Разумеется, жителям Кольского полуострова, который находится в непосредственной близости от взрыва трудно не паниковать: у всех дети и хочется жить, а не скоропостижно скончаться от лучевой болезни. Тем более, что социальные сети буквально пестрят тревожными сообщениями.

- Жители Терского берега обратили внимание на резкое изменение лесного покрова. Местные говорят: «Видно, что что-то не так: ярко оранжевая пена на реке Варзуге, ели стоят оранжевые, да и лиственные деревья резко пожелтели. Чем ближе к Умбе, тем сильнее заметно, особенно у моря, - пишет паблик «Мурманск – столица Арктики».

- Вы что-нибудь слышали про взрыв ядерного реактора в Северодвинске, произошедшего 8 августа? На полуострове Рыбачий уровень радиации уже превышен в два раза, а ведь мы так близко от них. Страшно что от нас все скрывают, - добавляет масла в огонь другая группа.

Тем не менее, сайт Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды упорно показывает, что радиационный фон на территории всего Кольского полуострова в норме.

- Инцидент в Северодвинске не оказал никакого влияния на наш радиационный фон нашего региона. Все в пределах природной нормы, - уверяет заместитель начальника гидрометцентра Мурманской области Елена Куринова.

Станции, которые расположены по всему Кольскому полуостров, и в том числе на полуострове Рыбачий, замеряют уровень радиации каждый час и если фиксируют хотя бы незначительное превышение, частота замеров увеличивается. Но таких случаев с начала года не было. Значит можно спать спокойно?

Слова мурманских метеорологов подтверждают и в Федеральном ядерном центре.

- Наши бригады в Северодвинске установили, что радиационное повышение фона было в два раза. Оно длилось не более часа, никаких остаточных радиоактивных загрязнений не зарегистрировано, - уверяет заместитель научного руководителя Федерального ядерного центра, член-корреспондент РАН Александр Чернышев.

Не радиация, так диоксид серы

Правда, атмосферу об экологическом неблагополучии жителей Заполярья все равно продолжают нагнетать.

- При анализе атмосферы в 22:59 19 августа были выявлены случаи превышения допустимой концентрации диоксида серы на территории Мурманской области, сообщает «Радио северной Норвегии».

Вероятнее всего речь идет не о регионе в целом, а об одном отдельно взятом приграничном поселке Никель. По данным Центра мониторинга окружающей среды мурманского гидрометцентра, с 13 по 17 августа предельно допустимая концентрация диоксида серы поднималась до 4.0 ПДК. К слову, максимальная разовая доза этого вещества 10 ПДК.

- Превышения уровня диоксида серы от горнообоготительных комбинатов, действительно, имело место быть. Однако было незначительным, - успокаивает Елена Куринова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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