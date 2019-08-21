Второе дыхание Мурманской области

В марте этого года Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. За 4 месяца невозможно изменить все, но можно запустить системные изменения. Нельзя решить все проблемы региона, но можно навести порядок и начать масштабные преобразования. Именно этим и занялся Андрей Чибис.

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Новый руководитель региона успешно справляется с вопросами, долгие годы считавшимися неразрешимыми для Мурманской области. В чем причины эффективности работы Андрея Чибиса? Эксперты отмечают его личные деловые качества: энергичность, работоспособность, умение быстро разбираться в сложных ситуациях, нацеленность на результат. Кроме того, серьезный авторитет и весомое влияние в Правительстве России подтверждаются пополнениями областного бюджета. На инициативы, проекты, программы, решения Андрея Чибиса федеральный центр уже выделил 6 млрд рублей. Впервые за долгие годы Москва реагирует на запросы областной власти: оперативно и результативно.

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Главный принцип работы Андрея Чибиса – каждое решение, каждое действие власти должны приносить пользу людям: новые рабочие места и пополнение бюджета налогами, качественная и своевременная медицинская помощь, чистые, благоустроенные дворы и улицы. При этом все решения должны быть обсуждены и согласованы с нами – северянами.

Ведь нам на Севере – жить!

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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.