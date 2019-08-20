Александра Будова, главврач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Андрей Чибис – это движение вверх для нашей области»

"8 сентября всем жителям Мурманской области предстоит сделать серьезный и ответственный выбор: избрать достойного руководителя нашей области среди кандидатов. Для себя считаю очевидным лидером Андрея Владимировича Чибиса.

Почему – могу ответить как гражданин, житель Мурманской области, как член штаба общественной поддержки и как главный врач одного из самых крупных лечебных учреждений Кольского полуострова.

Первое, что произвело на меня впечатление, это потрясающая работоспособность и активность Андрея Владимировича. Его уникальный стиль менеджмента, сочетающий в себе быстрый, четкий анализ и формирование системного плана по решению острых проблем, выявленных в результате этого анализа, а также контроль за исполнением всех решений и поручений. Андрей Владимирович задал высокий темп изменений. То, что он успел сделать за 5 месяцев на должности руководителя региона, безусловно, заметили все жители.

Я работаю в здравоохранении почти 30 лет. Имею многолетний опыт административной работы. И могу с уверенностью сказать, что с приходом Андрея Владимировича медицина получила мощнейшую, беспрецедентную поддержку. Такого внимания и финансовой поддержки нашей отрасли прежде не оказывалось. Сформирован четкий стратегический план мероприятий для того, чтобы поставить здравоохранение на новые рельсы. За последние 4 месяца отрасль получила небывалые финансовые вливания – 1 миллиард 100 миллионов рублей на приобретение нового оборудования. Это просто фантастическая возможность для нас повысить качество диагностики и лечения наших пациентов. Хочу подчеркнуть: все, что сегодня делается для здравоохранения, направлено, в первую очередь, на интересы жителей области. Это делается для того, чтобы жители нашей области своевременно получали качественную медицинскую помощь. Новые автомобили и новые подстанции скорой помощи, новые отделения и доврачебные участки, дополнительно привлеченные специалисты – все это уже сделано и уже служит на благо людям, нуждающимся в медицинской помощи. И это – реальные дела, которые характеризуют Андрея Владимировича лучше всяких слов.

Андрей Владимирович встречался с членами Штаба общественной поддержки, также был в офтальмологическом отделении в больнице – по итогам посещения отделения было принято решение о выделении дополнительных квот для лечения катаракты, что позволит значительно уменьшить очередь. Теперь у меня есть собственное мнение о нем как о человеке. У него потрясающая жизненная энергия. Меня покорил его стиль общения с людьми. Я в своей жизни не встречала руководителя, столь открытого и столь сердечного.

Сегодня в нашем регионе реализуются важнейшие федеральные проекты. И нам как никогда нужен молодой и энергичный руководитель, которого слышит и поддерживает федеральный центр. Это – отличная перспектива для нашей области. Поэтому я буду голосовать за Андрея Владимировича Чибиса".

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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.