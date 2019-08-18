Связанные одной целью: жительница Томска с инвалидностью по зрению пройдет километр в воде Северного Ледовитого океана

Этим летом вода в водоемах Мурманской области не успела прогреться, поэтому даже моржам для заплывом она кажется «прохладной»: в озерах примерно +11 (в жаркие дни доходила до +15), в Баренцевом море около +5-7. Впрочем, и в таких условиях спортсмены устраивают заплывы. Например, тематический в честь героя войны.

Только купальник и шапочка

А сейчас погода благоволит участникам соревнований по плаванию в открытой воде Баренцевом моря X-WATERS. Их по всему миру проводит одна из неофициальных федераций плавания на открытой воде. Пройдут заплывы сегодня, 18 августа, в Териберке и объединили около 30 спортсменов со всей страны (в заплыве через Волгу для сравнения участвовало свыше 1800 человек). Есть и особенные участники. Например, 47-летняя Шолпан Зингашина из Томска. Она инвалид по зрению, но живет насыщенной жизнью. Спортсменка поставила себе цель — совершить кругосветный заплыв в северных широтах. Разумеется, с со своим личным участием в нем.

Александр и Шолпан поплывут в связке. Фото: Артем Собинин

- Мой заплыв в Териберке – еще один этап подготовки к кругосветному путешествию человека с ограниченными возможностями в северных широтах, в которое я отправлюсь в 2021 году, - рассказывает спортсменка. - Я с удовольствием участвую в заплывах серии X-WATERS, в июле 2019 года я проплыла дистанцию на Байкале при температуре +13 градусов. И с благодарностью буду говорить: X-WATERS – это всегда отличная организация плавательных соревнований, дружеские встречи на природе! Что может быть, лучше!

Впрочем, в Мурманской области условия заплыва будут жестче, чем в Сибири.

- Из экипировки у нее только купальник и шапочка, никакого гидрокостюма. Цель вполне посильная для закаленного человека. Но… Шолпан - пловец с ограниченными возможностями,. Тем не менее, цель поставлена и она начала двигаться к ее осуществлению, - рассказывает председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков. - Шолпан обратилась к руководителю «X-WATERS» Александру Базанову и в его лице нашла поддержку и помощь. Он разрешил ей принимать участие в любом заплыве без всяких стартовых взносов ей и волонтерам- сопроводителям. Шолпан поплывет километр в морской воде.

Александр Рожков поплывет вместе с томичкой. Из-за особенностей ее здоровья ей нужен напарник, который будет подстраховывать на маршруте. К сожалению, в силу обстоятельств, женщина не может плыть одна, ей нужно сопровождение.

- Связанные одной целью, - говорит про эту ситуацию Александр.

Вместе спортсмены пройдут километр в воде Северного Ледовитого океана. Фото: Артем Собинин

Сам он уже эту дистанцию в Териберке прошел еще год назад. Правда, тогда и лето было теплее, но и тогда, и сейчас мурмачнанин отказался от средств защиты. Сейчас он бы тоже участвовал, как спортсмен, но ради Шолпан решил вступить в другой роли. - Для акклиматизации Шоплан прилетела из Томска уже в среду, в четверг мы провели с первую совместную тренировку в воде. Я впервые попробовал себя в качестве пловца- лидера. Нас с Шоплан соединял тонкий резиновый шнур. Тренировка удалась, мы проплыли в связке около 300 метров за 8 минут. Шоплан пришлось привыкать к нашей воде, ведь в Томске сейчас летняя жара. Поэтому плавали недолго, заметили некоторые нюансы и решили, как их устранить.

Еще одна тренировка в столице Заполярья прошла в пятницу, а в субботу впервые попробовали морскую воду — перед заплывом обязательно нужна акклиматизация. Томичку вдохновила заполярная погода, ведь в Мурманске она смогла отдохнуть от жары в родном городе, где столбик термометра переходит за отметку в 30 градусов.

- Заплыв Шолпан- благотворительный. Существует фонд поддержки спортсменов с ограниченными возможностями «Спорт для жизни». Его Шоплан и поддерживает своим заплывом. Вот что она рассказывает о себе: «Я очень хорошо знаю, как живут люди с инвалидностью. У меня киста мозга и позвоночника, с возрастом заболевание стало прогрессировать, на этом фоне стало падать зрение. В прошлом году я получила инвалидность по зрению. Чтобы удержать себя в форме, пять лет назад я стала заниматься спортом – бегом и плаванием. Сейчас мне 47 лет, и за плечами уже много преодоленных дистанций, а на стене – много медалей!», - говорит Александр. Хочется думать, что Северный Ледовитый океан без проблем покорится спортсменам.