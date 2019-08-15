2019-08-15T16:31:18+03:00
Общество

В Мурманске собаки не смогут больше принимать нефтяные «ванны»

В рыбном порту ликвидирует шламонакопители, в которые попадают животные.
Елена МОЛОДЦОВА
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Маня стала последней каплей, и зоозащитники забили тревогу. Фото: Юлия РекалоМаня стала последней каплей, и зоозащитники забили тревогу. Фото: Юлия Рекало
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Кажется, история с перемазанными с ног до головы мазутом собаками, которых то и дело приходится спасать зоозащитникам, подходит к концу. Напомним, после очередного случая, когда от нефти пришлось отмывать собаку Маню с авторынка, общественники принялись строчить письма во всевозможные ведомства с просьбой как минимум оградить опасный «бассейн» с мазутом, в который, в конце концов, могут попасть не только животные, но и шаловливые дети. И даже пригрозили, если Мурманский морской рыбный порт, на территории которого и обнаружены нефтяные «озера», не ликвидирует их, то они поднимут на уши все природоохранные организации. Но, судя по всему, такие крайние меры не потребуются.

История вопроса

В Мурманском морском рыбном порту и без этого уже приступили к ликвидации шламонакопитлей. Их, кстати, на территории предприятия целых два.

- Еще несколько лет назад часть нашей территории отошла по договору аренды на 50 лет Первому мурманскому терминалу. Именно на этом участке и находятся два накопителя с нефтешламом, ликвидировать которые дело достаточно затратное. Переписка между различными инстанциями ведется уже больше десяти лет, - вводит в курс дела Игорь Котяш, представитель экологической службы Мурманского морского рыбного порта.

Прежнее руководство предприятия по понятным причинам не спешило выполнять предписание надзорных органов, несмотря на то, что отходы размещены в водоохраной зоне в нарушение закона. Но с приходом в рыбный порт нового директора, как говорится, забрезжил свет в конце тоннеля.

- Сегодняшнее руководство понимает, что рано или поздно, а эта территория вернется под юрисдикцию порта, и ликвидировать шламонакопители все равно придется. На данный момент уже заложены деньги на утилизации 700 кубометров отходов. Работа в этом направлении ведется. В течение месяца наш подрядчик ООО «СОРЭКС» должен вывезти сто из двухсот оставшихся кубометров нефтешлама из малого «бассейна», к которому нет доступа у собак, - уточняет собеседник «КП». – Как только мы закончим с этим накопителем, приступим к ликвидации большого «озера» на 500 кубометров.

А пока суд да дело

Но пока до этого дойдет дело, в шламонакопители успеет искупаться не одна собака. В Мурманском рыбном порту это понимают.

- Периметр нефтебазы охраняется вневедомственной охраны. Тем не менее, животные умудряются проникнуть за ограждение, а значит, это смогут и дети. Чтобы обезопасить и тех, и других, мы попросили арендаторов оградить большой «бассейн» металлическими листами. В Первом мурманском терминале обещали выполнить нашу просьбу, - говорит Игорь Котяш.

Вот они два "бассейна", в которых принимают ванны собаки. Фото: Фонд "Путеводная звезда"

Вот они два "бассейна", в которых принимают ванны собаки. Фото: Фонд "Путеводная звезда"

Как только это будет сделано, на предприятие готовы отчитаться о проделанной работе. Что ж, кажется, зоозащитники могут праздновать победу – отмывать от мазута собак им больше не придется, если, кончено, те не найдут новое место, где можно будет принимать нефтяные ванны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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