В Туломе отметят День коренных народов мира

Лето в Заполярье всегда богато на праздники и фестивали. В их многообразии сложно сориентироваться. Но есть такие, которые важно посетить. Каждое девятое августа празднуется Международный день коренных народов мира. Мурманская область не может пройти мимо такого дня.

Последняя большая перепись населения показала, что самый большой по численности коренной народ Кольского полуострова — это саами (почти полторы тысячи человек).

- На территории Мурманской области также проживают абазины, ижорцы, коряки, кумандинцы, манси, нагайбаки, ханты, эвенки, шорцы, эскимосы и другие малые народы, однако их группы по численности не превышают 10 человек. В России насчитывается 46 коренных малочисленных народов, - сообщили в Мурманскстате.

Больше всего представителей коренных малочисленных народов живет в Ковдорском, Кольском, Ловозерском, Терском районах. К сожалению, с каждым годом число таких северян все больше сокращается.

Можно смело сказать, что праздник в этот раз двойной, ведь 2019-й объявили Международным годом языков коренных народов. Так ООН хочет привлечь внимание к острейшей проблеме утраты таких языков и к настоятельной необходимости сохранять, возрождать и поощрять эти языки и предпринимать дальнейшие экстренные шаги на национальном и международном уровне.

В Заполярье отмечать Международный день коренных народов мира будут 10 августа в Туломе. Начало праздника запланировано на 12 часов.

- Праздник объединит на площадке Туломского сельского Дома культуры гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей. Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера представят предметы быта и саамского костюма, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также для гостей приготовили мастер-классы по плетению саамских поясов, изготовлению изделий из кожи оленя и бисера. Тех, кто любит активный отдых, ждут соревнования по национальным видам спорта: метанию аркана, прыжкам через

нарты, стрельбе из арбалета, женскому саамскому футболу. Нельзя пропустить экспозицию предметов саамского быта, что расположится на площади у Дома культуры. Здесь же можно будет пообщаться с северными домашними оленями и хаски. Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы: катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.

- Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и «Костром единения» в исполнении саамского нойда Нади Фениной, - обещают организаторы праздника.

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Первая книжка

Все мы знаем, как выглядит букварь русского языка. Но что собой представляют учебники других народностей? Анна Воронкова из Москвы показала в группе в «ВКонтакте» «Финно-угорские комиксы», как выглядит букварь саамского языка 1982 - 1986 годов. Напомним, что до сих пор саами спорят, как их язык должен быть оформлен в письменном виде. За основу общения в Мурманской области принят кильдинский диалект. Сначала, еще в XIX веке, в книгах его записывали кириллицей, затем на основе латиницы в 1933 году был создан алфавит. Правда, через несколько лет кириллица снова победила и появился новый букварь.

Новый вариант кириллической письменности для кольско-саамского в России введен в 1982 году. Был издан букварь для школ, другие детские книги. В 1985 году издан объемный саамско-русский словарь (кильдинский диалект) под редакцией Риммы Куруч.