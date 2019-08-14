Андрей Чибис: «Север – это особенная земля»

- Как вы отнеслись к назначению в заполярный регион с тяжелым климатом?

- Север – это особенная территория, стратегически важная для страны, здесь живут прямые, открытые люди, и то, что Президент Российской Федерации назначил меня исполняющим обязанности губернатора Мурманской области – это огромная ответственность и честь. Я всегда хотел работать на благо страны и людей, приносить пользу. Поэтому начал работать еще со школы, сначала как частный предприниматель, потом в правительстве Рязанской области, в Чувашии, был руководителем в крупной частной компании, много занимался общественной работой, а последние шесть лет работал заместителем министра в федеральном правительстве, прошел подготовку в «школе губернаторов» - институте «Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС». И сейчас все мои знания, опыт, выстроенные отношения с коллегами по правительству я использую на благо области. Ведь все решения принимают люди, и важно понимать, чем они руководствуются, как на них можно повлиять.

- Сразу после назначения вы обозначили круг самых острых проблем, нуждающихся в немедленной реакции. Как вы их выбирали? Чего уже удалось добиться?

- Я понимаю, что от меня, моей команды ждут перемен:роста качества жизни, наведения порядка в области.

Уже за первые 3 месяца работы я объездил все районы в Мурманской области, где провожу открытые встречи с жителями, на которых мы честно обсуждаем проблемы и выбираем теиз них, которые нужно решать в первую очередь. Такие же встречи мы проводим с отраслевыми сообществами – медиками, строителями, портовиками... Мы вместе определили цели, которых нужно добиться, поэтому мне абсолютно ясны глобальные задачи, стоящие перед Мурманской областью. Волшебной палочки у меня нет, но я понимаю, как эти задачи решить и с каких шагов этот путь начинать – и мы его уже начали.

Например, уже в этом году на антикризисный план в здравоохранении направлено 1,1 млрд рублей. Это только на самые неотложные шаги – покупку автомобилей скорой помощи, аппаратов УЗИ и рентгена, лапароскопического оборудования... Нашим врачам не хватает даже самого базового оборудования!

В тяжелых условиях готовы работать далеко не все специалисты, доктора уезжают от безденежья, огромного напряжения, невозможности развиваться профессионально. Для того, чтобы удержать врачей, мы занялись исправлением ситуации с зарплатами (были дикие случаи,когда врач,например, получал МРОТ наравне со сторожем этой же больницы), предлагаем докторам дополнительные меры поддержки, например, возможность приватизировать служебное жилье.

И уже есть первые результаты: в среднем «номерков» к специалистам стало больше на 30%. Во многих населенных пунктах появились ранее недоступные виды медицинской помощи, мы уже передали больницам первые «скорые» и аппаратуру.

Или ЖКХ. Первое, на что я обратил внимание, приехав в область, – это шапки льда на крышах и сугробы во дворах. И я начал именно с наведения порядка. Сначала снег, потом – весенняя уборка, ликвидация свалок, уборка и ремонт подъездов, вопрос платы за ЖКХ. Например, даже находясь в отпуске, мы с вами должны были оплачивать вывоз мусора, мы это поправили.

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В этом году принято решение об отмене плюсового перерасчета для граждан за услуги по теплоснабжению за 2018 год, так как нет уверенности, что он был рассчитан правильно, и в настоящее время проводится проверка и теплоаудит всех домов, по которым корректировки были выставлены больше, чем у соседей.

Мы «выбили» 3 млрд рублей из федерального бюджета на покупку мазута и благодаря поддержке федерального правительства подготовили план ухода от этого дорогостоящего топлива. Три первые котельные на торфе уже появились в Умбе, мы тестируем первую котельную, сжигающую мусор, договариваемся о поставках газа, при этом для каждого района решение будет своим.

- На первом же заседании правительства под вашим руководством вы призвали все ветви власти объединиться для прорыва. В чем заключается этот прорыв?

- Нужны позитивные перемены, которые почувствуют все жители. Это ремонт домов и дорог, дворов и фасадов, который запущен в настоящее время. Это чистота на улицах, новые детские площадки и общественные зоны. Это новый импульс в развитии промышленности и экономики. Это инвестиции в будущее региона. Мурманская область – приграничная, портовая, промышленная, военная – должна бурлить жизнью.

Мы договорились со всеми крупнейшими компаниями, которые работают в области, о новом этапе развития, об ускорении всех проектов – и мы будем поддерживать их.Мы вместе с крупным бизнесом договорились о настройке наших образовательных учреждений под задачи предприятий, чтобы уже с первого курса студент понимал, куда он пойдет работать, проходил практику у своего будущего работодателя. Это важно не только для молодежи, но и для работодателей, профессионалов, которые хотят передать свое дело новому поколению.

У каждого из нас есть мечта и цели.Моя главная цель – чтобы на Севере жить было интересно, достойно и престижно.

Все использованные статистические и фактические данные взяты из открытых источников. Реализация программных позиций предполагается не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с федеральными законами решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

*Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.