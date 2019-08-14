Не смотреть в глаза! И не бежать!

В этом году хозяева леса изрядно расшалились в Мурманской области. Косолапые из-за холодного лета все чаще выходят к людям в поисках пропитания: внаглую крадут с цепей собак и расхищают дачи, а еще бесстрашно гуляют по городским паркам и улицам.

- С начала августа зарегистрировано порядка 90 обращений о встрече с медведями в Апатитах, Кировске, Оленегорске, Североморске, Верхнетуломском, Териберке, Кандалакше, да и, признаться, во всей области. За этот сезон нам пришлось семь раз прибегнуть к регуляции численности косолапых, - рассказывает начальник отдела Государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской области Игорь Ильин.

Чтобы не было беды

Тем не менее, отправляясь в лес, а если вы житель Североморска, Оленегорска или Кандалакши, то и просто выходя на улицу, лучше назубок знать, как вести себя при встрече с косолапым.

- Бурый медведь - дикий и крупный зверь, который, несмотря на свою неуклюжесть, обладает редкой по остроте реакцией, поэтому лучше избегать с ним встречи. Гуляя по лесу, старайтесь вести себя как можно громче. Мишки этого не любят, а значит, вероятность встречи сводится к минимуму, - советует Игорь Ильин.

Кстати, собаку специалисты рекомендуют держать на поводке, если она, конечно, не натаскана на медведя. В противном случае перепуганный пес не только не защитит своего хозяина от бурого хищника, но и приведет его к нему. Еще одно правило: разбивая лагерь, не оставляйте пищевые отходы - их запах обязательно привлечет хозяина леса, если не сейчас, то позже, и тогда могут пострадать другие.

Медленно отступаем

Исход встречи лицом к лицу с медведем всегда непредсказуем, и его не возьмется предсказать даже опытный охотник-следопыт.

- Во-первых, никто из нас не знает, как поведет себя, увидев в нескольких метрах косолапого. Во-вторых, медведь - это дикий зверь, поведение которого не поддается никакому анализу. Тем не менее есть действия, которые точно нельзя совершать, - говорит начальник регионального Госохотнадхора.

Тут действует правило трех «не»: не смотреть зверю в глаза - пристальный взгляд он может расценить как подготовку к атаке; не поворачиваться к хищнику спиной и не бежать, каким бы сильным ни был инстинкт самосохранения.

- Без резких движений надо поднять руки вверх, чтобы показать медведю, что вы больше него, и медленно отступать назад, при этом издавать как можно больше звуков, - дает руководство к действию Игорь Ильин.

Кстати, бросание петарды в этот момент себе под ноги - весьма спорный вариант. С одной стороны, громкий звук в такой ситуации должен отпугнуть хищника, а с другой, он вполне может принять его за выстрел и броситься в атаку. Попытка залезть на дерево тоже имеет место быть. Правда, только в том случае, если вы это делаете мастерски и перед вами взрослый, заматерелый медведь, которому такие упражнения уже не под силу.

А вот аксиома «лучшая защита - это нападение» в данной конкретной ситуации не работает, поскольку убить косолапого можно только из оружия крупного калибра, а свалить его с ног может точный выстрел в головной мозг или позвоночник. В противном случае вы только раните зверя, и даже если он не нападет на вас, то вполне может это сделать при встрече с другим человеком.

НА ЗАМЕТКУ

Правила поведения в лесу...

1. Шумим

2. Держим собаку на поводке

3. Не оставляем пищевые отходы

...и при встрече с медведем

4. Не смотрим зверю в глаза

5. Не поворачиваемся к нему спиной

6. Не бежим

7. Кричим

8. Медленно отходим назад

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Любые сведения о медведях на территории Мурманской области просят сообщать по телефонам:

8 (815-54) 60-321 - Печенгский район,

8 (815-59) 50-180 - Терский район,

8 (815-33) 99-234 - Кандалакшский район,

8 (815-38) 40-012 - Ловозерский район,

8 (815-31) 55-789 - Кировск,

8 (8152) 45-20-91 - Мурманск.