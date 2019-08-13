В ответе за добрый путь

Коммуникации для роста

В Управлении автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Кола») все узкие места знают и давно работают над их устранением. Однако ряд участков, особенно вблизи городов, уже не справляются с нагрузками. Кроме того, рост автоперевозок требует улучшения надежности асфальтобетонного покрытия и мостовых переходов, увеличения полос дорог и габаритов искусственных сооружений. Под руководством начальника Управления Михаила Овчинникова выстроена последовательная работа по решению этих задач. Новым импульсом для действий стало участие в реализации федеральнойпрограммы «Коммуникации между центрами экономического роста» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дмитрий Джос сказал жуналистам что большинство подведомственных дорог приведены в нормативное состояние, поэтому сейчас на первый план выходит соблюдение правил дорожного движения.

- Что касается нынешнего года, в рамках Комплексного плана к концу осени планируем ввести после реконструкции мостовой переход в Зеленоборском – один из важнейших объектов развития Мурманского транспортного узла, - говорит Дмитрий Джос, главный инженер ФКУ Упрдор «Кола». – Металлическое пролетное строение уже собрано, а сейчас генеральный подрядчик ООО «Технострой» завершает работы на подъездах. Мост через канал Княжегубской ГЭС обеспечит надежный транспортный коридор для перевозки грузов из Мурманска в Карелию и далее – по всей России.

Этот же подрядчик ведет работы по реконструкции участка «Колы» от Печенги до границы с Норвегией (1519-1547 км). Выполнение задач идет в плановом режиме, а ввод участка в эксплуатацию планируется в 2021 году. В черте города Кола начинаем реконструкцию моста через реку Тулома (1388 км) – сегодня он находится в аварийном состоянии и проезд грузового транспорта ограничен. Победитель торгов - питерская компания «ЭкпрессСтрой» в ближайшее время приступит к строительно-монтажным работам.

У Мурманска АО «ВАД» ведет реконструкцию участка автомобильной дороги от ранее сданного в 2016 году подъезда к городу до поворота на аэропорт, - продолжает Дмитрий Джос. - Участок хоть и небольшой – около 4 км (1378-1381 км), но интенсивность движения высокая. Здесь будет четырехполосная автодорога 1В категории с устройством двухуровневой развязки. Мы ликвидируем опасное место концентрации ДТП, разделяя встречные потоки. Сдача участка в эксплуатацию запланирована на будущий год.

На новых направлениях

По итогам нынешнего года процентное соотношение подведомственных ФКУ Упродор «Кола» автодорог, находящихся в нормативном состоянии незначительно снизится. Связано это с принятием в оперативное управление двух региональных дорог в состоянии многолетнего недоремонта. С мая 2019 года автомобильная дорога регионального значения Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндией (МАПП «Люття») протяженностью 232 км передана в федеральную собственность и стала трассой А-137. А с 1 августа автомобильная дорога Петрозаводск – Ошта стала частью федеральной трассы А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин-Наволок». Участок до границы с Ленинградской областью получил название Подъезд к г. Петрозаводску и имеет протяженность 102 км.

- На автодороге А-137 в рамках содержания ООО «Технострой» уже ведет работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, - рассказывает Дмитрий Джос. – Начали работы по проектированию ремонтов и капитальных ремонтов отдельных участков.

По дороге на Ошту: выделены средства на устранение дефектов асфальтобетонного покрытия и приведение в порядок элементов дороги. Уже в этом году начнется разработка проектной документации по обновлению всей трассы. Дорога разбита на 7 участков для поэтапного капитального ремонта.

- К 2023 году обе эти дороги будут приведены в нормативное состояние – подчеркнул Дмитрий Джос.

Ну а как быть с дорогами, которые остаются региональными? Можно ли применить имеющийся опыт для улучшения их качественного состояния? По словам Дмитрия Джоса, в нынешнем году специалисты ФКУ Упрдор «Кола» курируют решение задач, поставленных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильнгые дороги» в Карелии и Мурманской области. Во взаимодействии с региональными и городскими администрациями, дорожными службами лабораторией ФКУ Упрдор «Кола» проводится контроль выполненных работ. В регионах уже дважды проводились «Дни качества», на которых совместно разбираются проблемные вопросы, вырабатываются рекомендации по устранению возникших недостатков.

Движение без опасностей

Сегодня, собираясь в поездку по федеральным автотрассам Карелии и Мурманской области в любое время года, уже никто не спрашивает: «Как дорога?» Потому что все знают: проехать можно всегда!

Реконструкция мостового перехода через Княжегубскую ГЭС км 1388.

- Большинство наших дорог приведены в нормативное состояние, поэтому на первый план выходит соблюдение правил дорожного движения, - говорит Дмитрий Джос.

- В рамках усиления безопасности мы завершаем работы по устройство электроосвещения в населенных пунктах и в местах концентрации ДТП, - подключается к разговору Юрий Полосин, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола». – Важный элемент безопасности – прочная и видимая разметка. Лучшие результаты показывает использование холодного пластика. Кроме того, расширяем опыт применения разметки желтого цвета, которая более различима на заснеженном дорожном полотне. Такая разметка, к примеру, выполнена на заполярных участках «Колы» и на подъезде к МАПП «Вяртсиля» в Карелии. Планируются конкурсные процедуры по установке камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Немало их уже установлены, но надо больше. Тем, кто ездит по правилам, они не несут никакой угрозы.

Какие большие проекты намечаются к реализации в ближайшие годы?

- В этом году планируем пройти государственную экспертизу проекта реконструкции обхода Мурманска в сторону Североморска (14-19 км), - сообщил Дмитрий Парри, начальник технического отдела ФКУ Упрдор «Кола». – Также надеемся приступить к реализации планов реконструкции автомагистрали А-121 «Сортавала» (445-469 км) с выходом на автодорогу Р-21 «Кола», а также на самой «Коле» - строительства обхода Вилги и Половины, что в Прионежском районе Карелии. Проектная документация получила положительное заключение Государственной экспертизы.

- В сентябре запустим движение по 14-километровому отрезку (197-215 км) автомагистрали А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии в обход поселека Ихалы, - продолжает Дмитрий Джос. – И тем самым мы вплотную приблизимся к реализации масштабного проекта строительства обхода Сортавалы и населенных пунктов Приладожья (215-273 км). Трудность заключается в том, что этот объект нельзя разделить на этапы и запускать частями – трасса пройдет по новому маршруту. Сейчас «Сортавала» идет через населенные пункты по побережью, огибая шхеры и скалы. Новая дорога значительно сократит путь и позволит существенно улучшить безопасность дорожного движения…

- При разработке проектов строительства и ремонтов мы требуем закладывать максимально возможные решения по улучшению безопасности дорожного движения, - говорит Дмитрий Джос. – Каждый из таких объектов – это не просто укладка асфальтобетонного полотна, а полное обустройство дороги: знаки, разметка, ограждение, устройство автобусных остановок, наружное освещение и выполнение других требований государственных стандартов. Работая в тесном взаимодействии с подрядчиками как на ремонтно-строительных работах, так и на содержании мы смогли добиться высоких показателей безопасности и качества наших дорог.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ФКУ Упрдор «Кола» обеспечивает эксплуатацию 2282 км федеральных автодорог и 207 мостовых сооружений на территории Карелии и Мурманской области.

В 2019 году на подведомственной сети планируется привести в нормативное состояние 253 км автомобильных дорог, из них ввести в эксплуатацию после капитальных ремонтов 89 км (в Карелии – 72,5 км, в Мурманской области – 16,5 км), ремонтов - 46 км (в Карелии – 37 км и в Мурманской области – 10 км). Кроме того, будут проведены текущие ремонты в рамках содержания дорог и искусственных сооружений.