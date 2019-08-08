2019-08-08T17:18:39+03:00
Карелия

Жители Прионежья обратились к Путину

Местное население выступило против открытия девяти новых карьеров
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Фото: www.ticrk.ruФото: www.ticrk.ru
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Сейчас Минприроды Карелии и надзорные органы проводят проверку по фактам, изложенным в видеообращении к президенту. В конце июня провели выездное совещание в деревне Рыбрека Прионежского района с участием местных жителей.

Открывая совещание, министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин еще раз напомнил жителям, что их пожелания были услышаны и новых карьеров в Рыборецком поселении не будет. Соответствующие документы размещены на сайте поселения. По процедуре формирования проекта Перечня участков недр местного значения министерство направило проект документа в администрацию Рыборецкого вепсского сельского поселения для рассмотрения.

В проект Перечня вошли 8 участков, предлагаемых для включения юридическими лицами, при этом полезными ископаемыми являлись песок и строительный камень для производства блоков. Из восьми объектов шесть планировались на геологическое изучение с целью поисков и оценки общераспространенных полезных ископаемых. Участки недр местного значения для добычи строительного камня с целью производства щебня не предлагались для включения в проект Перечня.

– В соответствии с законодательством, прежде чем запустить процедуру предоставления участков недр местного значения, проходит согласование с местными администрациями, которые должны выслушать мнение жителей сельского поселения. Мы получили от вас ответ, что поселение в настоящий момент не согласно с тем, чтобы на его территории открылись дополнительные новые карьеры. В соответствии с вашим решением все работы по дальнейшему включению новых участков недр прекращены, о чем мы официально ответили поселению, – отметил Алексей Щепин.

Однако в ходе встречи возник ряд вопросов, которые волнуют жителей и связаны с уже действующими карьерами, являющимися градообразующими предприятиями и создающими экономику поселения. Именно поэтому на встречу руководство минприроды пригласило коллег из Росприроднадзора и Роспотребнадзора, осуществляющих надзор за деятельностью предприятий, а также представителей карьеров.

Прежде всего, депутаты и жители поселения пожаловались на большое количество каменной пыли от карьеров. Представители Роспотребнадзора сообщили, что проводятся плановые и внеплановые проверки, при наличии жалоб – административные расследования. Для проведения анализов привлекаются лаборатории, осуществляются контрольные замеры. Кроме того, специалисты министерства совместно с сотрудниками Карельской природоохранной прокуратуры и Прокуратуры Прионежского муниципального района 28 июня обследовали территорию Прионежского муниципального района, в том числе поселка Рыбрека, на предмет соблюдения природоохранного законодательства. В настоящее время проверка продолжается, сообщили в правительстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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