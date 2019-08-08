Берегите глаза вместе с "Комсомолкой": советы специалистов, как правильно поправить зрение

Всех нас с детства учили, что надо кушать побольше морковки и черники, чтобы глаз был алмаз. Вот только в 21 веке, когда с пеленок дети уже берут в руки гаджеты, и в условиях жизни на Крайнем Севере, все больше человек ходят в очках или покупают линзы.

Кто-то не видит в этом ничего плохого, ведь очки придают статусность и вид делового человека. Но на самом деле своим глазам надо помогать. И забота заключается не только в регулярных проверках у окулиста и гимнастике хотя бы раз в день. Но и лечении. Ведь в наши дни многие проблемы со зрением можно решить в два счета.

8 августа отмечается Международный день офтальмолога. Кстати, он был создан в дань памяти о выдающемся микрохирурге-офтальмологе, профессоре медицины, академике РАМН Святославе Федорове.

И в этот праздник "Комсомольская правда"-Мурманск рада представить свой особенный проект, посвященный здоровью глаз. Вы узнаете, как сохранит зрение и что делать, если есть проблемы, есть ли спасение от глаукомы или близорукости с дальнозоркостью. Какой цвет глаз самый редкий, как выбрать клинику для восстановления зрения, что советуют специалисты.

Берегите свое здоровье вместе с "Комсомолкой"! Наш проект можно найти здесь.