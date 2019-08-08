Мурманчанин бесплатно делает тренажеры для детей с ДЦП и больных с инсультом

Много живет кулибиных в российских городах. Вот и в Мурманске мы нашли умельца с добрым сердцем. Знакомьтесь, Олег Козелков, 54 года. Он делает тренажеры, которые помогают пациентам с очень непростыми диагнозами.

Много лет Олег ходил в море, потом работал строителем. Но семь лет назад судьба привела его на мурманское протезно-ортопедическое предприятие, где золотые руки Олега пригодились как никогда. Но чем больше мужчина делал ортезы и разные аппараты, тем больше понимал, что может придумать свой тренажер. На вопрос «почему?» отвечает просто:

- Потому что есть в них потребность. Только на нашем предприятии в базе более 500 пациентов с ДЦП. Семьи, где живут такие люди, не то что малоимущие, но с небольшим достатком. Люди приходят ко мне и говорят: «Кроме тебя обратиться не к кому». И слезно просят помочь. Вот женщина одна позвонила: после смерти сестры взяла к себе племянников с проблемами со здоровьем, а мужа разбил инсульт. Как отказать?

Олег Козелков четыре года назад начал создавать свой тренажер для пациентов с тяжелыми диагнозами.

Понять родителей пациентов с серьезными проблемами со здоровьем можно. В Мурманской области приобретение аппарата на нижние конечности с захватом туловища Фонд социального страхования компенсирует в размере 96 тысяч рублей. А Олег отдает экспериментальные модели бесплатно.

- Я это делаю для того, чтобы понять, помогает ли мое изобретение людям. Модели тестируются под наблюдением врачей-ортопедов. Один мальчик не мог даже встать. Папа с ним четыре месяца хорошо занимался, и ребенок, ухватившись на поручень, встал на ноги. Потом я хочу тренажеры продавать. Но тут надо сказать, что аппарат на нижние конечности с захватом туловища у каждого второго инвалида есть в личной программе реабилитации. И затраты на его приобретение государство компенсирует. Правда, такой аппарат может использоваться один год, а я хочу сделать его возможным в эксплуатации несколько лет. И чтобы он не стоил дороже 100 тысяч рублей. И пациентам удобно, и государству выгодно, - рассказывает Олег Козелков.

Со всей России в Мурманск летят заказы на изобретение Олега.

Работать над своим тренажером он начал четыре года назад. Первые разработки, как признается мастер, были сырые – он отдал их пациентам, но до сих пор забирает на ремонт.

- Функционируют они хорошо. А вот с надежностью – большие проблемы. Денег не хватает, чтобы купить те детали, что мне нужны. Я трачу на это свою зарплату, - вздыхает Олег.

Зато его изобретение по размеру меньше беговой дорожки – 1,7 в длину и около 80 сантиметров в ширину. Такой агрегат можно поставить дома и заниматься. Готов Олег делать и тренажеры для медицинских центров.

Аппарат помогает не только детям с ДЦП, но и тем, кто получил травму спины, попал в аварию или перенес инсульт. В Мурманск со всей России летят заказы. Например, Российское общество инвалидов войны в Афганистане хотело бы приобрести сразу 60 аппаратов для своих реабилитационных центров. Олег мечтает открыть свой цех, чтобы выполнять такие большие заказы. Но все упирается в бумаги.

- Понимаете, я хочу, чтобы мой тренажер шел по программе реабилитации, т.е. государство помогало его покупать. А для этого надо получить регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Это порядка миллиона рублей! Патент проще – всего около 55 тысяч рублей. За помощью я обратился к специальным фирмам в Москве, потому что сам я буду делать бумаги годами. Изобретение должно пройти несколько экспертиз, все они платные. На каждой находят недостатки и недоработки, технику отправляют обратно. И так очень долго. А через посредников, может, месяца через четыре получим, - рассказывает мурманчанин про непростой путь изобретателя. – Много звонят из других регионов, хотят купить. Но надо усовершенствовать тренажер, а то не наезжусь по ремонтам.

Аналогов инженерной мысли Олега в России нет. Что-то похожее есть в Норвегии, но там приспособление стоит как хороший автомобиль – от 16 тысячи евро. Мурманчанин говорит, что когда начал придумывать свой тренажер, то не знал, что есть аналоги.

- Он, конечно, не панацея от болезней. Для тех же детей с ДЦП нужен и массаж, и медикаментозное лечение. Но я верю, что он помогает. Еще мне подсказали хорошего доктора из Санкт-Петербурга, который готов сделать комплексную программу с участием моей разработки. Но сначала надо получить удостоверение. А еще я год примерно не работал над тренажером, по деньгам не получалось. В сентябре опять продолжу, - говорит «КП» Олег Козелков.