Больше будет хороших дорог

В Терском районе начал работу асфальтобетонный завод. Это производство открывает новые перспективы дорожного строительства в отдаленном уголке Мурманской области.

Стратегический ответ

Свой асфальтобетонный завод в Терском районе появился впервые. 286 км дорог содержит местное ООО «Техпром». Более половины из них имеют асфальтобетонное покрытие, а остальные представляют собой грунтовки и трассы из уплотненной песчано-гравийной смеси.

Горную породу сразу же подвергают дроблению

- Но ситуация меняется, асфальтированных дорог становится больше. В сентябре мы сдаем после капитального ремонта участок 74 - 89 км автотрассы Умба - Варзуга и намерены участвовать в конкурсе на проведение работ на следующем 10-километровом участке, - говорит учредитель ООО «Техпром» Юрий Калинин. - Фактически нами строится новая дорога. Мы начинаем с земляных работ, устройства насыпи, водоотведения и заканчиваем укладкой асфальтобетонного покрытия, установкой знаков, ограждений.

Всего протяженность автотрассы составляет 136 км. Работая по контрактам с Мурманскавтодором, дорожные строители ООО «Техпром» увеличивают ее протяженность в асфальте все дальше и дальше (теперь - до 89 км). Качество строительства жестко контролируется, в документах прописаны гарантийные обязательства. Да и к тому же ООО «Техпром» занимается содержанием этой дороги, поэтому любой недостаток в конечном итоге станет проблемой для них самих. И если с доставкой и качеством «холодных» стройматериалов вопросов не возникает, то продвижение строителей с каждым километром на столько же увеличивало плечо доставки горячей асфальтобетонной смеси. Вначале ее возили из Кандалакши, а это почти 110 км только до Умбы. Затем, чтобы в срок и качественно выполнить действующий контракт, было принято решение взять асфальтобетонный завод в аренду. И вот теперь эта проблема решена.

Гранит становится щебнем

Автодорога Умба - Варзуга является единственной транспортной артерией, пересекающей Терский край и связующей сельские населенные пункты с сетью дорог области. Интенсивность движения по трассе растет с каждым годом, особенно в летние месяцы, и достигает 500 автомобилей в сутки. Однако надежным и безопасным такой проезд стал совсем недавно - ранее дорога во многих местах проходила по берегу моря, водителям приходилось учитывать его неспокойный характер. И сегодня ветры с Белого моря нередко досаждают дорожникам, что зимой оборачивается снежными заносами, но в ООО «Техпром» умеют своевременно справляться с этими проблемами, обеспечивая бесперебойный проезд.

Доставка асфальтобетона ускорилась

Взаимосвязанная экономика

- Вот здесь раньше была скала высотой 12 метров, - говорит директор ООО «Техпром» Александр Краснолобов, показывая нам гранитный карьер. - Согласно полученному разрешению на его разработку, мы можем еще и «уйти» в глубину до 23 метров. Ежедневно производим до 1000 тонн щебня различных фракций.

Карьер Западная Мургуба находится в 6 км от Умбы, поэтому в поселке не слышно ни шума от механизмов, которые дробят и перемалывают гранит, ни даже отзвуков взрывов, после которых скальные глыбы раскалываются и становятся доступными для обработки.

Карьер разрабатывается с 2011 года, и щебень здесь получают всех востребованных фракций, в том числе для асфальтобетона. Поставляют его предприятиям Мурманской и Архангельской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

- Теперь будем наш щебень использовать для своего асфальтобетона, - продолжает Александр Краснолобов. - Наличие гранитного и песчаного карьера позволяет значительно снижать издержки, а также развивать сопутствующее производство. К примеру, в этом году мы приобрели растворно-бетонный узел.

Камень становится щебнем

Сегодня любое строительство в районе не обходится без участия ООО «Техпром». Где-то предприятие является подрядчиком и выполняет весь комплекс работ, где-то - это поставки щебня и песка, как на строительстве пожарного депо в Умбе, где-то - помощь техникой, как на обустройстве автодрома для местного профессионального училища.

За пределы района щебень отправляется в основном водным транспортом. Наиболее крупные потребители находятся по другую сторону Белого моря и вдоль Северного морского пути. В этом году первую баржу загрузили в начале июня и за навигацию рассчитывают отправить не менее 100 тысяч тонн.

- Одновременно продолжаем реконструкцию причалов, - рассказывает Юрий Калинин. - Изначально принимать суда было негде. Служившие более 100 лет причалы для погрузки леса и пиломатериалов пришли в негодность. Нам пришлось приложить немалые усилия, чтобы построить там инфраструктуру для перевалки щебня. Демонтировали разрушенные и сгнившие сооружения, продлили пирс для приема судов с большой грузоподъемностью, провели масштабные работы по бетонированию, сделали подъездную дорогу. Были приобретены два высокопроизводительных ленточных конвейера для погрузки щебня. Планируем причальную стоянку расширить в два раза, чтобы одновременно можно было ставить под погрузку два судна.

Покрытие будет прочным и ровынм

Дело рождает дело

Сейчас в ООО «Техпром» работают немногим более 90 человек, и компания уже многие годы является фактически основным работодателем в Терском районе. Более того, в коллективе есть жители других районов Мурманской области и даже Карелии. Им фактически приходится работать вахтовым методом. Почему они приезжают в Умбу?

По словам работников, с которыми удалось поговорить, главное в «Техпроме» - то, что обещают, здесь выполняют: и по оплате труда, и по соцпакету. Дают возможность учиться, осваивать новые профессии.

Скоро все это перегрузят в трюмы судов

- Мы соблюдаем обязательства перед работниками, но и работник должен точно так же ответственно подходить к делу, болеть за него душой, - говорит Юрий Калинин. - Сегодня наш механизатор, как правило, осваивает работу на двух-трех единицах техники, а в случае необходимости готов заменить дорожного рабочего. Мы делаем общее дело, и его успех - тоже общий.

В ООО «Техпром» прорабатывают новые направления деятельности. Так, морские перевозки щебня сегодня идут с «порожним пробегом» судов из Архангельска. Юрий Калинин считает, что оттуда можно привозить лес и в Умбе перерабатывать его на пиломатериалы. В частности, создается производство по выпуску пеллет - опилочных брикетов, используемых в качестве топлива: сегодня их привозят из Карелии, Вологодчины…

Юрий Калинин Наш щебень ждут по другую сторону Белого моря

До конца 2019 года завершится проектирование национального парка «Терский берег», который создается в рамках нацпроекта «Экология». Юрий Калинин уверен, что реализация этого плана, наряду с природоохранным значением, будет способствовать развитию организованного туризма, активизации работы по улучшению инфраструктуры. Автотрасса Умба - Варзуга, которую ремонтирует и содержит ООО «Техпром» - главный и единственный путь к уникальному природному комплексу реки Варзуги, с целью сохранения которого и создается национальный парк.

СКАЗАНО

«Пуск асфальтобетонного завода позволяет решить одну из ключевых проблем - бесперебойности и качества поставки материала для дорожного покрытия, по которому судят о качестве нашей работы».

Юрий КАЛИНИН, учредитель ООО «Техпром».