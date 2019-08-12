2019-08-07T17:28:19+03:00
Общество

Больше будет хороших дорог

Михаил БОБРЫШЕВ
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Асфальтированных дорог становится большеАсфальтированных дорог становится больше
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В Терском районе начал работу асфальтобетонный завод. Это производство открывает новые перспективы дорожного строительства в отдаленном уголке Мурманской области.

Стратегический ответ

Свой асфальтобетонный завод в Терском районе появился впервые. 286 км дорог содержит местное ООО «Техпром». Более половины из них имеют асфальтобетонное покрытие, а остальные представляют собой грунтовки и трассы из уплотненной песчано-гравийной смеси.

Горную породу сразу же подвергают дроблению

Горную породу сразу же подвергают дроблению

- Но ситуация меняется, асфальтированных дорог становится больше. В сентябре мы сдаем после капитального ремонта участок 74 - 89 км автотрассы Умба - Варзуга и намерены участвовать в конкурсе на проведение работ на следующем 10-километровом участке, - говорит учредитель ООО «Техпром» Юрий Калинин. - Фактически нами строится новая дорога. Мы начинаем с земляных работ, устройства насыпи, водоотведения и заканчиваем укладкой асфальтобетонного покрытия, установкой знаков, ограждений.

Всего протяженность автотрассы составляет 136 км. Работая по контрактам с Мурманскавтодором, дорожные строители ООО «Техпром» увеличивают ее протяженность в асфальте все дальше и дальше (теперь - до 89 км). Качество строительства жестко контролируется, в документах прописаны гарантийные обязательства. Да и к тому же ООО «Техпром» занимается содержанием этой дороги, поэтому любой недостаток в конечном итоге станет проблемой для них самих. И если с доставкой и качеством «холодных» стройматериалов вопросов не возникает, то продвижение строителей с каждым километром на столько же увеличивало плечо доставки горячей асфальтобетонной смеси. Вначале ее возили из Кандалакши, а это почти 110 км только до Умбы. Затем, чтобы в срок и качественно выполнить действующий контракт, было принято решение взять асфальтобетонный завод в аренду. И вот теперь эта проблема решена.

Гранит становится щебнем

Гранит становится щебнем

Автодорога Умба - Варзуга является единственной транспортной артерией, пересекающей Терский край и связующей сельские населенные пункты с сетью дорог области. Интенсивность движения по трассе растет с каждым годом, особенно в летние месяцы, и достигает 500 автомобилей в сутки. Однако надежным и безопасным такой проезд стал совсем недавно - ранее дорога во многих местах проходила по берегу моря, водителям приходилось учитывать его неспокойный характер. И сегодня ветры с Белого моря нередко досаждают дорожникам, что зимой оборачивается снежными заносами, но в ООО «Техпром» умеют своевременно справляться с этими проблемами, обеспечивая бесперебойный проезд.

Доставка асфальтобетона ускорилась

Доставка асфальтобетона ускорилась

Взаимосвязанная экономика

- Вот здесь раньше была скала высотой 12 метров, - говорит директор ООО «Техпром» Александр Краснолобов, показывая нам гранитный карьер. - Согласно полученному разрешению на его разработку, мы можем еще и «уйти» в глубину до 23 метров. Ежедневно производим до 1000 тонн щебня различных фракций.

Карьер Западная Мургуба находится в 6 км от Умбы, поэтому в поселке не слышно ни шума от механизмов, которые дробят и перемалывают гранит, ни даже отзвуков взрывов, после которых скальные глыбы раскалываются и становятся доступными для обработки.

Карьер разрабатывается с 2011 года, и щебень здесь получают всех востребованных фракций, в том числе для асфальтобетона. Поставляют его предприятиям Мурманской и Архангельской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

- Теперь будем наш щебень использовать для своего асфальтобетона, - продолжает Александр Краснолобов. - Наличие гранитного и песчаного карьера позволяет значительно снижать издержки, а также развивать сопутствующее производство. К примеру, в этом году мы приобрели растворно-бетонный узел.

Камень становится щебнем

Камень становится щебнем

Сегодня любое строительство в районе не обходится без участия ООО «Техпром». Где-то предприятие является подрядчиком и выполняет весь комплекс работ, где-то - это поставки щебня и песка, как на строительстве пожарного депо в Умбе, где-то - помощь техникой, как на обустройстве автодрома для местного профессионального училища.

За пределы района щебень отправляется в основном водным транспортом. Наиболее крупные потребители находятся по другую сторону Белого моря и вдоль Северного морского пути. В этом году первую баржу загрузили в начале июня и за навигацию рассчитывают отправить не менее 100 тысяч тонн.

- Одновременно продолжаем реконструкцию причалов, - рассказывает Юрий Калинин. - Изначально принимать суда было негде. Служившие более 100 лет причалы для погрузки леса и пиломатериалов пришли в негодность. Нам пришлось приложить немалые усилия, чтобы построить там инфраструктуру для перевалки щебня. Демонтировали разрушенные и сгнившие сооружения, продлили пирс для приема судов с большой грузоподъемностью, провели масштабные работы по бетонированию, сделали подъездную дорогу. Были приобретены два высокопроизводительных ленточных конвейера для погрузки щебня. Планируем причальную стоянку расширить в два раза, чтобы одновременно можно было ставить под погрузку два судна.

Покрытие будет прочным и ровынм

Покрытие будет прочным и ровынм

Дело рождает дело

Сейчас в ООО «Техпром» работают немногим более 90 человек, и компания уже многие годы является фактически основным работодателем в Терском районе. Более того, в коллективе есть жители других районов Мурманской области и даже Карелии. Им фактически приходится работать вахтовым методом. Почему они приезжают в Умбу?

По словам работников, с которыми удалось поговорить, главное в «Техпроме» - то, что обещают, здесь выполняют: и по оплате труда, и по соцпакету. Дают возможность учиться, осваивать новые профессии.

Скоро все это перегрузят в трюмы судов

Скоро все это перегрузят в трюмы судов

- Мы соблюдаем обязательства перед работниками, но и работник должен точно так же ответственно подходить к делу, болеть за него душой, - говорит Юрий Калинин. - Сегодня наш механизатор, как правило, осваивает работу на двух-трех единицах техники, а в случае необходимости готов заменить дорожного рабочего. Мы делаем общее дело, и его успех - тоже общий.

В ООО «Техпром» прорабатывают новые направления деятельности. Так, морские перевозки щебня сегодня идут с «порожним пробегом» судов из Архангельска. Юрий Калинин считает, что оттуда можно привозить лес и в Умбе перерабатывать его на пиломатериалы. В частности, создается производство по выпуску пеллет - опилочных брикетов, используемых в качестве топлива: сегодня их привозят из Карелии, Вологодчины

Юрий Калинин Наш щебень ждут по другую сторону Белого моря

Юрий Калинин Наш щебень ждут по другую сторону Белого моря

До конца 2019 года завершится проектирование национального парка «Терский берег», который создается в рамках нацпроекта «Экология». Юрий Калинин уверен, что реализация этого плана, наряду с природоохранным значением, будет способствовать развитию организованного туризма, активизации работы по улучшению инфраструктуры. Автотрасса Умба - Варзуга, которую ремонтирует и содержит ООО «Техпром» - главный и единственный путь к уникальному природному комплексу реки Варзуги, с целью сохранения которого и создается национальный парк.

СКАЗАНО

«Пуск асфальтобетонного завода позволяет решить одну из ключевых проблем - бесперебойности и качества поставки материала для дорожного покрытия, по которому судят о качестве нашей работы».

Юрий КАЛИНИН, учредитель ООО «Техпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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