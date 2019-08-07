С растущим напряжением

В связи с возросшим объемом ремонтов на автомобильных дорогах Карелии в ООО «Автодороги-Питкяранта» сразу два асфальтобетонных завода добавили к уже существующим мощностям.

Дорогу собрали заново

Практически все возможные дефекты были сосредоточены на 1,5-километровом участке автотрассы у поселка Леппяниеми Суоярвского района. Ямы, просадки, выбоины, пучины, выход скальных камней, заросшие кустарником и порослью деревьев обочины.

- Ремонт проводили в два этапа, - говорит Эдвин Райскио, генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта». - Осенью прошлого года выполнили подготовительные работы. Они включали в себя очистку полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, корчевание пней и уборку валунов с проезжей части. Сделали подсыпку основания с его усилением - прокладкой геоткани. Этот материал способствует предотвращению размывов и деформации насыпи, также служит фильтрующей мембраной для удаления влаги и одновременно гидроизолирующим материалом для защиты дорожного покрытия. Была восстановлена система водоотведения - проложили 7 водопропускных труб. А весной произвели работы по укладке асфальтобетонного покрытия и выполнили благоустройство участка автодороги.

Эдвин Райскио

Еще один контракт, выполнение которого планируется завершить к концу июля - ремонт автодороги в Стеклянное Пудожского района протяженностью три километра (выборочно с 10 по 16 км). Здесь выполнено фрезерование дорожного полотна и устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, исправлен профиль дороги с приданием ему поперечного уклона, требуемого настоящими ГОСТами. Работы по укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия начнутся сразу же после завершения пуско-наладочных работ на асфальтобетонном заводе.

Кроме того, ООО «Автодороги-Питкяранта» ведет ремонт участка дороги на подъезде к поселку Хийтола Лахденпохского района протяженностью 1,3 км, для этого будут задействованы мощности асфальтобетонного завода в Питкяранте, а также завода, арендованного у ООО «Сортавальское ДРСУ». Подход понятен: где есть работа, там и создаются условия для обеспечения доставки горячей асфальтобетонной смеси к месту укладки в сжатые сроки. Вместе с тем, собственное производство позволяет подобрать материалы необходимых свойств и обеспечить высокое качество конечного продукта. Думается, весьма красноречиво об этом свидетельствует тот факт, что асфальтобетон у ООО «Автодороги-Питкяранта» покупает крупнейшая дорожно-строительная организация северо-запада России АО «ВАД». Сегодня эта компания выполняет масштабные задачи по различным видам ремонта федеральных и региональных дорог Карелии.

Вот такой он горячий асфальт.

Профессиональный подход

- В этом году руководство организации приняло решение создать специальное подразделение по строительству и ремонту дорог, - продолжает Эдвин Райскио. - Формируем его состав и техническую оснащенность, что называется, в процессе выполнения задач.

У ООО «Автодороги-Питкяранта» ранее имелся комплекс асфальтоукладки, который преимущественно занимался текущими ремонтами в рамках содержания. А это - основные федеральные дороги Карелии: А-121 «Сортавала» до границы с Ленинградской областью и с подъездом к МАПП «Вяртсиля», А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола» в пределах республики и собственно «Кола» с подъездами к столице Карелии и аэропорту «Петрозаводск».

Здвин Райскио и заместитель начальника Управления автодороги Кола Юрий Полосин

По словам Эдвина Райскио, сегодня о ямах и выбоинах на федеральных автомобильных дорогах даже речи не заходит. Отработанная схема работы, специальная техника и подготовленные люди позволяют справляться в сжатые сроки со всеми возникающими проблемами и выполнять обязательства перед заказчиком - Упрдор «Кола».

Однако включение в плановые задачи содержания региональных дорог потребовало внесения изменений в организацию производственного процесса. Сначала это было временное соглашение на зимнее содержание, а 13 марта 2019 года, после победы на конкурсных торгах, с КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» был подписан трехлетний контракт по содержанию. ООО «Автодороги-Питкяранта» работает на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах, а в Олонецком районе к выполнению этих задач привлечено зарекомендовавшее себя добросовестной и ответственной работой местное ООО «Олонецавтодор».

На асфальтобетонном заводе в Питкяранте самосвалы непрерывно подъезжают под погрузку

Основная проблема в том, что на большинстве этих дорог просрочены межремонтные сроки, а возросшая интенсивность движения, в том числе большегрузного транспорта способствовала ускоренному разрушению дорожного полотна. «Быстро устранить накопившиеся за многие годы дефекты невозможно, но есть взаимопонимание с заказчиком - управлением автодорог Карелии, задачи поставлены и они последовательно решаются», - отмечает Эдвин Райскио.

Эффект «умных» технологий

Среди дорожников Карелии ООО «Автодороги-Питкяранта» известно как предприятие, где в числе первых внедряют высокотехнологичные машины и оборудование. К примеру, сегодня в тестовом режиме на объектах содержания работает уникальный дорожный прицепной грейдер финской компании FMG.

Новая дорога

- Такая машина позволяет за один проход выполнять сразу четыре операции, - поясняет Эдвин Райскио. - Грейдер служит для выравнивания и профилирования как грунтовых, так и гравийных дорог. Управление удобное: электронным джойстиком из кабины водителя.

В ООО «Автодороги-Питкяранта» тестовый образец осваивают три оператора и, возможно, уже в ближайшее время такое оборудование появится на других участках содержания.

Также в рамках модернизации парка комплексных дорожных машин к зимнему сезону будут приобретены 4 новых спецавтомобиля. Сейчас руководством компании изучаются варианты и оптимальные предложения…

В нынешнем году появилась немецкая машина для разметки дорог и вскоре будет получена другая. Это - еще одно развивающееся направление в ООО «Автодороги-Питкяранта».

- Мы работаем с разными типами материалов для разметки дорог: спрей-пластик, термопластик, холодный пластик, краска, - рассказывает Эдвин Райскио. - Предлагаем заказчикам оптимальные решения с учетом дорожных условий, интенсивности движения и климатических особенностей.

Производство асфальтобетона бесперебойно обеспечивается качественным сырьем

Так, в Архангельске наносится более 100 тысяч квадратных метров разметки на основе спрей-пластика со стекло-шариками, а на пешеходных переходах будет разметка со световозвращающими элементами. Кроме того, есть договора на работу по разметке дорог на участках федеральных автодорог в Архангельской и Костромской областях…

Управление автомобильных дорог Республики Карелия обязало всех подрядчиков, работающих на содержании, оснастить используемую технику системами GPS-мониторинга. В частности, оплата грейдирования и других цикличных работ будет производиться, помимо обычного комплекта документов, на основе данных системы контроля местоположения. В ООО «Автодороги-Питкяранта» этот вопрос уже решен: вся дорожная техника оснащена GPS-навигаторами. По словам генерального директора, такая система позволяет не только передавать информацию заказчику, но и мониторить работу своей техники, своевременно реагировать на поломки, другие возникающие сложности в работе и оперативно устранять проблемы.

- Безусловно, совершенствование технологий, модернизация техники, внедрение инноваций - все это приводит к дополнительным затратам, - подчеркивает Эдвин Райскио. - Но видимым результатом этого является снижение издержек и улучшение качества выполняемых работ. Это выгодно и нам, дорожникам, и всем, кто пользуется дорогами.

СКАЗАНО

«ООО «Автодороги-Питкяранта» идет в ногу со временем и работает, применяя технические решения, уже апробированные в других регионах России или за рубежом».

Эдвин Райскио, генеральный директор ООО «Автодороги-Питкяранта».