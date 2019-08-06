Коммунальщики вернули деньги

По предписанию Госкомитета управляющая организация вернула жителям дома в Петрозаводске почти 350 тысяч рублей. В ходе проверки жилищные инспекторы выявили нарушения в начислении платы по содержанию, управлению и текущему ремонту дома, сообщает портал органов власти республики.

В Государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Республики Карелия поступило обращение жительницы дома №17 по Комсомольскому проспекту в столице республики. В своем заявлении петрозаводчанка просила выяснить обоснованность начисления жилищно-эксплуатационным кооперативом платы за содержание, управление и текущий ремонт дома по завышенному тарифу. Обращение стало основанием для проведения проверки в отношении ЖЭК «Дружба-3».

Изучив предоставленные платежные и иные документы, инспекторы выявили нарушения действующего жилищного законодательства. Ими было установлено, что с февраля 2017 года в одностороннем порядке кооператив изменил размер платы за содержание и управление МКД, а также за текущий ремонт дома. Начисляемая жителям плата за данные услуги превышала ее размер, который был установлен протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

По результатам проверки Госкомитетом в адрес ЖЭК «Дружба-3» было направлено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства и выполнении корректировки платы в соответствии с тарифами, утвержденными протоколом общего собрания. Об исполнении предписания организация сообщила в надзорное ведомство, отметив, что данные о перерасчете платы в период с февраля 2017 года по май 2019 года отражены в платежных квитанциях за июнь текущего года. Общая сумма перерасчета за оказание услуг по содержанию, управлению и текущему ремонту дома составила более 345 тысяч рублей.