Юные спортсмены, которых тренировала погибшая в Крыму Элина Гисмеева, заплакали, узнав о ее смерти

- Что можно написать о замечательной девушке? – рассказывает «КП» мурманчанка Екатерина Нагорнова. - Она тренер, замечательный тренер, сын ходил к ней с удовольствием, хотя и результатов не было у него. Такой спорт - это не его, он у меня больше по танцам и легкой атлетике, куда он ушел заниматься. Но последний раз, когда мы с ней разговаривали, Элина Алмазовна сказала, что будет ждать его с удовольствием, что у него не все еще потеряно, что он просто еще был маленький (ему сейчас 10 лет, а ходили к ней в 1-2 классах). Когда сын узнал о случившемся, заплакал. Очень печальное событие. Ее уже не вернуть.

Молодая и красивая: Элине Гисмеевой было всего 27 лет.

Гибель 27-летней Элины Гисмеевой потрясла многих. Эту фамилию в Мурманске знают хорошо. Элина - шестикратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира в 2017 году, в «Лапландии» тренировала детишек. А саму девушку тренировал ее отец Алмаз Гисмеев, депутат горсовета областного центра, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, десятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Российской Федерации по кикбоксингу. В сети можно найти фотографии с соревнований, где отец трогательно поддерживает дочь. Та называла его своим амулетом. А сегодня, 5 августа, Алмаз Гисмеев летит в Севастополь за телом своей любимой спортсменки.

Алмаз Гисмеев лично тренировал свою дочь. А та считала его своим амулетом.

В тот день был шторм...

Что же случилось с Элиной? Точной информации пока нет, только предварительная. В Крыму мурманчанка была на самоподготовке к чемпионату Европы, который состоится в сентябре. Уже 6 августа должна была быть в Москве, чтобы пройти обследования врачей. Видимо, девушка хотела в последние дни в Севастополе насладиться морем – 3 августа закончились сборы. Вместе с подругой - 32-летней москвичкой Фатимой Жагуповаой, чемпионкой мира по кикбоксингу – пошли прогуляться у моря, решила искупаться в бухте Омега на территории местного яхт-клуба. Хотя в тот день было штормовое предупреждение.

По предварительным данным, одна из девушек прыгнула в воду, но ударилась о пирс и стала тонуть. Подруга бросилась ее спасать. По другой версии, одна спортсменка (ей могла быть Элина) упала в воду по неосторожности, а вторая (Фатима) попробовала ей помочь.

- Сообщение, что в акватории бухты Круглая вблизи яхт-клуба «Юг» тонут две девушки, поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю в 18.45, - сообщили в местном спасательном ведомстве. - К месту происшествия незамедлительно был направлен личный состав поисково-спасательного отряда на водных объектах. По прибытию установлено, что на поверхности воды находится девушка без признаков жизни, вторую девушку не видно. Выйти к месту на плавсредстве не представлялось возможным из-за погодных условий: сильного ветра и волнения моря в 4 балла.

Молодая и красивая: Элине Гисмеевой было всего 27 лет.

Проверят следователи

Вечером воскресенья операцию по извлечению тел из воды пришлось приостановить из-за шторма. Работы продолжили только утром 5 числа. В 9:35 спасатели достали первую девушку, в 10.45 – вторую.

- В настоящее время организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по городу Севастополю.

Алмаз Гисмеев уже вылетел на место трагедии за телом дочери. Его скорбь разделяют сотни человек.

- Гибель Элины Алмазовны - очень тяжелая новость... Она была не просто Человеком, она была ТРЕНЕРОМ и наставником для тех, кто пришел в СПОРТ. Лучшей памятью об Элине Алмазовне будут успехи ее учеников... Выражаем наши искренние соболезнования Алмазу Рафиковичу, - рассказал «КП» Алексей Бурда, у которого две дочери тренировали у погибшей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Что пишут северяне в соцсетях по гибели Элины Гисмеевой.

- Элина сильная, с громадной силой духа, душат слезы , - Марина Котова.

- Очень жаль девушек. С волной не поспоришь. Нельзя купаться в шторм, может отбросить в скалы. Местные с Севастополя знают об этом и учат своих с детства, - Алена Мартынова.

- Светлая, жизнерадостная, сильная девушка была. Столько сил и времени отдала занятиям с мальчишками и девчонками. Мой сын тренировался у нее и у Алмаза Рафиковича. Помогли стать ему настоящим парнем, серьезным, целеустремленным, неравнодушным. Всегда останется Элина в нашей памяти и в сердце, - Светлана Вербо.

«Комсомольская правда» выражает соболезнование всем родным и близким Элины Гисмеевой.