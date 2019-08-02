Курортный сбор видели? Нет! А он есть!

- Планировали поехать в Анапу, а потом увидели новость. Вернувшимся с Кубани туристам начали приходить штрафы за неуплату курортного сбора. В санаториях и отелях есть паспортные данные отдыхающих, и они отправляют эту информацию в государственные органы. Потом приходит налог. Надо платить за то, что отдыхаешь на территории собственной страны и за то, что приносишь деньги в этот регион. Гениально! В общем, решили мы полететь на остров Пхукет в Таиланде, - такой животрепещущий пост от северян появился недавно в соцсетях и вызвал массу дискуссий.

С недавних пор и без того не бюджетный отдых в российских здравницах стал чуть дороже. Напомним, с мая 2018 года в качестве эксперимента туристам, приехавшим на курорты Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края, надо платить за пользование местной инфраструктурой. Мурманчане, успевшие эти летом погреться на черноморском солнышке, разделились на две группы: одни про курортный сбор и не слышали, вторые возмущены штрафами за неуплату экспериментального налога, которые догнали их по приезду из отпуска. «Комсомолка» разбиралась, сколько надо платить и в какой момент.

- Размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления, взимания и перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, ответственность за нарушение правил взимания и уплаты курортного сбора устанавливаются законами регионов, в которых проходит этот эксперимент, - сухо объясняют в Управлении федеральной налоговой службы по Мурманской области.

Так, например, за каждый день пребывания в Крыму с 1 мая до 30 сентября придется заплатить 10 рублей. Собственно говоря, такую же цену установили и в Краснодарском крае, правда, от времени года она никак не зависит. Пользование инфраструктурой Ставропольского и Алтайского края местные власти оценили и вовсе в 50 рублей в сутки. То есть за две недели, скажем, в детской здравнице Анапе мурманчанам придется заплатить 140 рублей курортного сбора со взрослого человека.

- Оплата курортного сбора происходит непосредственно в месте размещения: гостинице, отеле или гостевом доме не позднее момента отъезда, - поясняют в налоговой.

Кстати, за отказ или неуплату курортного сбора отдыхающим, например, в Краснодарском крае грозит штраф от 500 до 2000 рублей. Правда, гостеприимным отельерам, решившим не взимать экспериментальный налог, придется отдать еще больше - от 5 до 15 тысяч рублей.

К слову, взиманием курортного сбора занимается не налоговая инспекция, а местные администрации. Но пока «Комсомолке» не удалось найти ни одного мурманчанина, получившего бы письмо счастья с курорта.

- Мы ездим в Витязево (Анапа. – Ред.) уже несколько лет подряд к одной и той же семье в частный сектор, поэтому ни о какой регистрации речь не идет. Никаких сборов с нас не просили ни в этом, ни в прошлом году, - делится опытом мурманчанка Олеся Моргунова.

Собственно говоря, многочисленные знакомые сотрудников редакции, которые недавно вернулись из солнечного Крыма отдохнувшими и загорелыми, никакой экспериментальный налог тоже не платили. И таких историй набралось с десяток. Так что курортный сбор вроде как есть, а вроде как его и нет. По крайней мере, преобладающее число мурманчан его так и не заплатили.