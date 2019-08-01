От Пяти Углов до хоккейного корта в Росляково

За последние несколько лет столица Заполярья изрядно преобразилась, принарядившись в благоустроенные зеленые зоны с фонтанами и необычными арт-объектами. Но это только начало!

Обсудим 8 сентября!

- 1 июня в столице Заполярья стартовал фестиваль «Комфортная городская среда», который будет идти в течение всего лета. В июне и июле это были субботники, в ходе которых в порядок привели различные территории, а также просветительские и культурно-массовые мероприятия, - говорит директор Дома молодежи Мурманска Леонид Мостовой. – Молодежь выступила с предложением поучаствовать в обсуждении концепции развития нашего города.

Было организовано открытое голосование, на котором собрали больше двух тысяч подписей. По мнению молодежи, заниматься надо не только масштабными общественными пространствами, но и теми, что находятся в шаговой доступности в микрорайонах.

- Разумеется, мы были искренне рады такой инициативе. Тем более что она станет продолжением важной традиции, которая сформировалась в нашем городе несколько лет назад. Напомню: первый раз мы широко обсуждали создание памятника «Ждущая», - отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Уже 8 сентября, в Единый день голосования, мурманчанам предложат выразить свое мнение по грядущей реконструкции на 26 городских объектах. Предложения от администрации скоро опубликуют в СМИ, а добавить изюминку от себя горожане смогут на 74 счетных участках.

Дело – в концепции

Предложения приходят в администрацию Мурманска уже сейчас.

- Так, например, мы хотели сделать из бывшего кинотеатра «Родина» Дом молодежи. Но, так сказать, взрослые мурманчане внесли свои поправки в это намерение, попросив предусмотреть при реконструкции и небольшую составляющую для поколения

50 - 55+. Если северяне проголосуют, мы скорректируем концепцию, - говорит Андрей Иванович.

Преображение коснется и единственного до сих пор не затронутого объекта в центре Мурманска – площади Пять Углов. В рамках подготовки к столетию города-героя власти хорошо поработали над соседними скверами на улицах Ленинградской и Воровского.

- Желание реконструировать Пять Углов было и есть. До сих пор мы этого не сделали из-за отсутствия концепции. Теперь она есть, а каким должно стать сердце нашего города, решат мурманчане, - улыбается Андрей Сысоев. – Скажу честно, пока проект не предусматривает создание пешеходного маршрута от площади до ледокола «Ленин». Идея сделать здесь пешеходно-транспортный узел появилась еще в 2011 году, но до сих пор остается не проработанным не только технический, но и юридический маршруты. Дело в том, что будут задействованы разные земельные участки и собственники. Но такой проект в планах есть.

КОНКРЕТНО

Какие объекты в Мурманске затронет реконструкция

1. Площадь Пять Углов.

2. Культурный центр в здании бывшего кинотеатра «Родина».

3. Аллея Полярной дивизии на пр. Героев-североморцев (в районе домов № 76/1 и 78/1).

4. Хоккейный корт в Росляково.

5. Сквер в пер. Арктическом.

6. Сквер на пр. Героев-североморцев (в районе дома № 33а).

7. Сквер около бывшего кинотеатра «Мир».

8. Сквер на ул. Туристов (в районе дома № 29а).

9. Территория домика моржей.

10. Зеленая зона у озера Среднего.

11. Территория на ул. Скальной (в районе дома № 7а).

12. Аллея писателей.

13. Сквер у памятника В. И. Ленину.

14. Сквер в пер. Русанова.

15. Аллея и сквер памяти воинов 6-й героической комсомольской батареи (в районе домов № 31 - 35 на пр. Ленина).

16. Территория на ул. Новое Плато.

17. Стадион на ул. Гвардейской.

18. Сквер на ул. Генерала Фролова.

19. Территория на ул. Олега Кошевого (в районе дома № 5).

20. Территория на ул. Капитана Орликовой.

21. ФОК под открытым небом на пр. Кольском (в районе дома № 49).

22. Набережная Ледового озера.

23. Территория на пр. Кольском (в районе дома № 101).

24. Зеленая зона вдоль ручья Чистого.

25. Зеленая зона вдоль ул. Капитана Копытова.

26. Зеленая зона у озера Глубокого (вторая очередь).