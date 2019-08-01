2019-08-01T15:53:19+03:00
Карелия

Газ приходит в Олонец

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Жильцы 263 квартир теперь используют для приготовления пищи голубое топливо.Жильцы 263 квартир теперь используют для приготовления пищи голубое топливо.
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В 2019 году на природный газ переведут семь многоквартирных домов города, четыре дома уже газифицированы. Жильцы 263 квартир теперь используют для приготовления пищи голубое топливо.

На прошлой неделе глава Карелии Артур Парфенчиков, работающий в Олонецком районе, побывал в квартирах жителей дома по улице Ленина, 23, переведенного со сжиженного на природный газ. Как отметили олончане, этот вид топлива экологичный, безопасный и дает экономию средств. По словам главы администрации Олонецкого национального муниципального района Сергея Прокопьева, благодаря тому, что природный газ значительно дешевле, чем сжиженный, расходы горожан снижаются почти в 5 раз.

На природном газе уже готовят еду и жители домов по ул. Ленина, 25, ул. Карла Маркса, 10 и 18. В настоящее время завершаются работы по газификации домов по ул. Речная, 7а, и ул. Свирских дивизий, 3. Их окончание планируется раньше срока, установленного муниципальным контрактом, – 15 ноября, до конца 3 квартала 2019 года. Всего природный газ придет на кухни в 421 квартиру. Работы выполняет ООО «УК «Кондопожстрой». Сумма контракта составила 4,8 млн рублей, из них 89,85 % – средства регионального бюджета, 10,15 % – местного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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