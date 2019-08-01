Москва растет. Надо что-то делать

В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск находится сеть федеральных автомобильных дорог Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областей - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия. В общей сложности это 1236,5 километра! И если еще десять лет назад ситуация на дорогах была удручающей, то теперь все изменилось.

- Если раньше на дорогах были ямы и выбоины, то теперь самые серьезные дефекты - это трещины и намечающаяся колейность. Да и то, справляемся с этими небольшими проблемами в рабочем порядке, - с гордостью рассказывают сотрудники ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

«Продлить жизнь»

По словам начальника управления Константина Пустогарова, в этом году управление отремонтирует 120 километров автодорог (62 км - капитальный ремонт, 58 км - ремонт). Например, работы пройдут на участках автомобильных дорогах А-130 и А-240.

Константин Пустогаров, начальник ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Также ФКУ планирует привести в порядок мосты. Впрочем, объем работ на переправах в 2019 году не самый большой: капитальный ремонт - 87 метров, ремонт - 533 метра.

- Все мосты проходят диагностику, а мы смотрим, анализируем ее и решаем, когда нужно делать ремонт, - объясняет заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск Виктор Сазонов. - В основном на мостах делаются планово-предупредительные работы - меняются деформационные швы или перильные ограждения. В общем, осуществляется все необходимое после выхода из зимнего периода.

Кроме того, в управлении обещают не забывать о профилактике.

- Например, на дорогах, у которых истек срок гарантии, мы делаем шероховатую поверхностную обработку. Это позволяет «продлить жизнь» дорогам, - объясняет Виктор Сазонов и добавляет, что одна из приоритетных задач ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск увеличивать не только несущую, но и пропускную способность автодорог.

Да будут ЛЭП!

Однако ремонт и содержание - это далеко не все процессы, которые протекают на дорогах Калужской и других областей. Не менее важный вопрос - это искусственное освещение.

- Дороги Калужской области освещены почти полностью, в Смоленской этот вопрос уже решен. В Брянской и Орловской ведутся активные работы, - рассказывает начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск Евгений Середкин. - Напомню, что в нашем оперативном управлении более 1230 километров дорог. По нормативам, протяженность линий электропередач у нас должна быть около 900 километров. Сейчас - 519 километров, к концу года будет 524 километра.

Евгений Середкин пояснил, что эксплуатировать ЛЭП довольно сложно. Нередки случаи, когда водители сбивают опоры, а потом уезжают с места ЧП. В результате на дороге могут лежать провода, и восстановлением приходится заниматься в экстренном режиме. Особенно, если такая авария происходит в населенном пункте, где ходят пешеходы или играют дети... Но значит ли это, что дороги должны быть погружены во мрак? Ответ на этот вопрос однозначен: нет!

- Освещение - это не совсем наша специфика, но мы досконально разобрались в этом вопросе. Почему? Потому что в первую очередь это касается безопасности! - обращает особое внимание начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. - Мы проводим конкурсные процедуры, в которых участвуют специализированные подрядные организации. Именно они занимаются устройством освещения.

Константин Пустогаров нам рассказал, что при ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск создан «испытательный полигон» для проверки различных типов энергосберегающих светильников.

- Мы сделали предложение для производителей, которые активно рекламируют для нас свою продукцию: «Вот вам экспериментальный участок. Если хотите, бесплатно ставьте свои светильники, а мы будем наблюдать и анализировать, что можно было бы использовать на наших дорогах», - говорит наш собеседник. - Это незаметная, но очень нужная работа.

Проводится анализ применяемых материалов.

Главное в ремонт и строительстве трасс - это качество.

Без горлышка

Еще один актуальный вопрос, продолжает рассказ Константин Пустогаров, - это совместная работа с Федеральным дорожным агентством и Министерством транспорта РФ по решению вопроса с реконструкцией автомобильной дороги А-130.

Дело в том, что столица России постоянно расширяется: Новая Москва доходит своими границами до 62 километра трассы, в то время как граница Калужской области начинается на 82 километре. Транспортный поток все время растет… На выезде из Москвы делают четырехполосную дорогу, которая переходит в двухполосную дорогу второй категории.

- Очевидно, что этот узел требует расширения, чтобы автомобилисты, передвигающиеся по вылетным магистралям, оказывались не перед узким бутылочным горлышком, а в нормальных соответствующих условиях, - подчеркивает Константин Пустогаров. - Это очень серьезный вопрос, который требует тщательной проработки.

В завершение беседы начальник ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск добавил, что в регионе работают ответственные подрядчики, которые разделяют философию управления: «Автомобильные дороги должны быть комфортными и безопасными!». В качестве примера Константин Пустогаров привел два масштабных завершенных объекта - обход Калуги, который после капитального ремонта сдала компания ООО «Технострой», а также подъезд к Калуге, которым занималась компания ООО «Черноземье». И там и там применялись самые новые технологии и оборудование. С такими дорогами за будущее всей сети, подведомственной управлению, можно быть спокойным!

НА ЗАМЕТКУ

Весной этого года на Коллегии Федерального дорожного агентства, посвященной итогам дорожного сезона 2018 года, были подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшая служба» среди функциональных подразделений федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора. ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск стало победителем в номинации «Лучшая служба в сфере совершенствования ценообразования» и получило высокую оценку за содержание подведомственных федеральных трасс, заняв третье место в номинации «Лучшая служба по эксплуатации дорог».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

За прошлый год аварийность на федеральных трассах Калужской области снизилась на 12% (176 дорожно-транспортных происшествия, что на 24 аварии меньше показателя 2017 года). Повышению уровня безопасности поспособствовало совершенствование дорожной инфраструктуры. В 2018 году ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск капитально отремонтировало почти 30 км и отремонтировало 10 км федеральных автодорог в регионе. Еще 120 километров обновили, устроив защитные слои износа дорожного покрытия.