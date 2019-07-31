2019-07-31T16:33:30+03:00
Карелия

Протекающая крыша и жуткий холод

Жильцы нового дома в поселке Эссойла Пряжинского района пожаловались общественникам
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Дом был сдан с огромными недоделками.Дом был сдан с огромными недоделками.
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Дом № 6 по улице Новоселов был построен по программе переселения граждан из аварийного жилья. Три года назад сюда вселились люди, но радость от переезда в новое жилье была недолгой.

Как выяснилось, дом был сдан с огромными недоделками.

– К нам обратились жильцы дома по улице Новоселов, 6, которые были переселены сюда из аварийных домов в 2016 году. По их словам, уже тогда они сразу отметили, что дом сдан с недоделками: в некоторых квартирах на полу вздулся линолеум, не работала вентиляция, протекала крыша и в помещении было холодно, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Лариса Прокопенкова.

На данный момент представители Общероссийского народного фронта в Республике Карелия обратились в региональное министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с просьбой принять меры по устранению недостатков, допущенных при строительстве дома, сообщили в пресс-службе общественной организации.

В ходе проведенного рейда представители ОНФ обнаружили недостатки, на которые жаловались люди. Кроме того, жильцы дома рассказали о вышедшей из строя канализации, из-за чего нечистоты текут прямо вдоль дома, скапливаясь в огромной луже, из которой исходит невыносимый запах.

– Жители пояснили, что канализационную систему не раз ремонтировали, но кардинально ее так никто и не смог исправить. Из-за неработающих насосов сточные воды сначала скапливаются в колодце, а потом текут чуть ли не под дом. За последние два месяца жижу из колодца откачивали раза два, но через три дня он снова переполнялся, – добавила Прокопенкова.

Строительство этого дома осуществляла компания, к которой уже предъявлено немало претензий, в том числе и республиканским министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Активисты ОНФ взяли на контроль ситуацию с устранением недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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