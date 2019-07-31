2019-07-31T17:05:06+03:00
Карелия

206 Гбит/с новой емкости: в Петрозаводске Билайн увеличил мощность под продажи В2О

И продолжает работать над улучшением качества предоставляемых сервисов
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Билайн увеличил мощность своих сетей, введя более 1 Тбит/с дополнительной зарезервированной емкости на всей территории РФ под продажи операторам связи. В частности, в Северо-Западном регионе для Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и республики Карелия, Пскова, Вологды, Калининграда, а также для городов Черноземья - Липецка, Белгорода, Воронежа и Орла было построено 206 Гбит/с новой емкости.

- Сегодня мы наблюдаем активный рост рынка по емкости из-за увеличения объемов потребляемого контента: по нашим оценкам, прирост потребляемой емкости составляет до 7% год к году, и в ближайшие годы тенденция сохранится, - отметил директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Сергей Быков. - Вводя на сети новые емкости, мы готовы удовлетворить потребности как наших действующих партнеров, так и новых заказчиков.

Еще одним улучшением на сети стала установка 9 дополнительных узлов для предоставления междугородних каналов связи по технологии L2 VPN в ключевых субъектах Северо-Западного федерального округа и регионов Черноземья. Новые роутеры позволят организовывать каналы связи L2 VPN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с между крупнейшими городами c возможностью резервирования.

- Билайн постоянно работает над улучшением качества предоставляемых сервисов и расширением продуктовой линейки для операторов связи. Наша цель - стать для операторов связи надежным партнером в построении эффективного бизнеса, - пояснила руководитель департамента по работе с операторами связи региона Запад ПАО «Вымпелком» Юлия Цветкова.

Параллельно с развитием сети Билайн улучшает качество услуги интернет за счет оптимизации доступа к контенту на сети: компания приблизила популярные ресурсы к пользователям за счет организации новых пиринговых стыков с основными партнерами, а также дополнительной установки кэширующих серверов. Это обеспечит более быстрый доступ абонентов к «тяжелому» контенту – фильмам, видеороликам и прочим популярным материалам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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