Армен ПЕТРОСЯН: «Самое главное в нашей работе - это качество»

Почему было нельзя допустить оплошность при капитальном ремонте подъезда к Калуге? Становятся ли отечественные дороги лучше? И в связи с чем банки долго не соглашались предоставлять гарантии на реализацию одного из первых в стране контрактов жизненного цикла? На все эти вопросы отвечает генеральный директор ООО «Черноземье».

Генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян.

- Армен Азатович, на каких объектах сейчас работает ваша компания?

- Сейчас у нас четыре объекта. Все они на автомобильной дороге А-130. Первые два на участке 138-156 км, а оставшиеся - на 215-243 км. И там и там работы выполняются строго в соответствии с графиком, даже с опережением. На 215-243 км мы уже к осени хотим закончить земляные работы, а участок 138-156 км, который мы должны сдать в конце 2019 года, постараемся закончить раньше. В общем, работа спорится.

Дорожная обойма

- Какая техника применяется при дорожном ремонте в Калужской области?

- Арсенал очень богатый (смеется). Перегружатель, катки, самосвалы. Недавно приобрели новый асфальтоукладчик последней марки. Стоять на месте нельзя.

- А есть ли что-то инновационное, прорывное?

- Конечно! Все, что мы рассчитывали иметь у себя в обойме, все есть. Например, купили дробильно-сортировочное оборудование, с помощью которого доводим щебень до требуемого качества, и установку для приготовления полимерно-битумных вяжущих. Также мы освоили технологию нанесения битумоминеральных покрытий, ее еще называют «Новачип». В нашем регионе проектов, где используется эта технология, пока нет. Но я не сомневаюсь, что они появятся в будущем.

Еще одна технология, которая отлично себя зарекомендовала, - это холодная регенерация, когда старый асфальт, по сути, превращается в новый.

- Вы говорите, что она УЖЕ себя положительно зарекомендовала. Это значит, что вы впервые применили ее не вчера. И даже не позавчера.

- Совершенно верно. Мы использовали этот метод еще в 2012 году при ремонте участка 47-57 км автодороги Р-132 (Калуга-Тула). Это был наш первый опыт. И, надо сказать, весьма удачный. С 2012 года прошло семь лет, дорога до сих пор в нормативном состоянии. Хотя гарантия у нее всего четыре года...

Руководитель компании внимательно следит за качеством и сроком исполнения работ.

Первопроходцы

- В прошлом году ООО «Черноземье» сдало подъезд к Калуге. Вы сами довольны результатом?

- Более чем. Наша работа получила высокую оценку как от автомобилистов, так и от заказчика - ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. Начальник управления Константин Иванович Пустогаров отмечал, что все получилось так, как и задумывалось. Допустить оплошность было нельзя, потому что этот объект можно смело назвать «лицом Калуги».

- Но ведь это не единственная особенность этого объекта. На Обходе г. Калуги впервые в регионе будет реализован 12-летний контракт жизненного цикла. Почетно было стать первопроходцем?

- Как вам ответить... С одной стороны - чувствовать себя первопроходцами в какой-либо области очень приятно. Но с другой стороны, все это было крайне непросто! Все дело в банковской гарантии. Финансово-кредитные организации попросту отказывались ее выдавать, потому что речь шла о контракте на двенадцать лет, а это очень большой срок. Довольно сложно оценить риски и дать более или менее точный прогноз, что может измениться в стране и мире за это время. Процесс шел медленно, бились мы очень долго. Но в конечном итоге смогли найти банка-партнера. Условия очень жесткие, но мы справимся. Иначе и не было бы никакого смысла браться за это дело!

- Это первый контракт жизненного цикла у нас в стране?

- Один из первых. Самый первый, насколько мне известно, был заключен в Татарстане.

Результат может оценить каждый автомобилист

- Как идет работа по приведению дорог к нормативному состоянию в Калужской области?

- Мы со своей задачей справляемся и работой своей гордимся. С дорогами, за которые отвечает ООО «Черноземье», никаких особых проблем не было и нет. Все они отслужили свои гарантии и продолжают служить дальше - причем при минимальных затратах. Это не пустые слова, а результат, который может оценить абсолютно каждый автомобилист. Так что все в штатном режиме.

А если говорить в целом про Калужскую область… Понимаете, жизнь все время идет, а не стоит на месте: новые километры добавляются постоянно! Ведь любые дороги, как бы качественно их ни сделали, имеют свойство изнашиваться. Мы же всегда готовы взяться за за новую для себя дорогу и привести ее в нормативное состояние.

- Какие требования предъявляет ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск к дорожным строителям?

- Качество, качество и еще раз качество. Это самое важное. Про то, что нельзя срывать сроки, я промолчу. Думаю, что это и так понятно.

- Как в целом изменились дороги в нашей стране за последние лет десять?

- Конечно, они стали лучше. И речь не только об удобстве автомобилистов, дороги стало легче содержать и чистить. Могу вас заверить в этом как руководитель организации, которая содержит в Калужской области несколько сотен километров дорог. Но самое важное, что, курсируя по ним, получает удовольствие простой автолюбитель.

- Как бы охарактеризовали положение ООО «Черноземье» на рынке?

- Мы прочно занимаем свою нишу. Все, что нам сейчас нужно, у нас есть. Мы не стремимся к тому, чтобы набрать как можно больше заказов, а выходим на те объемы, чтобы в первую очередь обеспечить соответствующее качество. Вот что для нас самое важное. Пожалуй, именно это отличает нас от многих других компаний.