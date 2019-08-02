Как старый асфальт обретает новую жизнь

Когда мы приехали, работы на участке 138-156 автомобильной дороги А-130 шли полным ходом. Гулко жужжали фрезы, снимая старое покрытие дороги. Рабочие с помощью специальных инструментов формируют и разравнивают асфальт. Мимо едет фура с отработанным материалом, в который совсем скоро вдохнут новую жизнь…

- Почему здесь работают сразу две фрезы, а не одна? Ответ на этот вопрос очень прост: так процесс идет быстрее, - объясняет начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск Евгений Середкин. - Но главное - это позволяет выполнять работу более чисто, аккуратно, безопасно. Даже если пойдут осадки, то не получится корыто с водой.

«Ремонт - дело тонкое»

Ремонт на участке 138-156 автомобильной дороги А-130 начался в конце 2018 года, работы проводит ООО «Черноземье». Задача перед строителями стоит сложная, но выполнимая. Они должны устроить новую дорожную одежду, привести в нормативное состояние пересечения и примыкания к федеральной трассе, организовать местные проезды. И кроме того - отремонтировать автобусные остановки, а также установить барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. В общем, к концу 2019 года дорога должна преобразиться до неузнаваемости. В том, что подрядчик справится, сомнений ни у кого нет.

- Идем строго в соответствии с графиком, - заверяет нас прораб Александр Симонов.

- Местные проезды готовы, и люди ими с удовольствием пользуются, - обращает наше внимание Евгений Середкин. - Уровень комфорта уже значительно повышен. Здесь ведь раньше ничего не было, даже обочин! Теперь все как полагается.

Жизнь на строительной площадке кипит. Спрашиваем у рабочих, что означают цифры на асфальте: 14, 12, 10...

- Это для машинистов дорожных фрез, - отмечают наши проводники. - Они ведь должны понимать, сколько слоя им нужно снимать. Все рассчитано с точностью до сантиметра, ведь ремонт - дело тонкое!

Много преимуществ

По словам Евгения Середкина, ООО «Черноземье» применяет самые передовые технологии. Слышим слова: тахеометрическая съемка, электронные нивелиры… Для чего все это нужно? Для того, чтобы выполнить работу не только в срок, но и качественно!

Но самое интересное в работе на участке 138-156 А-130 - это холодная регенерация. Метод, за которым, как полагают специалисты, будущее дорожного ремонта.

Про суть технологии рассказывает заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск Виктор Сазонов: «Смысл холодной регенерации заключается в том, чтобы снять старый асфальт и сделать из него новый слой основания автомобильной дороги».

По словам Виктора Сазонова, преимуществ у такого метода много. Во-первых, отработанный материал не нужно вывозить на полигон ТБО для последующей утилизации. Кроме того, холодная регенерация позволяет увеличить скорость ремонта.

Как старый асфальт превращают в новый? И где же происходит это чудо? Садимся в машину и следуем за одной из фур, груженой старым отработанным материалом.

Асфальторубка

Оказывается, для создания нового асфальта по методу холодной регенерации не требуется целого завода, оснащенного бессчетным количеством оборудования. Хватит передвижной установки. Она находится на 151 км участка автомобильной дороги А-130 - на производственной базе ООО «Черноземье». Фактически в самом центре стройплощадки.

Перед нами - три бункера. В два из них засыпают щебень, в оставшийся - отфрезерованный материал (асфальтовую крошку).

- В результате все это перемешивается, как в мясорубке, а через систему форсунок идет впрыск битумной эмульсии - она необходима, чтобы склеить все ингредиенты. В результате мы получаем асфальтогранулобетонную смесь, или просто - АГБ, - рассказывает Евгений Середкин. - Видите, какая скорость? За час можно получить более 200 тонн готовой смеси!

Дальше все просто. Асфальтоукладчик укладывает асфальтогранулобетонную смесь, а за ним идут катки и уплотняют АГБ. За один день вполне реально уложить около километра асфальтогранулобетонной смеси.

За час в такой установке можно получить более 200 тонн готовой к укладке асфальтогранулобетонной смеси!

Значит ли это, что дорога готова и по ней можно пускать автомобилистов? Нет. Это только на первый взгляд дорога - это всего лишь один слой асфальта. На самом деле это что-то вроде пирога, который состоит из нескольких уровней: грунт, щебень, асфальтобетон… Верхний слой покрытия на участке 138-156 выполняют из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Это высокопрочный пористый асфальт.

Как кочевники

Пока представители ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск рассказывают обо всех прелестях автодороги, на производственную площадку прибывает генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян.

Любопытно, что производственная база на 151 км участка автомобильной дороги А-130 временная. После окончания ремонта ее просто-напросто разберут и перевезут на другой объект. Затем участок рекультивируют, и уже к концу года можно будет смело сеять газон.

- Ну, а что вы хотели? Мы как кочевники. Приехали на объект, развернулись, сделали свое дело, собрались и поехали дальше, - с улыбкой говорит Армен Петросян. - Работа у нас такая. Не бывает, чтобы мы сидели на одном месте. Все время в движении!

Генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян.

По словам генерального директора ООО «Черноземье», компания применяет инновационные методы по нескольким причинам. Во-первых, ООО «Черноземье» занимается не только ремонтом дорог, но и их обслуживанием. И чем качественнее будет сделан ремонт, тем легче потом будет содержать трассу. Во-вторых, без использования новейшего оборудования на рынке сейчас просто не выжить.

- Но это не все, - отмечает Армен Петросян. - Применение передовых технологий - это установка ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск и лично начальника управления Константина Ивановича Пустогарова. Ведь инновации - это именно то, что позволяет сделать наши дороги безопасными и комфортными. Считаю, что это главная задача для всех, кто участвует в ремонте или строительстве дорог.

В лучшем виде

Отметим, что участок 138-156 км А-130 - это не единственный объект ООО «Черноземье» на этой же автомобильной дороге. Кроме того, компания ведет работы на участке 215-243 км. Сейчас там ведутся земляные работы. «Выйти из земли» дорожники планируют в начале осени текущего года.

Армен Петросян заверил нас, что и этот участок автомобилисты получат в лучшем виде. А в качестве подтверждения своих слов он пригласил нас на объект, который ООО «Черноземье» сдало в конце 2018 года: подъезд к Калуге. Напомним, что с его вводом в строй все въезды в город оказались приведены в нормативное состояние.

Новые автобусные павильоны, тротуары, велодорожки, современные светофоры. На светодиодном табло отображается информация о состоянии проезда и дорожных условиях. Осевое тросовое ограждение. Оно, кстати, появилось на автодорогах региона впервые.

Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, на подъезде к Калуге строители усилили дорожную одежду, обновили пересечения и примыкания, отремонтировали транспортные развязки, переходно-скоростные полосы и водопропускные трубы.

В общем, работой генерального подрядчика заказчик остался доволен. В ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск уверены, что два участка на автомобильной дороге А-130 будут выполнены также качественно.

Один из залогов успеха - современная техника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Капитальный ремонт существующего подъезда к Калуге проведен с использованием новейших технологий. Так, состав асфальтобетонной смеси подобран индивидуально с учетом климатических условий региона и транспортных нагрузок. Укладку слоев дорожной одежды проводили по методике беспрерывного устройства с применением перегружателя, благодаря чему получили ровное качественное покрытие без эффекта технологических пятен. Применение этих технологий позволит замедлить процесс старения дорожного покрытия, делая его стойким к образованию колей и трещин, что даст нам возможность увеличить межремонтные сроки».

Константин ПУСТОГАРОВ, начальник ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск

КОНКРЕТНО

Что такое холодная регенерация?

Холодная регенерация заключается в измельчении существующих слоев покрытия при помощи холодного фрезерования и введением в образовавшийся асфальтовый гранулят необходимых добавок: фракций каменных материалов, а также вяжущего материала (битума). После выполнения работ по этой технологии получается монолитный слой без трещин с ровной поверхностью.

КСТАТИ

На подъезде к Калуге, который был капитально отремонтирован ООО «Черноземье», впервые в регионе будет реализован 12-летний контракт жизненного цикла, который предусматривает обслуживание автомобильной дороги в течение всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла). Это значит, что заниматься содержанием и ремонтом объекта в ближайшие 12 лет будет ООО «Черноземье».