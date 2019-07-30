Штраф за загрязнение природы

В Петрозаводске оштрафован злоумышленник, нарушивший экологическое законодательство. Автомобиль с вакуумным приспособлением для перевозки жидких отходов, из которого в лесополосе возле проезда Южного производился слив технической воды с камнеобрабатывающего производства, задержал общественный инспектор.

– На основании составленных материалов было возбуждено дело об административном правонарушении, выявлен его виновник. В настоящее время административное дело рассмотрено, вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа, – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Специалисты городской администрации напоминают, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан, юридических и должностных лиц, и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, так- же возможна мера административного наказания в виде приостановления коммерческой деятельности на срок до девяноста суток. При обнаружении несанкционированных свалок и лиц, занимающихся незаконным складированием и сливом отходов, просьба сообщать по телефону МКУ «ЕДДС» 051 или телефону дежурной службы полиции – 102.