Экологическому коридору быть!

Напомним, проект совместно с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире» стартовал в 2017 году. Исследования про- водились в границах проектируемого экологического коридора, который соединит национальные парки Водлозерский и Кенозерский.

Как рассказал начальник научного отдела Водлозерского парка Виктор Мамонтов, до начала полевых исследований был выполнен анализ спутниковых снимков. На некоторых болотах ученые обнаружили извилистые линии очень похожие на тропы северных оленей, которые повсеместно встречаются в национальном парке «Водлозерский». Целью экспедиции было выяснить, являются ли отмеченные линии тропами северных оленей, используются ли они в настоящее время.

Северо-западнее национального парка «Кенозерский» был обследован участок болота с обилием наблюдавшихся на космоснимках линий. Было установлено, что это действительно разветвленная сеть зверовых троп. Учитывая, что большинство из них расположены в наиболее сырых участках болот, являющихся излюбленными местами обитания северных оленей в летний период, высока вероятность, что именно в результате деятельности этих животных сформировались данные тропы. Свежих следов северных оленей на этом участке обнаружить не удалось, однако были отмечены единичные следы лосей и медведей, которые перемещались преимущественно вне троп.

Опрос местных жителей позволил установить, что ранее (около 15 лет назад) в этом районе наблюдали северных оленей. В последние годы звери встречаются гораздо реже, последняя встреча с северным оленей, со слов Евгения Федоровича Баженова, была прошлым летом в 10 км южнее участка, на котором проводились исследования. К сожалению, ограниченность во времени не позволила исследовать болота в указанном районе.

Позднее при детальном анализе спутниковых снимков на этом участке были отмечены слабо заметные короткие участки троп, гораздо слабее выраженные, чем на первом участке. Тем не менее, наблюдение северного оленя Е.Ф. Баженовым подтверждает, что эта территория в летний период продолжает использоваться северными оленями. Интенсивность использования значительно ниже, чем в Водлозерском националь- ном парке, звери могут посещать болота не ежегодно, но, тем не менее, сохранение природных комплексов в проектируемом экологическом коридоре дает возможность оленям в летний период посещать прилегающие к Кенозерью территории.

В ходе экспедиции в «Кенозерский» также был обследован участок болота с характерной сетью троп. На этом болоте тропы слабо заметны, уже успели затянуться болотной растительностью. Вероятно, высокий фактор беспокойства, возникший в результате проведения работ по реставрации водяной мельницы, расположенной в полукилометре от исследуемого болота, шум от работы, дым печей и костров, отпугнули осторожных зверей, и они перестали посещать данный участок. Но на этом болоте также отмечены следы лосей и медведей, которые более терпимо относятся к постоянному присутствию человека вблизи их мест обитания.

Детальное изучение спутниковых снимков может помочь выявить новые, ранее не известные места обитания северных оленей в летний период. Это позволит лучше организовать охрану территории, избежать излишнего беспокойства в период выведения потомства и сохранить северных оленей на более обширной территории. Создание экологического коридора между национальными парками «Водлозерский» и «Кенозерский» будет способствовать широким кочевкам зверей в поисках подходящих местообитаний, а в перспективе восстановлению популяции дикого северного оленя на территории Кенозерья.