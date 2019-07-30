2019-07-30T09:08:16+03:00
Происшествия

Где в Заполярье чаще всего бьются водители

Госавтоинспекция назвала 15 аварийно-опасных участков области
Елена МОЛОДЦОВА
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На перекрестке улиц Шмидта и Академика Книповича машины бьются довольно часто. Фото: Мурманск ДТП ЧПНа перекрестке улиц Шмидта и Академика Книповича машины бьются довольно часто. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Увы, ни один день не обходится без печальных сводок о дорожно-транспортных происшествиях. То владельцы «железных коней» не поделили перекресток, то водитель спешил и рискнул обогнать впереди идущий автомобиль. В ГИБДД Мурманской области назвали 15 аварийно-опасных участков, где чаще всего происходят бьются машины. Здесь в 2018 году произошло 55 аварий.

Больше скорость – больше аварий

Федеральная трасса «Кола» известна далеко за пределами региона своей печальной статистикой. На качественно отремонтированной автомагистрали редкий водитель не нажимает педаль газа в пол, торопясь побыстрее попасть в теплые края или наоборот вернуться домой. Здесь то и играет с ним злую шутку дальняя дорога.

- На дороге федерального значения «Кола» было выявлено три места концентрации ДТП. Стабильными аварийными участками в течение прошлого года являлись 1367 (участок №6 на карте) и 1410-1411 (участок № 3 на карте) километры, а также автоподъезд к аэропорту «Мурманск» (участок № 5 на карте). Здесь произошло восемь столкновений, два съезда с дороги и два опрокидывания машин, - приводят статистику в Госавтоинспекции.

Аварийно-опасные дороги раскинулись по всей области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аварийно-опасные дороги раскинулись по всей области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

К слову, ситуация на дорогах регионального значения не лучше. Печальную известность среди водителей получили:

- дорога Мишуково – Снежногорск - три аварии (участок № 1 на карте),

- автоподъезд к Североморску - пять (участок № 2 на карте),

- дорога Апатиты – Кировск - три (участок № 8 на карте),

- дорога ОленегорскЛовозеро - три (участок № 7 на карте),

- автодорога Кола – Мурмаши - три (участок № 4 на карте).

На главных проспектах и не только

Разумеется, не обошла аварийная эпидемия и самый большой за полярным кругом город. В Мурманске аварийно-опасными участками считаются перекрестки:

- Кольского проспекта и улицы Героев Рыбачьего (участок № 15 на карте),

- проспекта Героев-североморцев и улицы Александрова (участок № 11 на карте),

- проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского (участок № 10 на карте),

- улиц Академика Книповича и Капитана Буркова (участок № 14 на карте),

- улиц Шмидта и Академика Книповича (участок № 13 на карте).

В столице Заполярья участков, где часто происходят аварии тоже немало. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В столице Заполярья участков, где часто происходят аварии тоже немало.Фото: Антон ЗАБИРОВ

А также участки возле домов №30 и №31/1 на улице Полярные Зори (участок № 12 на карте) и в районе домов №40 и №43 на улице Адмирала флота Лобова (участок № 9 на карте).

- В областном центре больше всего ДТП зафиксировано на проспектах Героев-североморцев и проспекте Кольский – 11 аварий, на улицах Книповича и Лобова - 6 происшествий и еще 6 столкновений транспорта на улицах Шмидта и Полярные Зори, – отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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