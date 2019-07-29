Как 76 лет назад: Мурманские спортсмены проплыли маршрут, которым спасался партизан

- Мы прибыли на место финиша, и там не было абсолютно никого и ничего… Но ровно за 5 минут до условленного времени вдруг откуда ни возьмись со всех сторон появились машины, военные тягачи, вездеходы. Со стороны моря показалась большая моторная надувная лодка. Неожиданно среди скал возникло оживление, и мы оказались в его центре, - рассказывает председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков.

Вместе с единомышленниками он принял участие в особенном заплыве: спортсмены повторили путь, которым плыл Александр Бакин, боец группы капитана Александра Юневича. Он единственный выжил 29 марта 1943 года в бою с врагом. Спастись он смог на самодельном плоту, на котором плыл в губе Малая Волоковая акватории Баренцева моря. Температура воды была около нуля…

Александр Бакин - единственный боец группы капитана Александра Юневича, который выжил 29 марта 1943 года в бою с врагом

Северяне захотели увековечить этот подвиг и ко Дню Военно-морского флота пройти маршрут в воде. Акция состоялась в рамках 44-го ежегодного похода «Фронтовыми дорогами Рыбачьего-2019». Организовать все помогли Совет ветеранов войны и труда Мурманской области под председательством Михаила Орешеты и Федерация зимнего плавания города Мурманска. На заплыв решились четверо спортсменов из Мурманска: Сергей Валицкий, Антон Кутуев, Александр Рожков и Евгений Тормозов.

Заплыв в губе Малая Волоковая проходит второй раз. Фото: Александр СТЕПАНЕНКО

От старта до финиша – километр. Погода не на стороне «моржей». Впервые такой заплыв состоялся прошлым летом, и тогда небесная канцелярия радовала теплом. А в этот раз…

- Погода постоянно менялась, - рассказывает Александр Рожков. - В 11 утра было полное безветрие, туман закрывал все возвышенности. Через час его не стало, потянул легкий северный ветер. В 12.30 - время старта – началась морось, ветер с моря усилился. Поэтому быстро провели инструктаж, разделись, надели теплые халаты. Лодка доставила нас на место старта, ну и поплыли… Вода была +10 градусов, что необычно тепло для такого холодного лета. Ожидали градусов 7-8.

Температура воды в Баренцевом море была около 10 градусов. Фото: Александр СТЕПАНЕНКО

Спортсменов подбадривала мысль, что им легче, чем раненному Бакину, спасавшемуся в ледяной воде.

Антон Кутуев оказался самым быстрым из спортсменов. Поэтому ему доверили плыть с Андреевским флагом. Стяг упаковали в специальный водонепроницаемый страховочный буй-контейнер, а флагшток предусмотрительно уже установили на финише. Антон прошел километр за 17 минут. И в конце заплыва флаг рядом с огневой точкой советских войск был торжественно поднят. Особенным гостем на мероприятии стал внук Александра Бакина Александр Гришин.

- На следующий год планируем привлечь больше народа, - рассказывает Александр Рожков.- Это вызовет определенные трудности с транспортировкой пловцов к месту старта, обеспечением их безопасности во время заплыва. Так же надо организовать подготовку и проверочные заплывы для большего числа участников. Все четверо готовились к заплыву и прошли своеобразный тестовый заплыв в Полярных Зорях, тоже посвященный Дню ВМФ. Все четверо умеют сами восстанавливаться после холодовых перегрузок, без мобильных бань и обогревалок.

Главное, мы убедились: Баренцево море не такое уж и ледяное в этих местах даже холодным летом.